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غاسلي ينطلق من خط الحظائر في سباق إيطاليا بعد حصوله على وحدة طاقة جديدة

سينطلق بيير غاسلي من خط الحظائر في سباق مونزا الرئيسي وذلك بعدما آثر فريقه ألفا تاوري الحصول على وحدة طاقة جديدة بالكامل، بما فيها تغيير في مواصفات أحد المكونات.

غاسلي ينطلق من خط الحظائر في سباق إيطاليا بعد حصوله على وحدة طاقة جديدة

تأهّل غاسلي في المركز السادس في تصفيات الجمعة، وذلك قبل أن يتعرض لأضرار على الجناح الأمامي في اللفة الأولى من سباق التصفيات القصير.

وفي ظل انطلاقه على أيّة حال من المركز الأخير في سباق اليوم، فقد عمدت ألفا تاوري إلى الاستفادة من ذلك الوضع والحصول على وحدة طاقة إضافية.

وقد أكّد جو باور الموفد التقني لدى "فيا" قبل قليل أن غاسلي قد حصل على مكوّنات جديدة تمثّلت في محرك، شاحن توربيني، نظام "ام جي يو-اتش"، نظام "ام جي يو-كاي"، أنظمة تحكّم إلكترونية ومدخرة طاقة على وحدة طاقته من هوندا.

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علاوة على ذلك، فقد حصل غاسلي كذلك على علبة تروس جديدة، وكلّها عناصر تضيف في النهاية إلى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق.

لكنّ هوندا آثرت من جهتها وضع مدخرة طاقة بمواصفات مختلفة، الأمر الذي سيدفع غاسلي الآن إلى الانطلاق من خط الحظائر.

جديرٌ بالذكر أنّ ألفا تاوري هو الفريق الوحيد الذي سجّل النقاط في كل سباقات هذا الموسم حتى الآن، لكنّه يواجه خطر نهاية تلك السلسلة، ولا سيّما في ظل أنّ زميل غاسلي بالفريق يوكي تسونودا سينطلق من المركز الـ 15.

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