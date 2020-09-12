غاسلي يشرح الأسباب وراء خروجه من القسم الأوّل من تصفيات موجيللو

بعد أسبوعٍ واحدٍ من تحقيقه فوزًا مذهلًا في مونزا، كان الفرنسيّ من الضحايا الأوائل في التصفيات في موجيللو، حيث سيبدأ سباقه من الخانة 16.

وكان الفرنسيّ غاضبًا في محادثاته اللاسلكيّ، حيث قال لاحقًا بأنّه دفع هو وفريقه ألفا تاوري ثمن تقارب معركة الوسط وعدم تركها لأيّ مجالٍ للخطأ.

وقال الفرنسيّ: "من الواضح أنّ هذه كانت تصفيات مخيّبة للآمال جدًا بالنسبة لنا بعد نتيجة رائعة في إيطاليا. تراجعنا خطوة كبيرة إلى الوراء في التصفيات".

وأضاف: "ارتكبنا بعض الأخطاء التي لم يسبق أن حدثت هذا الموسم، وللأسف لا تترك معركة الوسط المتقاربة مجالًا للخطأ".

وقال غاسلي أنّ نفاد طاقة بطاريته بتوجّهه إلى خطّ النهاية كان كافيًا لإحداث الفارق بين الخروج والعبور إلى القسم الثاني، لكنّ ذلك لم يكن السبب الوحيد وراء معاناته.

وقال: "فرّطنا في العبور اليوم بفارق نصف عُشرٍ من الثانية وخسرنا أكثر من عُشرٍ من الثانية نتيجة نفاد طاقة البطارية مبكّرًا".

وأضاف: "كما أنّنا أجرينا بعض تعديلات الإعدادات بعد التجارب الثالثة لكنّها لم تكن في الوجهة الصحيحة، ولا نزال بصدد تحليل سبب تراجع سرعتنا. كان هناك وقودٌ أقلّ في السيارة لذا فإنّ التماسك تراجع على السيارة، ونحن نحقّق في ذلك".

وأكمل: "لكنّني لا ألوم أحدًا. أقول فقط أنّنا كفريق لم نقم بعملٍ مثالي اليوم. كلّفتنا بعض الأخطاء الصغيرة اليوم غاليًا".