غاسلي يقيّم "كافة خياراته" في الفورمولا واحد بعد تجديد عقد بيريز مع ريد بُل

كان الفرنسي يأمُل العودة إلى صفوف الفريق الأساسي لريد بُل بعد عودته إلى الأداء القوي في صفوف ألفا تاوري، لكن يبدو بأن الباب أمامه بات مغلقًا الآن بعد تجديد عقد بيريز مع قلعة ميلتون كينز حتى نهاية موسم 2024.

وبينما ما يزال أمام غاسلي موسم آخر في عقده مع ألفا تاوري، لكنه قال أن خياراته مفتوحة أكثر بعد ذلك، ما قد يعني ترك معسكر ريد بُل تمامًا.

وفي ظل التكهنات حيال مستقبل دانيال ريكاردو طويل الأمد مع مكلارين، فقد تم بالفعل تحديد غاسلي كمرشّح لنيل مقعد الأسترالي ليقود بجوار لاندو نوريس بدءًا من 2024.

وضمن معرض حديثه للمرة الأولى منذ إعلان تجديد عقد بيريز مع ريد بُل، أوضح غاسلي في باكو أن عقله بات منفتحًا أكثر حيال مستقبله طويل الأمد في الفورمولا واحد.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا، ولكونه سائق عالي التصنيف، ما يتواجد في موقع قوي في سوق السائقين، قال غاسلي: "لا أعلم إذا ما يمكن أن تطلق على ذلك موقعًا قويًا. لكنني في الوقت الحالي، بالتأكيد، ولما بعد 2023، أقيّم كافة الخيارات، حيث أنه ليس لدي شيء لما بعد ذلك".

وأضاف: "تلك أمور نحتاج لمناقشتها سويًا مع هيلموت (ماركو). إنهم يرغبون الإبقاء عليّ بطبيعة الحال، يريدونني ضمن البرنامج. لكن وكما قلت، علينا أن نرى كيف يمكن إنجاح ذلك، لذلك هنالك محادثات طبيعية قائمة الآن".

وتعقيبًا على تجديد عقد بيريز، قال الفرنسي: "إنه أمر منطقي بالنسبة لي. ليس وكأنه كان مفاجئًا، كوني شخص موضوعي للغاية. وفي ظل ما يتوقعونه من السائق الثاني، فإن بيريز يحقق كل شيء".