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فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غروجان: إطارات 2020 "ليست ما نحلم به"

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غروجان: إطارات 2020 "ليست ما نحلم به"
04-12-2019

أشار رومان غروجان سائق هاس في بطولة العالم للفورمولا واحد إلى أنّه لا يزال غير مقتنعٍ بخصائص إطارات بيريللي لموسم 2020 بعد اختبارها في اليوم الأوّل من تجارب أبوظبي.

اختبر الجميع الإطارات الجديدة في التجارب الحرّة في أوستن لينهمر سيلٌ من الانتقادات على الصانع الإيطالي بيريللي من قبل الفرق والسائقين، ما أدّى إلى طرح مقترحٍ للتخلّي عن نسخة 2020 ومواصلة استخدام خصائص 2019.

وستتطلّب تلك الخطوة موافقة سبعة فرقٍ على الأقلّ، ومن المرجّح أن تكون تجارب هذا الأسبوع مفصليّة على صعيد اتّخاذهم لقرارهم الأخير.

وقالت بيريللي أنّها تتوقّع أن يمنح يوما التجارب صورة "معبّرة أكثر" نتيجة مستويات الضغط المنخفضة عن السابق.

لكنّ غروجان أشار إلى أنّ رأيه "بقي على حاله" بعد أوستن، حيث كان السائق الأساسيّ الوحيد الذي تحدّث إلى وسائل الإعلام إثر اليوم الأوّل.

وعندما سُئل عن أيّ الخصائص يُحبّذ للتسابق في العام المقبل، أجاب: "لا أعلم. من المبكّر جدًا الحديث عن ذلك. لكن لا يجب أن يكون ذلك سؤالًا أصلًا، أليس كذلك؟".

وأضاف: "سأخبركم بخصائص أو أخرى اعتمادًا على كلّ حلبة على حدة. كل ذلك لن يحدث".

وأردف: "بعد مرور عامٍ من التطوير فمن المفترض بك أن تقول: سأتسابق بإطارات 2020، لا شكّ في ذلك".

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وكانت بيريللي قد سعت لتقديم إطارات منخفضة التآكل قليلًا، إلى جانب توفيرها لمجال عملٍ أعرض وأقلّ عرضة للارتفاع المفرط لدرجات الحرارة، حيث شدّدت مرارًا على أنّ الهدف الأخير جاء نتيجة رغبات السائقين.

وقال غروجان أنّ فريقه أجرى مقارنات متتابعة بين إطارات 2019 و2020 يوم الثلاثاء، وكان بعضها "متقاربًا جدًا، وآخر متباعدًا".

وأضاف: "إطارات 2020 مختلفة. هناك بعض الإيجابيّات والنقاط السلبيّة كذلك".

وأكمل: "قاموا بتغييرات كبيرة. نحتاج للنظر في كيفيّة تشغيلنا لسيارتنا والتأكّد من أنّنا على أقصى مستوى في كلّ شيء، لكن لو سألتموني إن كنت سعيدًا جدًا بالإطارات الجديدة، فإنّ عليّ قول الحقيقة: لا، لن يحلّ الإطار الجديد تلك المشاكل بالكامل".

واختتم بالقول: "كان التآكل أفضل على بعض التركيبات. كما أنّ استخدام ضغطٍ أقلّ يُساعد. تلك نقاط إيجابيّة، لكنّه ليس الإطار الذي نحلم به".

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الجمعة ٢٩ نوفمبر
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الجمعة ٢٩ نوفمبر
14:00
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التجارب الحرّة الثالثة
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