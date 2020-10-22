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غروجان تفاجأ من تغيير هاس لكلا سائقيها "لأسباب مالية"

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غروجان تفاجأ من تغيير هاس لكلا سائقيها "لأسباب مالية"

صرّح رومان غروجان بأنّه تفاجأ عندما أعلمه غونتر شتاينر مدير فريق هاس بأنّ الحظيرة الأمريكية ستتخلّى عن كلا سائقَيها لموسم 2021 "لأسباب مالية".

قال غروجان أنّه توقّع أن يتمّ التخلّي عنه أو عن زميله بالفريق كيفن ماغنوسن، ولا سيّما بالنظر إلى المناخ الاقتصادي الحالي الذي تسبّب به تفشّي جائحة كورونا.

وفي صباح اليوم الخميس، أعلن كلا السائقين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أنّهما سيغادران صفوف الفريق نهاية الموسم الجاري، مباشرة قبل أن يُصدر الفريق بيانًا رسميًا في هذا الشأن.

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من جهته، أوضح غروجان أنّه لا يملك حاليًا خططًا محددة للموسم المُقبل، لكنّه أشار إلى بحثه خارج الفورمولا واحد عن فئة تكون لديه فيها الفرصة لتحقيق الانتصارات.

فقال عند سؤاله إذا ما تفاجأ من التخلّي المزدوج عن سائقَي الفريق: "نعم، بعض الشيء. كنت أعلم أن أحدنا على الأرجح سيغادر نهاية هذا العام، فقط بسبب الوضع العالمي الحالي، وكيف صعّبت جائحة كورونا من المناخ الاقتصادي على العديد من الشركات حول العالم".

وأضاف: "لذلك كنت أعلم أن أحدنا سيغادر، ولهذا قلت لغونتر عندما هاتفني أنّني كنت أتوقّع التخلّي عن أحدنا، لكنّه قال لي «لا، لأسباب مالية، أحتاج لمغادرة كليكما». أتفهّم ذلك، وأعلم أنّه كان عامًا صعبًا على الجميع. الفريق آثر اتّخاذ سبيل مختلف، وأتمنى لهم الحظ الجيّد والأفضل للمستقبل".

في المقابل، فإنّ غروجان ليس في وضع يسمح له بتمويل مقعد له في البطولة.

حيث قال: "كان لدي بعض الشركاء في مسيرتي، حيث ظلوا معي مرورًا بفرق مختلفة، لكنّني لم أكن مُطلقًا سائقًا يموّل مسيرته بهذه الطريقة، ولا أريد أن أصبح هكذا".

هذا وأوضح غروجان أنّه يرى مستقبله في فئة يُمكنه خلالها المنافسة على الانتصارات.

فقال: "هنالك بضعة نقاشات وبضعة خيارات أودّ تقييمها. أفتقد لشعور الفوز كذلك، والقدوم إلى نهاية الأسبوع وأن أعلم أن بمقدوري المنافسة على الانتصار، على منصّة التتويج".

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وعند سؤاله إذا ما يستبعد تمامًا البقاء في الفورمولا واحد، اعترف الفرنسي بأنّ سيكون من غير المرجّح أن يستمر، لكنّه لن يستسلم.

"لا أعتقد بأنّ هنالك الكثير من المقاعد المتبقية في الفورمولا واحد، إذ يبدو الوضع معقّدًا" قال غروجان.

واختتم: "كنت مع ابني البالغ 7 أعوام وأخبرته بأنّ أمرًا ما غير ممكن، فنظر إليّ وقال «أبي، غير الممكن، تحتوي على الممكن» لذلك أرى بأنّ هنالك دومًا سبيل لبلوغ ما تريد".

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