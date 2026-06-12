غاسلي يعترف بأن استعادة منصة تتويجه في موناكو "لن تعيد له ما فقده"

بدأ غاسلي يومه في المركز السابع ضمن نتائج جائزة موناكو الكبرى لموسم 2026، قبل أن ينهيه رسميًا على منصة التتويج محققًا سادس منصة تتويج في مسيرته ضمن الفورمولا 1.

وبالفعل، وبعد نحو خمسة أيام من نهاية سباق مونتي كارلو، الذي شهد تراجعه إلى المركز السابع بسبب عقوبتين زمنيتين نتيجة مخالفة سرعة السير داخل ممرّ الصيانة، أصدر حكّام سباق موناكو قرارهم بعد مراجعة القضية إثر طلب "حق المراجعة" الذي تقدّم به فريق ألبين، وخلصوا إلى أنّ السائق الفرنسي لم يرتكب أي مخالفة.

وأدّى إلغاء العقوبتين إلى إعادة غاسلي إلى المركز الثالث الذي أنهى به السباق على الحلبة، فيما خسر إسحاق حجار مكانه على منصة التتويج. وجاء ذلك بمثابة ارتياح كبير لغاسلي، الذي وصف يوم الأحد الماضي بأنّه "الأصعب" في مسيرته.

وقال غاسلي لشبكة "سكاي سبورتس" يوم الجمعة في برشلونة: "أنا سعيد للغاية من أجل الفريق بأكمله، وفخور جدًا بالطريقة التي قاتلوا بها جميعًا من أجل الحفاظ على هذه النتيجة.

وأضاف: "شعرت بإحباط شديد مساء الأحد. كانت هناك مشاعر مختلطة كثيرة، فخور بالأداء، وحزين للغاية بسبب القرار وكل ما رافق هذه القضية. شعرت بوجود قدر من الظلم في ما حدث، ولم أكن أعلم كيف ستسير الأمور لاحقًا. لكن الفريق قام بعمل مذهل".

بيير غاسلي، ألبين الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وأكمل: "أنا فخور جدًا بالفورمولا 1 و'فيا' بسبب الشفافية، وبالجميع لأنهم تحمّلوا مسؤولياتهم في هذه القضية. نعلم جميعًا أنه مع كل ما هو على المحك، وعندما ننظر إلى بطولات العالم في مختلف الرياضات، ندرك مدى تعقيد هذه الأمور. أعتقد أن ما حدث اليوم يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام لرياضتنا".

ومع ذلك، يدرك غاسلي أن أكثر ما يجعل هذه النتيجة مميزة، أي الوقوف فعليًا على منصة التتويج في موناكو والاحتفال مع الفريق، لا يمكن استعادته رغم شعوره بأن العدالة قد تحققت.

وقال: "لن يعيد لي ما فقدته".

وأضاف: "لقد تقبّلت ذلك بالفعل. مهما كنت أتمنى أن أعرف كيف كان سيبدو الأمر، وأن أتوقف هناك وأصعد إلى منصة التتويج مع الأمير وأحتفل مع أفراد الفريق".

وأكمل: "هذه اللحظات هي ما يجعل المسيرة مميزة للغاية. ذلك لم يحدث، ولن يحدث، وهذه هي الحقيقة. سيتعيّن علينا أن نعيش تلك اللحظة في مناسبة أخرى".

وأردف: "لكن في الوقت الحالي، أنا فخور جدًا بالطريقة التي تعامل بها الفريق مع الموقف، وبمدى دعمهم لي وتقديمهم للقضية والدفاع عنها بقوة. إنها أخبار رائعة، وإن كان من الغريب بعض الشيء الاحتفال صباح يوم جمعة، لكن هذا هو الواقع وأنا سعيد فقط".

ويتعامل غاسلي مع الموقف بنظرة واقعية، لكنه لا يخفي سعادته بما تعنيه هذه المنصة لفريق ألبين، الذي يحاول التعافي من موسم 2025 الصعب والطويل بعد أن ركّز جهوده على لوائح 2026 الجديدة.