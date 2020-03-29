غروجان: سلسلة نتفليكس أظهرت أسلوب إدارة شتاينر "المفاجئ"

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
51 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
65 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
72 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
86 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
93 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
107 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
121 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
149 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
156 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
170 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
177 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
191 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
205 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
212 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
226 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
240 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان: سلسلة نتفليكس أظهرت أسلوب إدارة شتاينر "المفاجئ"

المشاركات
التعليقات
غروجان: سلسلة نتفليكس أظهرت أسلوب إدارة شتاينر "المفاجئ"
29-03-2020

قال رومان غروجان أنّ سلسلة نتفليكس "قُد للنجاة" قد ساهمت في تسليط الضوء على أسلوب قيادة غونتر شتاينر مدير فريق هاس "المفاجئ" والذي يتفادى أيّة مناورات سياسية داخل الفريق.

تجلّت مشاكل هاس في موسم 2019 خلال الحلقة الثانية من الموسم الأخير لسلسلة نتفليكس، حيث عانى غروجان وزميله بالفريق كيفن ماغنوسن من سيارة الحظيرة الأمريكية الصعبة وغير المتوقّعة.

وقد اصطدم الثنائي على الحلبة ببضعهما البعض في سباق بريطانيا، ما تسبّب لهما في توبيخ صعب من شتاينر والذي التقطته مايكروفونات نتفليكس وتمّ تضمينه في الموسم الجديد.

وبعد مشاهدته لحلقة هاس، قال غروجان أنّ ذلك المشهد يُعدّ إثباتًا على أسلوب شتاينر الصادق في الإدارة، وهو الأمر الذي يشعر بأنّه نادر في عالم الفورمولا واحد.

اقرأ أيضاً:

"ليس هنالك مناورات سياسية، أو أمور مستترة، وهذا مفاجئ في الفورمولا واحد" قال غروجان.

وأضاف: "إذا ما نظرنا إلى الفرق الأخرى، وما يحدث فيها، فسنرى بأنّ الوضع مختلف تمامًا. عندما لا يكون غونتر سعيدًا، سيُخبرك بذلك. وذلك لا يعني أنّه غاضب منك. تجمعنا علاقة جيّدة ونحن أصدقاء، لكنه في الخارج سيُخبرك بما هو صائب وما هو خاطئ".

وتابع: " يُمكنك كذلك إخباره بما هو صائب وما هو خاطئ. وتلك هي الطريقة التي نتقدّم بها".

في المقابل، أشاد غروجان كثيرًا بإنتاج سلسلة نتفليكس، واصفًا إيّاها "بالمذهلة"، لكنّه قال بأنّه كان يود رؤية المزيد من العمل الذي يتمّ خلف الكواليس داخل هاس ضمن السلسلة.

فقال: "عندما تحاول التوغّل داخل ذلك العالم، فإنّك لا ترى كل شيء. أمّا عن رأيي في حلقة هاس، فكنت أود لو رأينا أكثر بعض الشيء العمل الدؤوب الذي يقوم به طاقم الفريق خلف الكواليس. حيث كنا سنرى الوضع الصعب الذي كنا فيه والعمل الذي تمّ من أجل الخروج من ذلك المأزق".

وأردف: "لكنني في المقابل أرى أنّها سلسلة رائعة للمشجّعين وتفتح للكثيرين عالم الفورمولا واحد".

واختتم: "جودة العمل مذهلة، إذ أتمنى فقط لو كان بوسعي منحهم المزيد، لأني أرى بأنّه عمل رائع".

ملفات فيديو ذات صلة

المقال التالي
فرق الفورمولا واحد منفتحة على موسم سوبر ينتهي في يناير 2021

المقال السابق

فرق الفورمولا واحد منفتحة على موسم سوبر ينتهي في يناير 2021

المقال التالي

تحليل: كيف حُرمت الفورمولا واحد من موسم الشائعات

تحليل: كيف حُرمت الفورمولا واحد من موسم الشائعات
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين رومان غروجان تسوق الآن
قائمة الفرق فريق هاس اف1

منصة السباق

جائزة فرنسا الكبرى

جائزة فرنسا الكبرى

٢٦ يونيو - ٢٨ يونيو
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
سباق الأحد
الاثنين ١ ديسمبر
الثلاثاء ٢ ديسمبر
16:07
00:09
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ماركو أراد وضع سائقي ريد بُل في "معسكر لكورونا" وتعريضهم للإصابة

2
فورمولا 1

الموافقة على استخدام أجهزة المساعدة على التنفّس المُصنّعة من قبل مرسيدس

3
فورمولا 1

فرق الفورمولا واحد منفتحة على موسم سوبر ينتهي في يناير 2021

أحدث ملفات الفيديو

مقابلة حصرية مع روس برون حول 06:49
فورمولا 1

مقابلة حصرية مع روس برون حول "كورونا" ونتفليكس وقوانين 2021

خمس مرّات سبق وأُلغيت فيها سباقات الفورمولا واحد ولماذا 05:18
فورمولا 1

خمس مرّات سبق وأُلغيت فيها سباقات الفورمولا واحد ولماذا

لماذا على مرسيدس تعديل تصميم نظام تعليقها 01:09
فورمولا 1

لماذا على مرسيدس تعديل تصميم نظام تعليقها

التغييرات التي طالت أنف سيارة ريد بُل 2002 01:29
فورمولا 1

التغييرات التي طالت أنف سيارة ريد بُل 2002

جورجيو بيولا: أهم التغييرات في هيكل سيارة مرسيدس 2020 01:05
فورمولا 1

جورجيو بيولا: أهم التغييرات في هيكل سيارة مرسيدس 2020

أحدث الأخبار

ماركو أراد وضع سائقي ريد بُل في "معسكر لكورونا" وتعريضهم للإصابة
F1

ماركو أراد وضع سائقي ريد بُل في "معسكر لكورونا" وتعريضهم للإصابة

الموافقة على استخدام أجهزة المساعدة على التنفّس المُصنّعة من قبل مرسيدس
F1

الموافقة على استخدام أجهزة المساعدة على التنفّس المُصنّعة من قبل مرسيدس

لوكلير: غياب عقدٍ مع فيراري "لن يزعزع" فيتيل
F1

لوكلير: غياب عقدٍ مع فيراري "لن يزعزع" فيتيل

أبطال موتورسبورت: هاكينن يتكلم عن أقسى ما عاناه في الفورمولا واحد
F1

أبطال موتورسبورت: هاكينن يتكلم عن أقسى ما عاناه في الفورمولا واحد

تحليل: كيف حُرمت الفورمولا واحد من موسم الشائعات
F1

تحليل: كيف حُرمت الفورمولا واحد من موسم الشائعات

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٢١ مايو - ٢٤ مايو
تذاكر
٤ يونيو - ٧ يونيو
تذاكر
١١ يونيو - ١٤ يونيو
تذاكر
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٢ يوليو - ٥ يوليو
تذاكر
١٦ يوليو - ١٩ يوليو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.