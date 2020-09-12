فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
السباق خلال
19 ساعات
:
15 دقيقة
:
18 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
40 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
89 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة توسكانا الكبرى / أخبار عاجلة

غاسلي يشرح الأسباب وراء خروجه من القسم الأوّل من تصفيات موجيللو

المشاركات
التعليقات
غاسلي يشرح الأسباب وراء خروجه من القسم الأوّل من تصفيات موجيللو
من قبل:

وضع بيير غاسلي اللوم على توليفة من وجهة إعدادات خاطئة ونفاد طاقة بطاريته قرب نهاية لفّته على إثر خروجه المفاجئ من القسم الأوّل من تصفيات جائزة توسكانا الكبرى للفورمولا واحد.

بعد أسبوعٍ واحدٍ من تحقيقه فوزًا مذهلًا في مونزا، كان الفرنسيّ من الضحايا الأوائل في التصفيات في موجيللو، حيث سيبدأ سباقه من الخانة 16.

وكان الفرنسيّ غاضبًا في محادثاته اللاسلكيّ، حيث قال لاحقًا بأنّه دفع هو وفريقه ألفا تاوري ثمن تقارب معركة الوسط وعدم تركها لأيّ مجالٍ للخطأ.

وقال الفرنسيّ: "من الواضح أنّ هذه كانت تصفيات مخيّبة للآمال جدًا بالنسبة لنا بعد نتيجة رائعة في إيطاليا. تراجعنا خطوة كبيرة إلى الوراء في التصفيات".

وأضاف: "ارتكبنا بعض الأخطاء التي لم يسبق أن حدثت هذا الموسم، وللأسف لا تترك معركة الوسط المتقاربة مجالًا للخطأ".

وقال غاسلي أنّ نفاد طاقة بطاريته بتوجّهه إلى خطّ النهاية كان كافيًا لإحداث الفارق بين الخروج والعبور إلى القسم الثاني، لكنّ ذلك لم يكن السبب الوحيد وراء معاناته.

وقال: "فرّطنا في العبور اليوم بفارق نصف عُشرٍ من الثانية وخسرنا أكثر من عُشرٍ من الثانية نتيجة نفاد طاقة البطارية مبكّرًا".

وأضاف: "كما أنّنا أجرينا بعض تعديلات الإعدادات بعد التجارب الثالثة لكنّها لم تكن في الوجهة الصحيحة، ولا نزال بصدد تحليل سبب تراجع سرعتنا. كان هناك وقودٌ أقلّ في السيارة لذا فإنّ التماسك تراجع على السيارة، ونحن نحقّق في ذلك".

وأكمل: "لكنّني لا ألوم أحدًا. أقول فقط أنّنا كفريق لم نقم بعملٍ مثالي اليوم. كلّفتنا بعض الأخطاء الصغيرة اليوم غاليًا".

هاميلتون: "الضغط أعلى من أيّ وقتٍ مضى" للتغلّب على بوتاس في موجيللو

المقال السابق

هاميلتون: "الضغط أعلى من أيّ وقتٍ مضى" للتغلّب على بوتاس في موجيللو

المقال التالي

وولف حول شبكات الانطلاق المعكوسة: الفورمولا واحد ليست برنامجًا استعراضيًا

وولف حول شبكات الانطلاق المعكوسة: الفورمولا واحد ليست برنامجًا استعراضيًا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة توسكانا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

وولف حول شبكات الانطلاق المعكوسة: الفورمولا واحد ليست برنامجًا استعراضيًا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف حول شبكات الانطلاق المعكوسة: الفورمولا واحد ليست برنامجًا استعراضيًا

هاميلتون يُسجّل "البول بوزيشن" الـ 95 لينطلق أوّلاً في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون يُسجّل "البول بوزيشن" الـ 95 لينطلق أوّلاً في موجيللو

هاميلتون: "الضغط أعلى من أيّ وقتٍ مضى" للتغلّب على بوتاس في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: "الضغط أعلى من أيّ وقتٍ مضى" للتغلّب على بوتاس في موجيللو

لوكلير: المركز الخامس في تصفيات موجيللو تجاوز توقعات فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: المركز الخامس في تصفيات موجيللو تجاوز توقعات فيراري

غاسلي يشرح الأسباب وراء خروجه من القسم الأوّل من تصفيات موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غاسلي يشرح الأسباب وراء خروجه من القسم الأوّل من تصفيات موجيللو

بوتاس ينوي الهجوم على هاميلتون على المنعطف الأوّل في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس ينوي الهجوم على هاميلتون على المنعطف الأوّل في موجيللو

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدر التجارب الحرة الثانية في ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو يتصدر التجارب الحرة الثانية في ميزانو

موتو جي بي: فينياليس يكسر الزمن القياسي على حلبة ميزانو ويحرز قطب الانطلاق الأول
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: فينياليس يكسر الزمن القياسي على حلبة ميزانو ويحرز قطب الانطلاق الأول

أحدث الأخبار

وولف حول شبكات الانطلاق المعكوسة: الفورمولا واحد ليست برنامجًا استعراضيًا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف حول شبكات الانطلاق المعكوسة: الفورمولا واحد ليست برنامجًا استعراضيًا

غاسلي يشرح الأسباب وراء خروجه من القسم الأوّل من تصفيات موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غاسلي يشرح الأسباب وراء خروجه من القسم الأوّل من تصفيات موجيللو

هاميلتون: "الضغط أعلى من أيّ وقتٍ مضى" للتغلّب على بوتاس في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: "الضغط أعلى من أيّ وقتٍ مضى" للتغلّب على بوتاس في موجيللو

بوتاس ينوي الهجوم على هاميلتون على المنعطف الأوّل في موجيللو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس ينوي الهجوم على هاميلتون على المنعطف الأوّل في موجيللو

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف حول شبكات الانطلاق المعكوسة: الفورمولا واحد ليست برنامجًا استعراضيًا

28د
2
فورمولا 1

هاميلتون يُسجّل "البول بوزيشن" الـ 95 لينطلق أوّلاً في موجيللو

3
فورمولا 1

هاميلتون: "الضغط أعلى من أيّ وقتٍ مضى" للتغلّب على بوتاس في موجيللو

4
فورمولا 1

لوكلير: المركز الخامس في تصفيات موجيللو تجاوز توقعات فيراري

5
فورمولا 1

غاسلي يشرح الأسباب وراء خروجه من القسم الأوّل من تصفيات موجيللو

43د

أحدث الأخبار

وولف حول شبكات الانطلاق المعكوسة: الفورمولا واحد ليست برنامجًا استعراضيًا
فورمولا 1

وولف حول شبكات الانطلاق المعكوسة: الفورمولا واحد ليست برنامجًا استعراضيًا

غاسلي يشرح الأسباب وراء خروجه من القسم الأوّل من تصفيات موجيللو
فورمولا 1

غاسلي يشرح الأسباب وراء خروجه من القسم الأوّل من تصفيات موجيللو

هاميلتون: "الضغط أعلى من أيّ وقتٍ مضى" للتغلّب على بوتاس في موجيللو
فورمولا 1

هاميلتون: "الضغط أعلى من أيّ وقتٍ مضى" للتغلّب على بوتاس في موجيللو

بوتاس ينوي الهجوم على هاميلتون على المنعطف الأوّل في موجيللو
فورمولا 1

بوتاس ينوي الهجوم على هاميلتون على المنعطف الأوّل في موجيللو

لوكلير: المركز الخامس في تصفيات موجيللو تجاوز توقعات فيراري
فورمولا 1

لوكلير: المركز الخامس في تصفيات موجيللو تجاوز توقعات فيراري

أحدث ملفات الفيديو

هل يتوجب على غاسلي العودة إلى ريد بُل؟ 41:12
فورمولا 1

هل يتوجب على غاسلي العودة إلى ريد بُل؟

كل ما تود معرفته عن حلبة موجيللو 07:32
فورمولا 1

كل ما تود معرفته عن حلبة موجيللو

ميشن ناو: الاحتفال بسباق فيراري الـ 1000 في الفورمولا واحد 00:59
فورمولا 1

ميشن ناو: الاحتفال بسباق فيراري الـ 1000 في الفورمولا واحد

تقديم جائزة توسكانا الكبرى في الفورمولا واحد 07:24
فورمولا 1

تقديم جائزة توسكانا الكبرى في الفورمولا واحد

فالنتينو روسي يقود سيارة لويس هاميلتون مرسيدس 01:23
فورمولا 1

فالنتينو روسي يقود سيارة لويس هاميلتون مرسيدس "دبليو08"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.