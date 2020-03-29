غروجان: سلسلة نتفليكس أظهرت أسلوب إدارة شتاينر "المفاجئ"

تجلّت مشاكل هاس في موسم 2019 خلال الحلقة الثانية من الموسم الأخير لسلسلة نتفليكس، حيث عانى غروجان وزميله بالفريق كيفن ماغنوسن من سيارة الحظيرة الأمريكية الصعبة وغير المتوقّعة.

وقد اصطدم الثنائي على الحلبة ببضعهما البعض في سباق بريطانيا، ما تسبّب لهما في توبيخ صعب من شتاينر والذي التقطته مايكروفونات نتفليكس وتمّ تضمينه في الموسم الجديد.

وبعد مشاهدته لحلقة هاس، قال غروجان أنّ ذلك المشهد يُعدّ إثباتًا على أسلوب شتاينر الصادق في الإدارة، وهو الأمر الذي يشعر بأنّه نادر في عالم الفورمولا واحد.

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"ليس هنالك مناورات سياسية، أو أمور مستترة، وهذا مفاجئ في الفورمولا واحد" قال غروجان.

وأضاف: "إذا ما نظرنا إلى الفرق الأخرى، وما يحدث فيها، فسنرى بأنّ الوضع مختلف تمامًا. عندما لا يكون غونتر سعيدًا، سيُخبرك بذلك. وذلك لا يعني أنّه غاضب منك. تجمعنا علاقة جيّدة ونحن أصدقاء، لكنه في الخارج سيُخبرك بما هو صائب وما هو خاطئ".

وتابع: " يُمكنك كذلك إخباره بما هو صائب وما هو خاطئ. وتلك هي الطريقة التي نتقدّم بها".

في المقابل، أشاد غروجان كثيرًا بإنتاج سلسلة نتفليكس، واصفًا إيّاها "بالمذهلة"، لكنّه قال بأنّه كان يود رؤية المزيد من العمل الذي يتمّ خلف الكواليس داخل هاس ضمن السلسلة.

فقال: "عندما تحاول التوغّل داخل ذلك العالم، فإنّك لا ترى كل شيء. أمّا عن رأيي في حلقة هاس، فكنت أود لو رأينا أكثر بعض الشيء العمل الدؤوب الذي يقوم به طاقم الفريق خلف الكواليس. حيث كنا سنرى الوضع الصعب الذي كنا فيه والعمل الذي تمّ من أجل الخروج من ذلك المأزق".

وأردف: "لكنني في المقابل أرى أنّها سلسلة رائعة للمشجّعين وتفتح للكثيرين عالم الفورمولا واحد".

واختتم: "جودة العمل مذهلة، إذ أتمنى فقط لو كان بوسعي منحهم المزيد، لأني أرى بأنّه عمل رائع".

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