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غاسلي يصبح سادس سائق فورمولا واحد يصاب بفيروس كورونا

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غاسلي يصبح سادس سائق فورمولا واحد يصاب بفيروس كورونا

بات بيير غاسلي سائق فريق ألفا تاوري سادس سائق فورمولا واحد يصاب بفيروس كورونا.

تواجد غاسلي مؤخراً في دبي ضمن معسكر تدريبي كجزء من تحضيراته لانطلاق موسم 2021، لكنه أعلن مساء يوم أمس الأحد عبر قنوات التواصل الاجتماعي أنه أصيب بفيروس كورونا.

وذلك ما يجعل من غاسلي سادس سائق في البطولة يصاب بالفيروس.

حيث كتب على منصة "تويتر": "مرحباً جميعاً، آمل أن تكونوا جميعاً بخير وعافية".

وأكمل: "أود إعلامكم أن نتائج اختبارات كورونا كانت إيجابية لديّ. أخبرتُ جميع من كنت أخالطهم مؤخراً خلال الأيام الأخيرة".

وتابع: "أنا ضمن حجر ذاتي حالياً وأتّبع جميع البروتوكولات اللازمة والمقررة من قبل السلطات الصحية".

وأردف: "أشعر أنني بحال جيدة. سأواصل برنامج تمريني من مكان الحجر. اهتموا بأنفسكم".

وبات غاسلي ثالث سائق يصاب بالفيروس منذ نهاية موسم 2020، وجميع أولئك السائقين الثلاثة أمضوا وقتهم في دبي خلال الشهر الماضي.

واضطر لاندو نوريس سائق مكلارين إلى عزل نفسه في دبي بعد تعرضه للعدوى خلال العطلة قبل معسكره التدريبي، بينما جاءت نتائج اختبارات شارل لوكلير سائق فيراري إيجابية بعد عودته إلى موناكو من دبي.

وكان سيرجيو بيريز، لانس سترول ولويس هاميلتون، قد اضطروا جميعاً للتغيب عن السباقات خلال موسم 2020 المنصرم بسبب العدوى بالفيروس.

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وضمن معرض كلامه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" تعليقاً على احتياطاته خلال الموسم منعاً لالتقاط العدوى، أكد غاسلي أنه كان يحافظ على حذره، لكنه كان يود وبشدة إمضاء الوقت مع الأشخاص الذين افتقدهم كثيراً.

فقال: "أنا حذر حيال الأشخاص حولي، لكن ستكون لدي حرية أكبر لزيارة عائلتي خلال فترة الأعياد، إمضاء المزيد من الوقت معهم".

وتابع: "الحال نفسه مع الأصدقاء. عدتُ بعد شهرين إلى فرنسا، وكانوا هناك بانتظاري، وقلت لهم آسف، أتمنى لو كان بوسعي رؤيتكم، لكنني لا أودّ المخاطرة، فلا أحد يعلم ما قد يحصل".

وأكمل: "ذلك أمر محبط نوعاً ما. تشعر وكأنك في قفص، وليست لديك الحرية لرؤية الأشخاص الذين تود رؤيتهم".

واختتم: "من الواضح أنه وفي فترة ما بعد الموسم، سأحاول إمضاء بعض الوقت للتواصل الاجتماعي".

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