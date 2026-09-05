أعلنت محكمة الاستئناف الدولية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات يوم أمس الجمعة قرارها بشأن استئناف مكلارين وريد بُل ضد الوثيقة رقم 99 وقراري المراقبين رقم 1 و2 اللذين اتُخذا خلال جائزة موناكو الكبرى.

وكان قد تم إلغاء عقوبتي الزمن، البالغة كل منهما خمس ثوانٍ، اللتين تلقاهما غاسلي بسبب تجاوز حدود السرعة في خط الحظائر خلال جائزة موناكو الكبرى. وتسببت العقوبتان في تراجع غاسلي، الذي أنهى السباق في المركز الثالث، إلى المركز السابع.

ونجحت ألبين في تفعيل حقها في استئناف قرارات المراقبين وإعادة المركز الثالث إلى غاسلي، بعدما كشفت أن مسؤول التوقيت الرسمي ارتكب خطأ في قياس طول خط الحظائر. ولم يكن مراقبو سباق موناكو على علم بهذا الخطأ عندما فرضوا العقوبات على غاسلي وعدد من السائقين الآخرين، من بينهم سائق مكلارين أوسكار بياستري.

ولم تتمكن مكلارين من إلغاء عقوبة بياستري، لأن القوانين لا تتضمن أية آلية لعكس تبعات عقوبة سبق فرضها. أما غاسلي، فلم ينفذ عقوبته الإجمالية البالغة عشر ثوانٍ من خلال التوقف في خط الحظائر، بل أُضيفت المدة إلى زمنه في السباق. وتُعد هذه الطريقة مفضلة لدى السائقين في كثير من الأحيان.

لكن بالأمس، قضت محكمة الاستئناف الدولية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، وهي أعلى سلطة قانونية في رياضة السيارات الخاضعة لتنظيم الاتحاد الدولي للسيارات، بإعادة فرض عقوبتي غاسلي البالغتين خمس ثوانٍ لكل منهما.

وبذلك أُعيد غاسلي إلى المركز السابع، بينما تقدم إسحاق حجار إلى المركز الثالث، وأوسكار بياستري إلى الرابع، وليام لاوسون إلى الخامس، وأرفيد ليندبلاد إلى السادس.

وكانت ألبين قد تقبلت القرار، لكن مستشار الفريق التنفيذي فلافيو برياتوري رد بقوة، حيث أصدر بيانًا شديد اللهجة ضد أحد القضاة في هيئة المحكمة، وأشار إلى إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية.

ويمكن لألبين طلب إعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف الدولية إذا ظهرت أدلة جديدة لم تكن موجودة خلال جلسة الاستماع.

وبعد صدور القرار، اعترف غاسلي إنه شعر بأن أول منصة تتويج لألبين منذ جائزة ساو باولو الكبرى لعام 2024 قد "سُرقت" منها.

وقال غاسلي لقناة "كانال+": "أعتقد أنه سُرقت منا النتيجة رسميًا، ولا أعتقد أن الأمر سينتهي هنا. كان واضحًا تمامًا ما كانت عليه سرعتنا في خط الحظائر. هناك الكثير من التعليقات والمعارك القانونية التي تدور في المكاتب بشأن نقاط تتجاوز حدود الرياضة".

وأضاف: "من المحزن أن تُحسم النتائج بسبب مثل هذه الوقائع. لقد أنهينا السباق في المركز الثالث على الحلبة. ثم حدث تطور آخر".

وأكمل: "على أية حال، سأترك فريقي يتولى الأمر. لقد فعلت كل ما بوسعي على الحلبة، والآن الأمر متروك لهم لاتخاذ الخطوات اللازمة".

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