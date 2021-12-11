تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / سائقو الفورمولا واحد يحثّون على أخذ لقاحات كورونا التالي / فيرشتابن: لطالما كنتُ جاهزاً لمعركة لقب الفورمولا واحد منذ وقت طويل
فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى أخبار

غاسلي يكشف أغرب عملية احتيال تعرض لها في أوغندا أثناء البحث عن راعٍ

تحدث بيير غاسلي سائق ألفا تاوري عن قصة غريبة حصلت معه قبل وصوله إلى الفورمولا واحد، حيث تعرض للاحتيال من قبل شخص أوغنديّ حيال إمكانية توقيع عقد رعاية.

غاسلي يكشف أغرب عملية احتيال تعرض لها في أوغندا أثناء البحث عن راعٍ

ضمن معرض كلامه على هامش جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد، كشف غاسلي عن إحدى أكبر المغامرات في حياته عندما كان يسعى لتأمين عقد رعاية للمشاركة في منافسات "جي بي 2".

حيث أوضح الفرنسي أن جهوده كانت مركزة لتأمين راعٍ في 2016 بهدف الانتقال إلى فريق بريما، الذي أحرز معه في نهاية المطاف لقب البطولة. حيث تعرض لعملية احتيال للسفر إلى أوغندا بعد أن تلقى وعداً من هناك بتأمين عقد رعاية.

فقال: "خلال موسمي في ’جي بي 2’، كان عليّ إيجاد راعٍ، وكان عليّ السفر إلى أوغندا".

وأكمل: "كان من المفترض أن ألتقي بذلك الشخص الذي أراد تقديم عقد رعاية لي، وكنتُ بحاجة للمال من أجل المشاركة مع بريما".

وتابع: "تلك كانت الفترة خلال الانتخابات الرئاسية، لذا كان هناك احتمال مرتفع لحصول ثورة في البلاد. لكنني كنتُ أريد المشاركة مع بريما، وكان عليّ إيجاد المال، لذا ذهبتُ إلى هناك".

وأردف: "كنت في الـ 19 من عمري تقريباً حينها، وخلال 24 ساعة، قررتُ حجز التذاكر، والذهاب إلى هناك لفترة 12 ساعة، والاجتماع مع ذلك الشخص المجهول، والذي لسوء الحظ لم ألتقِ به. لم يظهر أبداً. ولم نحصل على المال!".

اقرأ أيضاً:

وبينما لم تكن تلك الرحلة مثمرة فيما يتعلق بالنواحي المالية، لكن غاسلي أشار إليها كتجربة قيّمة في حياته.

فقال: "لقد كانت مغامرة حقيقية، لأنه ومنذ بدايتها وحتى نهايتها، لم يسر أيّ شيء كما كان مقرراً".

وتابع: "ذهبت مع والدتي إلى هناك، وكنا نعتقد أننا لن نعود أبداً إلى أوروبا! لقد كانت تجربة عميقة حقاً، أن أرى كمّ الفقر وتلك الظروف التي يعيش فيها أولئك الناس".

وأردف: "ذهبنا إلى هناك ورأينا ما يماثل بيوت الصفيح، وهذا ما يجعلك تدرك كيف هي الحياة في بعض بقاع العالم، وكيف يؤثر الفقر على أولئك الناس".

واختتم: "عدتُ من دون مال. في الحقيقة لقد خسرت مالاً ثمناً للتذاكر. لكنه كان درساً قيماً من دروس الحياة".

المشاركات
التعليقات
سائقو الفورمولا واحد يحثّون على أخذ لقاحات كورونا
المقال السابق

سائقو الفورمولا واحد يحثّون على أخذ لقاحات كورونا
المقال التالي

فيرشتابن: لطالما كنتُ جاهزاً لمعركة لقب الفورمولا واحد منذ وقت طويل

فيرشتابن: لطالما كنتُ جاهزاً لمعركة لقب الفورمولا واحد منذ وقت طويل
تحميل التعليقات
بيير غاسلي More from
بيير غاسلي
ألفا تاوري تُشيد "بالتقدم الكبير" الذي حققه غاسلي في 2021 جائزة قطر الكبرى
فورمولا 1

ألفا تاوري تُشيد "بالتقدم الكبير" الذي حققه غاسلي في 2021

غاسلي: ألفا تاوري جاهزة للمضي قدماً بعد أخطاء سوتشي جائزة تركيا الكبرى
فورمولا 1

غاسلي: ألفا تاوري جاهزة للمضي قدماً بعد أخطاء سوتشي

غاسلي ينتظر "ليرى ما سيحصل" مع مقعد ريد بُل الثاني في الفورمولا واحد
فورمولا 1

غاسلي ينتظر "ليرى ما سيحصل" مع مقعد ريد بُل الثاني في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

هاميلتون يشعر أنه "أفضل بمليون مرة" قبيل معركته مع فيرشتابن بالمقارنة مع روزبرغ في 2016
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يشعر أنه "أفضل بمليون مرة" قبيل معركته مع فيرشتابن بالمقارنة مع روزبرغ في 2016

برون وسيموندز يتّجهان لمغادرة دوريهما في إدارة الفورمولا واحد في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

برون وسيموندز يتّجهان لمغادرة دوريهما في إدارة الفورمولا واحد في 2022

فيرشتابن: لم يكن الانطلاق على إطارات "سوفت" من خطّتنا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: لم يكن الانطلاق على إطارات "سوفت" من خطّتنا

بوتاس: وحدة الطاقة الأقدم كلّفتني 0.2 ثانية على الأقل في تصفيات أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس: وحدة الطاقة الأقدم كلّفتني 0.2 ثانية على الأقل في تصفيات أبوظبي

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.