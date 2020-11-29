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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار عاجلة

غروجان سيبقى في المستشفى إثر حادثه في البحرين

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غروجان سيبقى في المستشفى إثر حادثه في البحرين

سيبقى رومان غروجان هذه الليلة في المستشفى من أجل مراقبة حالته، لكنّه "يشعر بأنّه بخير" وذلك على إثر الحادث المروّع الذي تعرّض له في سباق البحرين، وفق ما صرّح به غونتر شتاينر مدير فريق هاس.

تمّ نقل غروجان إلى المستشفى على إثر الحادث الذي تعرّض له بالخروج من المنعطف الثالث في بداية سباق البحرين.

وكان غروجان قادرًا على الخروج وحيدًا من كرة اللهب بالرغم من أنّ قمرة قيادته دخلت في الحواجز الجانبيّة، ووجد الطاقم الطبيّ بانتظاره مباشرة.

وأكّد فريق هاس مباشرة بعد الحادث أنّ غروجان تعرّض لبعض الحروق الطفيفة في يديه وكاحلَيه، وتمّ نقله إلى المستشفى للاشتباه في تعرّضه لكسر في الضلع.

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وضمن حديثه إلى قناة "سكاي سبورتس اف1" الآن، قال شتاينر مدير الفريق: "تحدّثت إليه عبر الهاتف، يمرّ بحالة صفاء ذهنيّ، وهو بخير".

وأضاف: "سيبيت هذه الليلة في المستشفى، يريدون الإبقاء عليه هناك. لكنّه أخبرني، وليس الطبيب، أنّه يشعر بأنّه بخير ويبدو بأنّه لا يُوجد أيّ كسر".

وأردف: "تمّ تضميد يديه بسبب الحروق، لكن ما عدا ذلك لا يوجد أيّ شيء آخر. كان متفائلًا للغاية، سأقول بأنّه كان سعيدًا جدًا".

وأكّد شتاينر أنّ مدرّب اللياقة الخاص بغروجان سارع إلى التواصل مع زوجته مُعلمًا إيّاها بجميع تفاصيل حالته، وأنّه تحدّث إلى ابنه إثر الحادث.

وقال حيال ذلك: "تواصل مدرّبه مع زوجته فورًا. يعرفان بعضهما جيّدًا، لذا تواصل معها وقدّم لها جميع الأنباء. حاولتُ الاتّصال".

وأكمل: "عندما اتّصلت به، فقد كان على الهاتف مع ابنه بحسب ما قيل لي، كان ذلك جيّدًا. أعتقد بأنّ كلّ شيء تحت السيطرة".

ورفض شتاينر الدخول في إمكانيّة الحاجة لتعويض غروجان في آخر سباقَين من الموسم.

إذ قال: "بمعرفتي به فإنّه يودّ العودة إلى الحلبة سريعًا، لكن سنرى الوضع غدًا عندما ينزعون الضمادات، لأنّه ليست لديه فكرة حول ما تبدو عليه يداه".

وأضاف: "بالنسبة لي فإنّ الأمر الوحيد الجيّد هو عدم حدوث أيّ مكروه. بالطبع لم يكن حادثًا جيّدًا، لكنّه بخير وبصحّة جيّدة".

وأكمل: "بالنسبة للبقيّة فسنرى غدًا عندما نتحدّث إلى الأطبّاء".

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