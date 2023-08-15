غاسلي: 2023 هو أسوأ مواسمي حظاً على الإطلاق في الفورمولا واحد
وصف بيير غاسلي سائق ألبين عام 2023 كأسوأ مواسمه في الفورمولا واحد على الإطلاق.
انضم الفرنسي إلى صفوف ألبين ليجاور إستيبان أوكون مع بداية هذا الموسم، على أمل أن يحسّن من ترتيب الفريق ضمن بطولة المصنّعين حين حقق المركز الرابع في 2022.
لكن ألبين واجهت موسماً متقلباً حتى الآن اتّسم بالكثير من الحوادث والمشاحنات الداخلية.
فقد ارتطم غاسلي وزميله أوكون ببعضهما البعض مرتين قبل العطلة الصيفية، بينما تراجع فريق ألبين حتى المركز السادس ضمن ترتيب بطولة المصنعين.
وخلف الكواليس، كانت هناك مشاحنات داخلية انتهت بتخلي أوتمار زافناور مدير الفريق عن منصبه مباشرة بعد جائزة بلجيكا الكبرى، إضافة لخروج آلان بيرماين المدير الرياضي كذلك.
واعترف غاسلي بأن الوضع الحالي ليس سهلاً، لكنه أشار بالمقابل إلى أن الحظ قد لعب دوراً في موسمه حتى الآن.
فقال: "أعتقد أنه كان موسماً صعباً لعدة عوامل. بشكل عام، ربما كان ذلك أسوأ مواسمي حظاً حتى الآن في الفورمولا واحد".
وتابع: "كانت هناك بعض الفرص الضائعة، إضافة إلى تراكمات متواصلة أدت لتأثيرات سلبية كبيرة في نهاية المطاف. من الواضح أن الوضع الحالي لا يعكس قدراتنا الفعلية".
وأردف: "بالمقابل، منذ بداية الموسم لم نكن تنافسيين كما كنا نأمل".
وتكلم الفرنسي عن حدة المنافسة بين فرق الوسط، مشيراً إلى وتيرة أستون مارتن السريعة في بداية الموسم ومن ثم تقدم مكلارين المفاجئ قبل العطلة الصيفية.
فقال: "أكملت ألبين موسم 2022 بالمركز الرابع، لكنها بدأت الموسم متأخرة عن أستون مارتن. قبل أن تسرّع مكلارين من وتيرة التطوير وتتفوق على الفريقين. بالتالي تراجعنا للمركز السادس، وهذا ليس هدفنا بالتأكيد".
وتابع: "لكن ما زال أمامنا النصف الثاني للموسم، مع الكثير من الأمور التي نعمل على تطويرها".
واختتم: "نحن نحاول تقوية السيارة في مختلف النواحي. لكننا لم نحقق بعد الخطوة الكبيرة التي كنا نريدها".
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