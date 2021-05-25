غراهام ستوكر يطلق حملة ترشح لرئاسة "فيا" مع توم كريستنسن كنائب للشؤون الرياضية

ستوكر، المحامي البريطاني والرئيس السابق لجمعية رياضة السيارات، هو عضو ضمن المجلس العالمي لرياضة السيارات منذ 2004.

ومنذ انتخابات "فيا" 2012، شغل ستوكر منصب نائب الرئيس للشؤون الرياضية حيث عمل بشكل وثيق مع جان تود رئيس "فيا" الحالي، والذي ستنتهي ولايته بنهاية هذا العام.

وقام ستوكر بتأليف فريق عمل يضم كريستنسن الذي يسعى لدور نائب رئيس الشؤون الرياضية.

ويسعى البلجيكي تييري ويلمارك مجدداً إلى دور نائب الرئيس لشؤون النقل، بينما يهدف النيوزيلندي بريان غيبونز لمواصلة عمله كرئيس لمجلس "فيا".

وحظي كريستنسن بمسيرة مهنية حافلة بالإنجازات ضمن عالم سباقات السيارات الرياضية. فقد أحرز الفوز في سباق لومان 24 ساعة أكثر من أي سائق آخر في التاريخ، وبعد اعتزاله السباقات في 2014، استلم منصب رئيس لجنة السائقين لدى "فيا" مع بداية عام 2016.

توم كريستنسن وزاك براون، الرئيس التنفيذى لمجموعة مكلارين تصوير: صور موتورسبورت

وضمن معرض كلامه على هامش إطلاق حملته الانتخابية تحت شعار "’فيا’ للجميع"، قال ستوكر: "أود لـ ’فيا’ وأعضاء مجلسنا الحصول على تأثير عالميّ ضمن جميع مناحي الرياضة وعالم مركبات النقل والطاقة".

وأكمل: "سنبني على نموذج العمل الممتاز الذي قام به الرئيس جان تود طوال الـ 12 عاماً المنصرمة، ونحن فخورون بقدرتنا على تقديم العديد من البرامج المتميزة والمواد لدعم الأعضاء، وقد ساعدتنا الرئيس على تطوير نادينا وكذلك بناء أساسيات ’فيا’ القوية التي باتت تمتلك حضوراً عالمياً ممتازاً".

وتابع: "مبادؤنا الرئيسية تتمحور حول فكرة ’فيا’ للجميع، مع مواصلة تقوية مؤسساتنا، أفراد طاقم العمل، رياضتنا ومجتمعنا".

يشار أن انتخابات رئاسة "فيا" ستقام شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع مرشح آخر وحيد مؤكد حتى الآن، هو بطل الراليات السابق محمد بن سُليّم.