غاسلي يواجه خطر الانطلاق من خط الحظائر مع تحقيق فيا في محاولة ملغاة لتغيير المحرك

إذا ما وجدت "فيا" بأنّ الفريق قد خرق قوانين خط الحظائر المغلق، فإن نتيجة ممكنة لذلك قد تكون انطلاق الفرنسي من خط الحظائر.

وقد تأهّل غاسلي بالمركز الـ 15، على الرُغم من أنّه كسب مركزين بتلقّي كل من كارلوس ساينز ولاندو نوريس للعقوبة.

ومن المعلوم بأنّه ولأسباب استراتيجية، قرر فريق ألفا تاوري تغييرًا كاملًا لعناصر وحدة الطاقة والانطلاق من مؤخّرة الترتيب.

حيث أنّ تغييرًا كهذا كان ليمنح غاسلي العاصر الكافية لخوض ما تبقى من الموسم من دون عقوبات شبكة انطلاق أخرى.

وقد طلب الفريق إجراء ذلك التغيير مساء أمس السبت عقب التصفيات، وقد تم منحه تصريحًا من قِبَل الموفد التقني جو باور.

وتحت قوانين خط الحظائر المغلق، فإنّ تلك التغييرات عادة ما يُسمح بها إذا ما أظهر الفريق بأنه يواجه مشكلة تقنية، وأنّ أيّة أجزاء بداية يجب أن تكون من نفس المواصفات. مع ذلك، من الملعوم عمومًا بأنّ ذلك لا ينطبق على عناصر وحدة الطاقة.

وقد بدأ العمل في مرآب الفريق مساء أمس، مع ذلك، أعلم الفريق باور صباح اليوم بأنّه لا يرغب بتغيير وحدة الطاقة في نهاية المطاف، وذلك بعد مراجعة استراتيجيات السباق، حيث قررت ألفا تاوري أن الأمر لا يستحق التضحية بمركز غاسلي الـ 13.

وبالتالي أشار باور إلى المراقبين بأنّ ذلك يعني أنّ طلب الفريق لم يكن على أساس وجود "مشكلة مادية على السيارة" ولكن من أجل "أسباب استراتيجية".

كما شدّد على حقيقة أنّ القسم الخلفي للسيارة تمّت إزالته، ما يعني أنّ "فيا" لا يمكنها أن تتأكّد بأنّ تغييرات أخرى قد تمّت.

وقد قال باور في تقريره: "طلبت سكوديريا ألفا تاوري بالأمس تغيير كل عناصر وحدة الطاقة على السيارة رقم 10 واستبدالها بجديدة. وقد تمت الموافقة على ذلك الطلب وفقًا للمادة 34.2 من القوانين الرياضية. وبدأ الفريق في تفكيك السيارة في الليل. وفي هذا الصباح، سحب الفريق طلبه ما يدفع إلى الافتراض بأنّ التغيير تمّ طلبه لأسباب استراتيجية وليس من أجل مشكلة على السيارة".

وأضاف: "الأهم من ذلك هو أنّ السيارة تمّ تفكيكها بالفعل إلى مرحلة تجعل من المستحيل على فريق الفحص معرفة ما إذا كانت هنالك أيّة تعديلات قد تمّت على أي مكوّن. ومن أجل ذلك أحيل ذلك الأمر إلى المرقبين للتحقيق فيه".