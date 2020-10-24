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فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى / أخبار عاجلة

غاسلي يواجه خطر العقوبة بعد اندلاع النيران في سيارته خلال التجارب الحرة الثانية

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غاسلي يواجه خطر العقوبة بعد اندلاع النيران في سيارته خلال التجارب الحرة الثانية

قال بيير غاسلي أنه لم يحظَ إلا ببضع ثوانٍ كتحذير قبل اندلاع النيران في القسم الخلفي من سيارته ألفا تاوري، خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة البرتغال الكبرى.

تسبب الفرنسي برفع العلم الأحمر حين توقف على حافة المسار وقفز من سيارته التي اندلعت فيها النيران.

وخسر غاسلي كامل التحكم الإلكتروني في السيارة، حيث وصف الفريق ما حدث كأنه "انقطاع كامل في التيار الكهربائي".

واستغرق المارشلز عدة ثوانٍ للوصول إلى السيارة حيث عبر قطع بعضهم الحلبة، بينما كان غاسلي يحثهم على الإسراع والتصرف.

ونجحوا في نهاية المطاف بإخماد النيران، لكن ليس قبل تعرض القسم الخلفي من السيارة إلى ضرر بالغ.

وكان غاسلي بالفعل يستعمل آخر وحدات الطاقة المُتاحة له من هوندا، لذا فإن أي استبدال إضافي يعني التعرض لعقوبة التراجع على شبكة الانطلاق إن لم يكن الفريق يمتلك وحدة أخرى مستعملة في حالة جيدة كبديل.

وكان الفرنسي قد أكمل 27 لفة قبل اندلاع النيران في سيارته، بينما بقي في المركز السابع مع نهاية الحصة.

حيث قال: "حرفياً قبل خمس دقائق من توقفي، خسرتُ التحكم بكل شيء. المقود، كهرباء السيارة بالكامل".

وتابع: "ما زلنا نحقق فيما جرى. من الواضح أن النيران كانت كثيفة في القسم الخلفي للسيارة وقد احترقت بعض المكونات، لذا علينا تحليل ما حصل".

وأضاف: "بالتأكيد الوضع ليس مثالياً، خاصة وأننا لم نستعمل الإطارات الأخرى، وبالتالي لدينا فقط بيانات من الحصة الصباحية".

واسترسل: "على حلبة جديدة كهذه، ذلك ليس بالأمر الرائع. لكن هذا ما حصل، للأسف. سنحاول استخلاص أكبر قدر ممكن من البيانات من سيارة داني (كفيات)".

واختتم: "من ناحية الوتيرة، بدا الوضع جيداً طوال اليوم، لكنني ما زلت لا أشعر بالراحة الكاملة خلف المقود، لذا أعتقد أنه بوسعنا التحسن في التجارب الثالثة والتي تعتبر مهمة بالنسبة لنا كي نعوّض ما فاتنا".

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