غاسلي يلقي الضوء على نقطة إيجابية في تعديلات قوانين السباقات القصيرة
رحّب بيير غاسلي سائق ألبين بالتغييرات التي سيتم إدخالها على صيغة السباقات القصيرة في الفورمولا واحد، مشيراً إلى أنها ستمنح الفرصة "للأشخاص العباقرة" ضمن الفرق للعمل على تعديل إعدادات السيارات بشكل أفضل.
في الموسم الماضي، لم يكن أمام الفرق خيار للتعديل على إعدادات السيارات بعد التجارب الحرة الأولى حين تدخل خط الحظائر المغلق للتصفيات الرئيسية، القصيرة، والسباق القصير، خلال عطلة الجائزة الكبرى.
وذلك يعني أن السيارة التي لا تكون تنافسية، لا يمكن التعديل على إعداداتها ما يؤدي إلى ضعف التنافسية أو مشاكل تتمثل بزيادة تآكل القطعة الخشبية أسفل السيارة كما حصل مع لويس هاميلتون وشارل لوكلير، ما أدى إلى شطب نتيجتيهما في جولة الولايات المتحدة.
وضمن الصيغة الجديدة، تأتي التصفيات القصيرة والسباق القصير بعد التجارب الحرة الأولى، ضمن فترة أولية في خط الحظائر المغلق، ومن ثم تحصل الفرق على فرصة تطبيق المعلومات التي جمعتها في تعديل السيارة قبل الدخول في الفترة الثانية من خط الحظائر المغلق التي تشمل التصفيات الرئيسية والسباق الرئيسي.
وتمت مناقشة هذه الصيغة الجديدة خلال اجتماع اللجنة الاستشارية الرياضية مؤخراً.
وتعليقاً على ذلك، قال غاسلي في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن ذلك رائع. أعتقد أن هذا ما كان ينقصنا بالتأكيد. لدينا ضمن الفريق أشخاص لامعون أذكياء وعباقرة، لكن كان يتم منعهم يوم الجمعة من لمس السيارة في العام الماضي".
وأردف: "هذا ما أضرّ بنا كثيراً. ذلك كان مؤسفاً نوعاً ما لأنهم قادرون على إدخال تحسينات كبيرة عبر العمل على تفاصيل صغيرة".
وأكد غاسلي أن مهندسيه في الموسم الماضي كان يشعرون بالإحباط لمعرفتهم بأنهم قادرون على تحسين السيارة، لكن ذلك كان ممنوعاً حينها.
فقال: "لم يكن لديك وقت لمحاولة تجربة أي شيء. فهناك حصة تجارب حرة واحدة، والوقت ضيق. وكنا نحاول دوماً نقل العمل إلى جهاز المحاكاة".
واختتم: "خاصة حين تدرك بأنك لم تبدأ الجولة بالإعدادات الملائمة مع نافذة عمل ضيقة للسيارة. لذا أعتقد أن هذه التغييرات إيجابية بكل تأكيد".
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