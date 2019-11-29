غروجان: الحادث مع بوتاس يعني خسارة جميع أعمال يوم الجمعة

أكمل غروجان سائق هاس اليوم كأسرع سائقي فرق الوسط في المركز السابع، لكنّ بوتاس اصطدم به في التجارب الحرّة الثانية وتلقّى تأنيبًا على ذلك.

وكان غروجان، الذي توقّع أن يستخدم أرضيّة سبق استخدامها في التجارب الشتويّة نهاية الأسبوع الجاري، قد بدأ يوم الجمعة بحزمة السباق "15" وأبقى عليها طوال اليوم.

لكنّ الضرر الذي لحق بسيارته نتيجة حادثه مع بوتاس سيمنعه من القدرة على مواصلة استخدام هذه الخصائص يومَي السبت والأحد.

وقال الفرنسيّ: "إنّها قصّة طويلة. كانت الخطّة تقضي باختبار الخصائص الأحدث في التجارب الحرّة، اختبرها كيفن في الولايات المتّحدة ولم يكن سعيدًا بها".

وأضاف: "كانت الخطّة تقضي بالعودة إلى سيارة السباق الأوّل بعد التجارب الحرّة الأولى. لكنّني شعرت بأنّ السيارة جيّدة في الحصّة الأولى، وقلت للشباب بأنّني أعتقد بأنّه يُمكننا التسابق بها، يُمكننا العمل على الإعدادات وكانت هناك بعض الخصائص الجيّدة من ناحية نهاية عمليّة الكبح وانعطاف السيارة".

وأكمل: "أبقينا على ذات الخصائص في فترة ما بعد الظهر، ومجدّدًا كنّا تنافسيين للغاية، لم يكن ذلك ما توقّعناه على حلبة كهذه. لكن جاء الحادث مع فالتيري والأخبار السيّئة هي أنّ تلك المجموعة من المكوّنات كانت الوحيدة المتاحة".

ثمّ تابع: "أحتاج الآن للعودة إلى ذات الخصائص التي كان يستخدمها كيفن. من الواضح أنّ كلّ ما عملنا عليه اليوم الجمعة سيُلقى في سلّة المهملات".

وقال غروجان – الذي عبّر عن تقديره لاعتذار بوتاس منه – أنّ الفنلندي أخبره بأنّه كان يتدرّب على التجاوزات قبيل انطلاقه من آخر شبكة الانطلاق يوم الأحد.

وقال الفرنسي: "تحدّثت إلى فالتيري واعتذر وكان ذلك جيّدًا، قال: سأنطلق من المركز الأخير يوم الأحد لذا كنت أجرّب محاولات التجاوز، وربّما كنت متأخّرًا جدًا في تلك".

وأكمل: "لم أتوقّع أن ينغمس من ذلك البعد، وكان في نقطتي العمياء لذا لم يكن بوسعي فتح الباب أمامه. أعتقد بأنّ ما حدث كان خطأه، واعتذر وتلك الأمور تحدث، جميعنا يرتكب الأخطاء".