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غروجان: تقليل أيام التجارب الشتوية سيمثّل "تغييرًا كبيرًا" للفرق

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غروجان: تقليل أيام التجارب الشتوية سيمثّل "تغييرًا كبيرًا" للفرق
17-02-2020

اعترف سائق هاس رومان غروجان بأنّ تقليل أيام التجارب الشتوية من ثمانية إلى ستّة أيام سيعني "تغييرًا كبيرًا" للفرق، مع تصاعد الضغط على نحوٍ كبير لمحاولة عدم خسارة أيّ وقت على الحلبة.

ضمن السعي لتخفيض النفقات وتقليل الضغط على العاملين إثر الروزنامة الموسّعة لموسم 2020، ستحصل فرق الفورمولا واحد على أيام أقل باثنين من التجارب الشتوية في برشلونة هذا العام.

وبالنسبة لغروجان - الذي يتحمّس فريقه هاس تحديدًا للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن سيارته في التجارب الشتوية بعد المشاكل التي واجهها العام الماضي - فسيكون هنالك ضغط أكبر من ضمان سير الأمر على النحوٍ مطلوب هذه المرّة.

"إنّه تغيير كبير، فارق كبير" قال غروجان لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "كل ما يتطلّبه الأمر أن يعاند الطقس حظوظك لتخسر يومًا كاملًا على الفور".

وتابع: "واجهنا العديد من المشاكل الكهربائية العام الماضي عندما كان مجرّد صمام في مكان ما يُزعجنا، حيث تسبب ذلك في عدم خروجنا للحلبة لفترة صباحية بأكملها. الآن لا يُمكننا تحمّل مواجهة مثل ذلك الأمر".

وأكمل: "علينا جعل السيارة تعمل على نحوٍ جيّد، علينا القيادة والضغط بعض الشيء، ضمن كلّ الظروف الممكنة، أن نكون جاهزين كي نعلم ما يجب أن نقوم به خلال السباقات".

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من جانبه، قال مارشين بودكوفسكي المدير التنفيذي لرينو أنّه ومع أيام أقل للتجارب الآن، من المهم أن تقلل الفرق فرص أيّة مفاجآت غير متوقّعة.

فقال: "بالتأكيد عندما يكون لديك ستّة أيام من التجارب، فإنّك لا ترغب التفاجؤ بالمشكلات، إذ أعتقد بأنّ الأمر هو ذاته في جانب المحرّك. على أيّة حال سيكون الوضع محتدمًا. أنت تعلم أنّه وإذا ما واجهت مشكلة كبيرة في برشلونة، فأنت على بُعد أسبوعين من إرسال سيارتك إلى ملبورن، لذا وفي حال كان لديك ستّة أيام أو ثمانية، الضغط سيظل حاضرًا".

واختتم: "تقليل عدد الأيام يعزّز من ذلك الضغط وترغب حينها بالقيام بذات برنامج التجارب من أجل جمع كافة البيانات في الجانب الانسيابي، كلّ بيانات السباق، كلّ الاختبارات على الإطارات. لدينا ستّة أيام للقيام بذلك عوضًا عن ثمانية. ولا توجد هنالك تجارب في وسط الموسم كذلك هذا العام، لذا تُعدّ تلك الأيام هامة للغاية فيما يتعلّق بما سيكون بمقدورك القيام به".

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