تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / بينوتو: على ساينز إكمال جولة من دون أية مشاكل في النصف الثاني للموسم التالي / فريق ألبين "مذهول تماماً" من قدرات ألونسو التسابقية
فورمولا 1 أخبار

غاسلي ينتظر "ليرى ما سيحصل" مع مقعد ريد بُل الثاني في الفورمولا واحد

من قبل:
, محرر

قال بيير غاسلي سائق فريق ألفا تاوري أنه ينتظر "ليرى ما سيحصل" مع مقعد فريق ريد بُل الثاني، آملاً أن يأخذ نظرة أكثر وضوحاً حيال مستقبله قبل انقضاء العطلة الصيفية.

غاسلي ينتظر "ليرى ما سيحصل" مع مقعد ريد بُل الثاني في الفورمولا واحد

ترقى غاسلي من تورو روسو - التي باتت تحمل اسم ألفا تاوري لاحقاً - ليقود مع ريد بُل في 2019، لكنه سُرعان ما تمت إعادته إلى فريقه بعد نصف موسم فقط أمضاه إلى جانب ماكس فيرشتابن.

وتمكن الفرنسي من تعزيز خبرته والعودة بقوة في 2020، ليتوّج موسمه ذاك بفوز في مونزا.

وفي 2021، يقوم غاسلي لوحده تقريباً بدفع الفريق للمنافسة على المركز الخامس ضمن بطولة المصنّعين، حيث سجل 50 نقطة مقارنة بـ 18 سجلها زميله الناشئ يوكي تسونودا، قبل العطلة الصيفية.

وحين سُئِل حيال مستقبله في البطولة، اعترف غاسلي أنه سيتابع ما يحصل مع ريد بُل، بانتظار أول فرصة لمحاولة العودة إلى صفوف الفريق الأساسي.

فقال: "أعتقد أنه بات واضحاً للغاية، أن مستقبلي بين يدي ريد بُل".

وتابع: "وقّعَ ماكس للموسم المقبل مع الفريق الأساسي، سيرجيو أعتقد أن لديه عقداً لموسم واحد، لذا سنرى ما سيحصل في هذا الجانب".

وأردف: "من الواضح أن لدي عقداً معهم لبعض الوقت، وأنا واثق تماماً من أننا سنحصل على بعض الأجوبة خلال العطلة الصيفية أو بعدها".

اقرأ أيضاً:

وكان فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري قد عبر عن رغبته بالإبقاء على تشكيلة سائقيه الحالية للموسم المقبل، مع مواصلة غاسلي مهامه كقائد للفريق ضمن معركة الوسط المشتعلة.

حيث أوضح أنه لا يرى بدائل عن التشكيلة الحالية للسائقين، مؤكداً دعمه لسائقه غاسلي كرأس حربة للفريق.

وأكد غاسلي أنه كسائق "يرغب على الدوام بقيادة السيارة الأفضل" عندما تحين الفرصة.

فقال: "أعتقد أنهم يريدون قائداً للفريق في ألفا تاوري للضغط إلى الأمام، وأنا أعتقد أنها بيئة عمل رائعة حقاً".

وتابع: "من الواضح أن السائق يرغب بالتواجد ضمن أفضل سيارة على الدوام للمنافسة على أعلى المراكز، وهذا ما نناقشه حالياً".

وأردف: "في نهاية المطاف، أنا أركز على أدائي في كل جولة وضمن كل سباق على حدة، وأحاول إبراز قدراتي".

واختتم: "نحن نناقش الكثير من الأمور والوضع جيد. لكن حالياً، لا يوجد أي جواب آخر. وأتوقع بعض الأجوبة خلال الأسابيع المقبلة".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
بينوتو: على ساينز إكمال جولة من دون أية مشاكل في النصف الثاني للموسم

المقال السابق

بينوتو: على ساينز إكمال جولة من دون أية مشاكل في النصف الثاني للموسم

المقال التالي

فريق ألبين "مذهول تماماً" من قدرات ألونسو التسابقية

فريق ألبين "مذهول تماماً" من قدرات ألونسو التسابقية
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: لماذا يُواجه ريكاردو صعوبة في التأقلم مع سيارة مكلارين

23 دقيقة
2
فورمولا 1

فريق ألبين "مذهول تماماً" من قدرات ألونسو التسابقية

2 س
3
فورمولا 1

غاسلي ينتظر "ليرى ما سيحصل" مع مقعد ريد بُل الثاني في الفورمولا واحد

7 س
4
دبليو آر سي

من هو السائق الذي يسعى لمواصلة إرث لوب وأوجييه في الراليات؟

6 س
5
لومان

من هم سائقو الفورمولا واحد الذين أحرزوا الفوز بسباق لومان 24 ساعة؟

8 س
أحدث الأخبار
تحليل: لماذا يُواجه ريكاردو صعوبة في التأقلم مع سيارة مكلارين
فورمولا 1

تحليل: لماذا يُواجه ريكاردو صعوبة في التأقلم مع سيارة مكلارين

23د
فريق ألبين "مذهول تماماً" من قدرات ألونسو التسابقية
فورمولا 1

فريق ألبين "مذهول تماماً" من قدرات ألونسو التسابقية

2 س
غاسلي ينتظر "ليرى ما سيحصل" مع مقعد ريد بُل الثاني في الفورمولا واحد
فورمولا 1

غاسلي ينتظر "ليرى ما سيحصل" مع مقعد ريد بُل الثاني في الفورمولا واحد

7 س
بينوتو: على ساينز إكمال جولة من دون أية مشاكل في النصف الثاني للموسم
فورمولا 1

بينوتو: على ساينز إكمال جولة من دون أية مشاكل في النصف الثاني للموسم

10 س
ريد بُل: أصابع الاتهام من قبل المنافسين برهانٌ على سلوكنا الطريق الصحيح
فورمولا 1

ريد بُل: أصابع الاتهام من قبل المنافسين برهانٌ على سلوكنا الطريق الصحيح

16-08-2021
أحدث ملفات الفيديو
تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

خلدون يونس More from
خلدون يونس
فريق ألبين "مذهول تماماً" من قدرات ألونسو التسابقية
فورمولا 1

فريق ألبين "مذهول تماماً" من قدرات ألونسو التسابقية

فورمولا إي: مورتارا يتعرض لكسر في إحدى الفقرات بعد حادثة سباق برلين الختامي جائزة برلين 2
فورمولا إي

فورمولا إي: مورتارا يتعرض لكسر في إحدى الفقرات بعد حادثة سباق برلين الختامي

دي فريز: "الحظ اختارنا" للفوز بلقب هذا الموسم في الفورمولا إي جائزة برلين 2
فورمولا إي

دي فريز: "الحظ اختارنا" للفوز بلقب هذا الموسم في الفورمولا إي

بيير غاسلي More from
بيير غاسلي
توست: "لا بديل" عن تشكيلة ألفا تاوري في 2022
فورمولا 1

توست: "لا بديل" عن تشكيلة ألفا تاوري في 2022

غاسلي خاض نقاشاً "إيجابياً للغاية" مع ماركو حيال الخطط المستقبلية جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

غاسلي خاض نقاشاً "إيجابياً للغاية" مع ماركو حيال الخطط المستقبلية

غاسلي يردّ على انتقادات نوريس لطريقته في التجاوز خلال سباق فرنسا جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1

غاسلي يردّ على انتقادات نوريس لطريقته في التجاوز خلال سباق فرنسا

ألفا تاوري More from
ألفا تاوري
تسونودا اضطر "لتهدئة" أسلوب قيادته بعد حوادثه في بداية الموسم
فورمولا 1

تسونودا اضطر "لتهدئة" أسلوب قيادته بعد حوادثه في بداية الموسم

تسونودا: سيارة ألفا تاوري كانت "عصبية للغاية" قبل الحادثة خلال التجارب الحرة في المجر جائزة المجر الكبرى
فورمولا 1

تسونودا: سيارة ألفا تاوري كانت "عصبية للغاية" قبل الحادثة خلال التجارب الحرة في المجر

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تجارب برشلونة في مارس برايم
فورمولا 1

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: لماذا يُواجه ريكاردو صعوبة في التأقلم مع سيارة مكلارين
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: لماذا يُواجه ريكاردو صعوبة في التأقلم مع سيارة مكلارين

فريق ألبين "مذهول تماماً" من قدرات ألونسو التسابقية
فورمولا 1 فورمولا 1

فريق ألبين "مذهول تماماً" من قدرات ألونسو التسابقية

غاسلي ينتظر "ليرى ما سيحصل" مع مقعد ريد بُل الثاني في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

غاسلي ينتظر "ليرى ما سيحصل" مع مقعد ريد بُل الثاني في الفورمولا واحد

من هو السائق الذي يسعى لمواصلة إرث لوب وأوجييه في الراليات؟
دبليو آر سي دبليو آر سي

من هو السائق الذي يسعى لمواصلة إرث لوب وأوجييه في الراليات؟

من هم سائقو الفورمولا واحد الذين أحرزوا الفوز بسباق لومان 24 ساعة؟
لومان لومان

من هم سائقو الفورمولا واحد الذين أحرزوا الفوز بسباق لومان 24 ساعة؟

الفورمولا واحد في مواجهة سيارات لومان: من الأسرع والأقوى وما هي الأنظمة المساعدة المتوفرة؟
لومان لومان

الفورمولا واحد في مواجهة سيارات لومان: من الأسرع والأقوى وما هي الأنظمة المساعدة المتوفرة؟

ريد بُل: قوة محرك هوندا ستجاري مرسيدس وفيراري في 2020
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل: قوة محرك هوندا ستجاري مرسيدس وفيراري في 2020

ريد بُل: أصابع الاتهام من قبل المنافسين برهانٌ على سلوكنا الطريق الصحيح
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل: أصابع الاتهام من قبل المنافسين برهانٌ على سلوكنا الطريق الصحيح

أحدث الأخبار

تحليل: لماذا يُواجه ريكاردو صعوبة في التأقلم مع سيارة مكلارين
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: لماذا يُواجه ريكاردو صعوبة في التأقلم مع سيارة مكلارين

فريق ألبين "مذهول تماماً" من قدرات ألونسو التسابقية
فورمولا 1 فورمولا 1

فريق ألبين "مذهول تماماً" من قدرات ألونسو التسابقية

غاسلي ينتظر "ليرى ما سيحصل" مع مقعد ريد بُل الثاني في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

غاسلي ينتظر "ليرى ما سيحصل" مع مقعد ريد بُل الثاني في الفورمولا واحد

بينوتو: على ساينز إكمال جولة من دون أية مشاكل في النصف الثاني للموسم
فورمولا 1 فورمولا 1

بينوتو: على ساينز إكمال جولة من دون أية مشاكل في النصف الثاني للموسم

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.