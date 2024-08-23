غاسلي يكشف عن الأفضلية التي سيتمتع بها أوكس مدير ألبين الجديد
أبدى بيير غاسلي تحمّسه للعمل مع أوليفر أوكس المدير الجديد لفريق ألبين.
بيير غاسلي، ألبين
الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات
يعتقد بيير غاسلي أن أوليفر أوكس المدير الجديد لفريق ألبين في الفورمولا 1 ستكون له أفضلية في ظل أنه كان سائقًا سابقًا، حيث سيكون متفهمًا لوجهة نظر السائق بالإضافة إلى الجانب الإداري.
يرى غاسلي كذلك بعد محادثاته مع أوكس أن الأخير سيجري تغييرات كبيرة داخل صفوف ألبين، العملية التي من شأنها تعزيز مكانة الفريق.
وقد صرّح الفرنسي بأن أوكس يتمتع بخبرة كبيرة بالرُغم من صغر سنه – إذ أنه ثاني أصغر مدير فريق في الفورمولا 1 – وأنهما سيتستفيدان من تعاونهما سويًا.
حيث قال: "أوليفر شخص موضوعي، كان سائقًا سابقًا، لهذا سيتفهم وجهتي النظر، من ناحية السائق وناحية الإدارة".
وأضاف: "أعرف أوليفر منذ فترة طويلة، وبالرُغم من صغر سنه، إلا أنه موهوب للغاية ولديه خبرة كبيرة".
وتابع: "إنها وظيفتي أن أقول له ما نقوم به على نحوٍ جيد من وجهة نظري كسائق، وما نحتاج لتحسينه كذلك".
وأكمل: "أعتقد بأن آراء الجميع مهمة في تلك العملية، حيث أتطلع قدمًا إلى العمل معه".
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غاسلي يكشف عن الأفضلية التي سيتمتع بها أوكس مدير ألبين الجديد
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