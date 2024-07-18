جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

غاسلي يكشف عن محادثته مع ساينز حول الانضمام إلى ألبين والخيارات الأخرى للفريق

قال بيير غاسلي أن فريقه ألبين لديه "خيارات جيدة على الطاولة" لمن سيحل مكان إستيبان أوكون في الموسم المُقبل.

بيير غاسلي، ألبين

بيير غاسلي، ألبين

الصورة من قبل: إريك جونيوس

أوضح بيير غاسلي بأن فريقه ألبين لديه "3 خيارات جيدة" للتوقيع مع أحدها ليكون زميله في موسم 2025 من بطولة العالم للفورمولا 1، بينما يسعى الفريق لتعويض إستيبان أوكون الذي سيغادر العلامة الفرنسية نهاية الموسم الجاري.

من المعلوم بأن ألبين واحدة من عدة فرق قدمت عروضًا لكارلوس ساينز الذي ما يزال سائقًا حرًا للموسم المُقبل بعد انتهاء عقده مع فيراري، لكن يُعتقد بأن الإسباني قد عاد من جديد إلى رادار ريد بُل ومرسيدس بينما تقيمان خياراتهما لموسم 2025.

فيما يمتلك فالتيري بوتاس سائق مرسيدس السابق سجلًا يتزين بالانتصارات كذلك بينما يقيّم خياراته بعيدًا عن فريقه الحالي ساوبر، في حين يختبر السائق الاحتياطي للفريق جاك دوهان سيارة قديمة من أجل اكتساب خبرة الفورمولا 1.

هذا وقد يشهد سوق الانتقالات مزيدًا من التقلبات كذلك، حيث أنه من غير المعلوم إذا ما ستواصل ريد بُل شراكتها مع سيرجيو بيريز الذي جدد مؤخرًا عقده مع الفريق لموسم 2025 بينما يواصل معاناته لناحية الأداء.

اقرأ أيضاً:

وقد أبدى غاسلي انفتاحه على كافة الخيارات المتاحة أمام ألبين، حيث قال: "لقد سبق وقلت بأنني أعتقد أن ألبين لديها خيارات جيدة مطروحة على الطاولة. وفي النهاية، الأمر لا يعود إلي، فأنا سأرحب بأسرع سائق على الساحة، وجميعنا يعلم من هو".

وأضاف: "ولكن يتعين علينا الانتظار الآن، والفريق في رأيي لديه 3 خيارات جيدة".

وعند سؤاله إذا ما تحدث مع ساينز حيال ضمه إلى ألبين، حيث أنه من المعلوم بأن الإسباني على رأس القائمة القصيرة لخيارات الفريق، أكد غاسلي حديثه مع سائق فيراري الحالي، حيث أوضح بأنه قام بدوره عبر محاولة إقناع ساينز بهذا المشروع.

فقال: "لقد قمت بمهمتي في هذا الجانب، وفي النهاية أنا أؤمن بالمشروع الذي نبنيه مع ألبين. ودومًا ما سأدعم الفريق، لكن الأمر يعود إليه (ساينز) الآن ليتخذ قراره".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق هل ما زال هناك أمل لـ بوتاس بالبقاء مع آودي؟

أبرز التعليقات

ألبين
More from
ألبين
أوكون يقترب من الانضمام إلى صفوف هاس

أوكون يقترب من الانضمام إلى صفوف هاس

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
أوكون يقترب من الانضمام إلى صفوف هاس
وولف يلقي الضوء على فكرة تزويد ألبين بمحركات مرسيدس

وولف يلقي الضوء على فكرة تزويد ألبين بمحركات مرسيدس

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
وولف يلقي الضوء على فكرة تزويد ألبين بمحركات مرسيدس
ألبين تبقي على غاسلي بعقد لعدة مواسم

ألبين تبقي على غاسلي بعقد لعدة مواسم

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
ألبين تبقي على غاسلي بعقد لعدة مواسم

أحدث الأخبار

نوريس مدافعاً عن شخصيته: "بوسعي أن أكون لئيماً وأتصرف كالأغبياء"

نوريس مدافعاً عن شخصيته: "بوسعي أن أكون لئيماً وأتصرف كالأغبياء"

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نوريس مدافعاً عن شخصيته: "بوسعي أن أكون لئيماً وأتصرف كالأغبياء"
نوريس يتصدر التجارب الحرة الثانية في المجر أمام فيرستابن وساينز ولوكلير ينسحب

نوريس يتصدر التجارب الحرة الثانية في المجر أمام فيرستابن وساينز ولوكلير ينسحب

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نوريس يتصدر التجارب الحرة الثانية في المجر أمام فيرستابن وساينز ولوكلير ينسحب
ماركو: فيرستابن لديه بنود فك ارتباط في عقده وعلينا التحسّن لإبقائه مع ريد بُل

ماركو: فيرستابن لديه بنود فك ارتباط في عقده وعلينا التحسّن لإبقائه مع ريد بُل

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ماركو: فيرستابن لديه بنود فك ارتباط في عقده وعلينا التحسّن لإبقائه مع ريد بُل
فيرستابن هو من سيحصل على تحديثات ريد بُل في المجر

فيرستابن هو من سيحصل على تحديثات ريد بُل في المجر

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فيرستابن هو من سيحصل على تحديثات ريد بُل في المجر

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط