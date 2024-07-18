غاسلي يكشف عن محادثته مع ساينز حول الانضمام إلى ألبين والخيارات الأخرى للفريق

أوضح بيير غاسلي بأن فريقه ألبين لديه "3 خيارات جيدة" للتوقيع مع أحدها ليكون زميله في موسم 2025 من بطولة العالم للفورمولا 1، بينما يسعى الفريق لتعويض إستيبان أوكون الذي سيغادر العلامة الفرنسية نهاية الموسم الجاري.

من المعلوم بأن ألبين واحدة من عدة فرق قدمت عروضًا لكارلوس ساينز الذي ما يزال سائقًا حرًا للموسم المُقبل بعد انتهاء عقده مع فيراري، لكن يُعتقد بأن الإسباني قد عاد من جديد إلى رادار ريد بُل ومرسيدس بينما تقيمان خياراتهما لموسم 2025.

فيما يمتلك فالتيري بوتاس سائق مرسيدس السابق سجلًا يتزين بالانتصارات كذلك بينما يقيّم خياراته بعيدًا عن فريقه الحالي ساوبر، في حين يختبر السائق الاحتياطي للفريق جاك دوهان سيارة قديمة من أجل اكتساب خبرة الفورمولا 1.

هذا وقد يشهد سوق الانتقالات مزيدًا من التقلبات كذلك، حيث أنه من غير المعلوم إذا ما ستواصل ريد بُل شراكتها مع سيرجيو بيريز الذي جدد مؤخرًا عقده مع الفريق لموسم 2025 بينما يواصل معاناته لناحية الأداء.

وقد أبدى غاسلي انفتاحه على كافة الخيارات المتاحة أمام ألبين، حيث قال: "لقد سبق وقلت بأنني أعتقد أن ألبين لديها خيارات جيدة مطروحة على الطاولة. وفي النهاية، الأمر لا يعود إلي، فأنا سأرحب بأسرع سائق على الساحة، وجميعنا يعلم من هو".

وأضاف: "ولكن يتعين علينا الانتظار الآن، والفريق في رأيي لديه 3 خيارات جيدة".

وعند سؤاله إذا ما تحدث مع ساينز حيال ضمه إلى ألبين، حيث أنه من المعلوم بأن الإسباني على رأس القائمة القصيرة لخيارات الفريق، أكد غاسلي حديثه مع سائق فيراري الحالي، حيث أوضح بأنه قام بدوره عبر محاولة إقناع ساينز بهذا المشروع.

فقال: "لقد قمت بمهمتي في هذا الجانب، وفي النهاية أنا أؤمن بالمشروع الذي نبنيه مع ألبين. ودومًا ما سأدعم الفريق، لكن الأمر يعود إليه (ساينز) الآن ليتخذ قراره".