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غاسلي يفاجئ الجميع ويخطف قطب الانطلاق الأول من راسل في مونزا 

فجّر سائق ألبين بيير غاسلي مفاجأة من العيار الثقيل حيث تفوق على الجميع ليحقق أول قطب انطلاق أول خلال مسيرته في الفورمولا 1 خلال جائزة إيطاليا الكبرى.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
بيير غاسلي، ألبين

بيير غاسلي، ألبين

الصورة من قبل: سام باجنال

في المكان الذي حقق فيه أول انتصار له في سباقات الجائزة الكبرى، كتب سائق ألبين بيير غاسلي فصلًا لامعًا في مسيرته في الفورمولا 1، بعدما حصد أول مركز انطلاق أول له على الإطلاق في الفورمولا 1 على حلبة مونزا.

وفي مواجهة مثيرة في القسم الثالث من التصفيات، تفوق غاسلي على المرشح الأوفر حظًا قبل بدء الحصة جورج راسل بفارق 0.060 ثانية فقط، ليحرم سائق مرسيدس من تحقيق قطب الانطلاق الأول الخامس له هذا العام، ويضع ألبين في صدارة جدول ترتيب أسرع الأزمنة.

وكان راسل قد وجه الضربة الأولى في المواجهة النهائية، بعدما سجل زمنًا قدره 1:21.929 دقيقة، متقدمًا على أوسكار بياستري وغاسلي وشارل لوكلير.

ومع وجود جميع السائقين العشرة الأوائل ضمن أقل من عُشرين من الثانية، أثبت عامل السحب الهوائي أهميته الحاسمة للحصول على أفضل مركز ممكن على الحلبة، إذ كانت لدى راسل ورقة رابحة في جعبته تمثلت في زميله كيمي أنتونيللي.

ومن المقرر أن ينطلق أنتونيللي من الصف الأخير بسبب عقوبة مرتبطة بالمحرك، ولذلك طُلب من الإيطالي منح راسل سحبًا هوائيًا حول الحلبة التي يبلغ طولها 5.8 كيلومتر.

لكن غاسلي لعب أوراقه أيضًا على أكمل وجه، بعدما حصل على سحب هوائي من سيارة فيراري بقيادة لويس هاميلتون، وقدم لفة استثنائية قفز بها أمام راسل.

وجاء بياستري ولوكلير في المركزين الرابع والخامس، تلاهما لويس هاميلتون وماكس فيرستابن. واحتل أنتونيللي المركز السابع، لكنه سيفقد هذا المركز على شبكة الانطلاق، ما سيرفع فرانكو كولابينتو إلى المركز السابع.

واحتل نوريس مركزًا تاسعًا مخيبًا للآمال بعدما لم يتمكن من الحصول على سحب هوائي من زميله بياستري، الذي خرج عن المسار عند المنعطف الأول. وبذلك أفسد الأسترالي لفته الخاصة، وترك نوريس بمفرده. 

وكان بياستري ونوريس قد واجها مشاكل في الكبح عند المنعطف الأول، كما يُتوقع أيضًا أن يخضع بياستري للتحقيق بسبب إعاقة ليام لاوسون.

وتأهل أرفيد لينبلاد في المركز العاشر، وسيتقدم إلى المركز التاسع نتيجة عقوبة أنتونيللي.

وأبقت المحاولات الأولى في القسم الثاني من التصفيات سائق فيراري هاميلتون في منطقة الإقصاء، إذ بدا أنه واجه الزحام في توقيت غير مناسب خلال لفّته، ما ترك بطل العالم سبع مرات أمام الكثير من العمل في محاولته الأخيرة.

ومع تعرض لوكلير أيضًا للضغط في المركز التاسع، لم يكن أي من زميلي الفريق في وضع يسمح له بمساعدة السيارة الحمراء الأخرى. 

ولم يتمكن لوكلير من تحسين زمنه، لكن هاميلتون تمكن من انتزاع نصف عُشر من الثانية من سيارة إس إف-26، متجاوزًا سائق أودي غابرييل بورتوليتو بفارق ضئيل بلغ 0.001 ثانية، ومنقذًا بذلك فريق فيراري من موقف محرج.

وخلف بورتوليتو جاء سائق هاس أوليفر بيرمان، الذي استخدم سيارة ووحدة طاقة محدثتين ليحتل المركز الثاني عشر. وتم إقصاء ليام لاوسون مع المركز الثالث عشر، ليحرم ريد بُل من فرصة منح فيرستابن سحبًا هوائيًا في القسم الثالث من التصفيات.

وسينضم لاوسون، الذي يحل محل إسحاق حجار المصاب لعطلة نهاية الأسبوع الثانية على التوالي، إلى أنتونيللي في آخر شبكة الانطلاق بسبب عقوبة المحرك.

كما خرج نيكو هولكنبرغ وكارلوس ساينز وإستيبان أوكون من الحصة في نهاية القسم الثاني من التصفيات.

أما القسم الأول من التصفيات، الذي تصدره غاسلي بشكل مفاجئ أمام فيرستابن ونوريس، فكان المحطة الأخيرة لسائق ريسينغ بولز البديل يوكي تسونودا، الذي حل بدلًا من لاوسون في فريق النيوزيلندي المعتاد.

ولعب أليكس ألبون  زميل ساينز دورًا أيضًا، بعدما منح الإسباني سحبًا هوائيًا حاسمًا على الخط المستقيم بينما كان السائق البريطاني-التايلاندي في المركز الثامن عشر.

وتفوق فريق كاديلاك على أستون مارتن في آخر الترتيب، مع احتلال فالتيري بوتاس وسيرجيو بيريز المركزين المتقدمين بفارق مريح عن فرناندو ألونسو ولانس سترول اللذين عانيا من الصعوبات. ولم يكمل ألونسو محاولة أخيرة بسبب مشكلة في وحدة طاقة هوندا.

ومع ذلك، لن تضطر أستون مارتن إلى الانطلاق من الصف الأخير لشبكة الانطلاق، إذ سيبقى لاوسون وأنتونيللي هناك بسبب عقوبات تغيير المحرك.

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القسم الثالث من التصفيات

جميع الإحصائيات
 
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س
1 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Mercedes 18

1:21.786

   S 254.992
2 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 17

+0.060

1:21.846

 0.060 S 254.805
3 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 18

+0.180

1:21.966

 0.120 S 254.432
4 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 18

+0.218

1:22.004

 0.038 S 254.314
5 United Kingdom ل. هاميلتون فيراري 44 Ferrari Ferrari 15

+0.225

1:22.011

 0.007 S 254.292
6 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 Red Bull Red Bull 17

+0.284

1:22.070

 0.059 S 254.109
7 Italy أ. أنتونيللي مرسيدس 12 Mercedes Mercedes 18

+0.307

1:22.093

 0.023 S 254.038
8 Argentina ف. كولابينتو ألبين 43 Alpine Mercedes 18

+0.434

1:22.220

 0.127 S 253.646
9 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 1 McLaren Mercedes 19

+0.470

1:22.256

 0.036 S 253.535
10 United Kingdom آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 RB Red Bull 18

+0.500

1:22.286

 0.030 S 253.442
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