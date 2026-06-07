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غاسلي يقول إنّه "حُرم بشكل غير عادل" من منصة تتويج موناكو

قال بيير غاسلي إنّه "حُرم بشكل غير عادل" من إنهاء سباق جائزة موناكو الكبرى على منصة التتويج بعدما تلقى عقوبتين بسبب تجاوز السرعة المسموح بها في خطّ الحظائر، ما أطاح به من المركز الثالث إلى السابع في الترتيب النهائي.

منشور:
لويس هاميلتون، فيراري وجورج راسل، مرسيدس وبيير غاسلي، ألبين

لويس هاميلتون، فيراري وجورج راسل، مرسيدس وبيير غاسلي، ألبين

الصورة من قبل: أندريه إيساكوفيتش

قدم سائق ألبين واحدًا من أبرز العروض في السباق، إذ شق طريقه من المركز التاسع على شبكة الانطلاق ليعبر خط النهاية ثالثًا بعد تجاوزه لاندو نوريس عند الانطلاقة ثم إسحاق حجار عند إعادة الانطلاق الأخيرة.

لكن غاسلي تلقى عقوبتي خمس ثوانٍ بسبب تجاوز السرعة القصوى في ممر الصيانة، حيث جاءت الأولى لتجاوزه الحد الأقصى البالغ 60 كيلومترًا في الساعة بفارق 0.1 كيلومتر في الساعة، والثانية بفارق 0.4 كيلومتر في الساعة.

وبعد السباق، أصرّ غاسلي المتأثر عاطفيًا على أنّه لم يرتكب أي خطأ، حيث قال: "لا أعتقد أنّ هناك أي شيء يمكن أن يؤلمني أكثر من ذلك الآن. أمضيت عشر سنوات وأنا أبذل كل ما لدي من أجل لحظات كهذه. لقد قمنا بكل شيء بالشكل الصحيح اليوم من أجل الوقوف على منصة التتويج أمام جميع الجماهير التي حضرت. هذه النوعية من اللحظات لا يجب أن تُسلب منا لأسباب غير عادلة. ما يحدث الآن ليس صحيحًا، وآمل أن يتخذوا القرار الصحيح".

وفي حين لا يزال من غير الواضح سبب وقوع عدة سائقين تحت طائلة عقوبات تجاوز السرعة في ممر الصيانة خلال السباق، ومن بينهم جورج راسل وأوسكار بياستري ولويس هاميلتون، فقد أشارت إحدى الفرضيات المتداولة في البادوك إلى أنّ الأمر قد يكون مرتبطًا بالخط الذي اتبعه السائقون عند دخولهم إلى خطّ الحظائر.

ولم يتوسع غاسلي في شرح السبب المحتمل، لكنه شدد على أنّه فعّل محدد السرعة بشكل صحيح، وقبل وقت كافٍ من عبور خط دخول ممر الصيانة.

وأضاف: "أعرف يقينًا أنّ ما يظهر داخل السيارة أقل من 60 كيلومترًا في الساعة. وأعرف أنّني فعّلت المحدد في المرتين قبل الخط بوقت طويل. هذا على الأرجح أبسط إعداد يمكن استخدامه في سيارة فورمولا 1".

وأضاف: "عندما ترى ثلاثة أو أربعة فرق تتلقى عقوبات بسبب السرعة... آمل أن يدق ذلك ناقوس الخطر لدى المسؤولين كي يتحققوا بدقة مما يحدث، لأنّ الأمر ليس صحيحًا".

وقال غاسلي إنّه يأمل أن يراجع الاتحاد الدولي للسيارات الوضع، رغم اعترافه بأنّ لا شيء يمكن أن يعوض تجربة الاحتفال على منصة التتويج.

وأوضح: "يمكنهم رؤية البيانات. آمل فقط أنّه مهما كانت النتيجة التي سيتوصلون إليها، فيمكنهم النظر إلى البيانات وإلى السرعة التي كنا نسير بها. الأمر دقيق بما فيه الكفاية".

ووصف الفرنسي السباق بأنّه أحد أقوى عروضه في الفورمولا 1، بعدما تأهل تاسعًا وقضى جزءًا كبيرًا من فترة ما بعد الظهر وهو يدافع عن مركزه أمام سيارات أسرع.

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