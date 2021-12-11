غاسلي يكشف أغرب عملية احتيال تعرض لها في أوغندا أثناء البحث عن راعٍ

ضمن معرض كلامه على هامش جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد، كشف غاسلي عن إحدى أكبر المغامرات في حياته عندما كان يسعى لتأمين عقد رعاية للمشاركة في منافسات "جي بي 2".

حيث أوضح الفرنسي أن جهوده كانت مركزة لتأمين راعٍ في 2016 بهدف الانتقال إلى فريق بريما، الذي أحرز معه في نهاية المطاف لقب البطولة. حيث تعرض لعملية احتيال للسفر إلى أوغندا بعد أن تلقى وعداً من هناك بتأمين عقد رعاية.

فقال: "خلال موسمي في ’جي بي 2’، كان عليّ إيجاد راعٍ، وكان عليّ السفر إلى أوغندا".

وأكمل: "كان من المفترض أن ألتقي بذلك الشخص الذي أراد تقديم عقد رعاية لي، وكنتُ بحاجة للمال من أجل المشاركة مع بريما".

وتابع: "تلك كانت الفترة خلال الانتخابات الرئاسية، لذا كان هناك احتمال مرتفع لحصول ثورة في البلاد. لكنني كنتُ أريد المشاركة مع بريما، وكان عليّ إيجاد المال، لذا ذهبتُ إلى هناك".

وأردف: "كنت في الـ 19 من عمري تقريباً حينها، وخلال 24 ساعة، قررتُ حجز التذاكر، والذهاب إلى هناك لفترة 12 ساعة، والاجتماع مع ذلك الشخص المجهول، والذي لسوء الحظ لم ألتقِ به. لم يظهر أبداً. ولم نحصل على المال!".

وبينما لم تكن تلك الرحلة مثمرة فيما يتعلق بالنواحي المالية، لكن غاسلي أشار إليها كتجربة قيّمة في حياته.

فقال: "لقد كانت مغامرة حقيقية، لأنه ومنذ بدايتها وحتى نهايتها، لم يسر أيّ شيء كما كان مقرراً".

وتابع: "ذهبت مع والدتي إلى هناك، وكنا نعتقد أننا لن نعود أبداً إلى أوروبا! لقد كانت تجربة عميقة حقاً، أن أرى كمّ الفقر وتلك الظروف التي يعيش فيها أولئك الناس".

وأردف: "ذهبنا إلى هناك ورأينا ما يماثل بيوت الصفيح، وهذا ما يجعلك تدرك كيف هي الحياة في بعض بقاع العالم، وكيف يؤثر الفقر على أولئك الناس".

واختتم: "عدتُ من دون مال. في الحقيقة لقد خسرت مالاً ثمناً للتذاكر. لكنه كان درساً قيماً من دروس الحياة".