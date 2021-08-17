غاسلي ينتظر "ليرى ما سيحصل" مع مقعد ريد بُل الثاني في الفورمولا واحد

ترقى غاسلي من تورو روسو - التي باتت تحمل اسم ألفا تاوري لاحقاً - ليقود مع ريد بُل في 2019، لكنه سُرعان ما تمت إعادته إلى فريقه بعد نصف موسم فقط أمضاه إلى جانب ماكس فيرشتابن.

وتمكن الفرنسي من تعزيز خبرته والعودة بقوة في 2020، ليتوّج موسمه ذاك بفوز في مونزا.

وفي 2021، يقوم غاسلي لوحده تقريباً بدفع الفريق للمنافسة على المركز الخامس ضمن بطولة المصنّعين، حيث سجل 50 نقطة مقارنة بـ 18 سجلها زميله الناشئ يوكي تسونودا، قبل العطلة الصيفية.

وحين سُئِل حيال مستقبله في البطولة، اعترف غاسلي أنه سيتابع ما يحصل مع ريد بُل، بانتظار أول فرصة لمحاولة العودة إلى صفوف الفريق الأساسي.

فقال: "أعتقد أنه بات واضحاً للغاية، أن مستقبلي بين يدي ريد بُل".

وتابع: "وقّعَ ماكس للموسم المقبل مع الفريق الأساسي، سيرجيو أعتقد أن لديه عقداً لموسم واحد، لذا سنرى ما سيحصل في هذا الجانب".

وأردف: "من الواضح أن لدي عقداً معهم لبعض الوقت، وأنا واثق تماماً من أننا سنحصل على بعض الأجوبة خلال العطلة الصيفية أو بعدها".

وكان فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري قد عبر عن رغبته بالإبقاء على تشكيلة سائقيه الحالية للموسم المقبل، مع مواصلة غاسلي مهامه كقائد للفريق ضمن معركة الوسط المشتعلة.

حيث أوضح أنه لا يرى بدائل عن التشكيلة الحالية للسائقين، مؤكداً دعمه لسائقه غاسلي كرأس حربة للفريق.

وأكد غاسلي أنه كسائق "يرغب على الدوام بقيادة السيارة الأفضل" عندما تحين الفرصة.

فقال: "أعتقد أنهم يريدون قائداً للفريق في ألفا تاوري للضغط إلى الأمام، وأنا أعتقد أنها بيئة عمل رائعة حقاً".

وتابع: "من الواضح أن السائق يرغب بالتواجد ضمن أفضل سيارة على الدوام للمنافسة على أعلى المراكز، وهذا ما نناقشه حالياً".

وأردف: "في نهاية المطاف، أنا أركز على أدائي في كل جولة وضمن كل سباق على حدة، وأحاول إبراز قدراتي".

واختتم: "نحن نناقش الكثير من الأمور والوضع جيد. لكن حالياً، لا يوجد أي جواب آخر. وأتوقع بعض الأجوبة خلال الأسابيع المقبلة".