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غاسلي يستعيد منصة تتويج موناكو بعد إلغاء العقوبات الزمنية

استعاد بيير غاسلي المركز الثالث في نتائج جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1 بعد أن كسب فريق ألبين طلب "حق المراجعة" الذي تقدم به عقب السباق.

منشور:
بيير غاسلي، ألبين

بيير غاسلي، ألبين

الصورة من قبل: آني غراف

قبل مراقبو الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" طلب ألبين، ما أدى إلى إعادة غاسلي إلى المركز الثالث بعدما كان قد أنهى السباق في هذا المركز على الحلبة قبل أن يتراجع في الترتيب بسبب عقوبتين زمنيتين.

وكان غاسلي قد عوقب بإضافة خمس ثوانٍ مرتين إلى زمنه النهائي بسبب تجاوزه المزعوم للحد الأقصى للسرعة داخل ممر الصيانة، ضمن مجموعة من السائقين الذين تعرضوا للعقوبة ذاتها خلال سباق موناكو.

وتقدم فريق ألبين مباشرة بعد السباق بطلب "حق المراجعة"، بعدما أكد امتلاكه أدلة تثبت أن غاسلي لم يتجاوز حد السرعة البالغ 60 كيلومترًا في الساعة في أي مرحلة، بل إنه ترك هامش أمان إضافيًا للبقاء دون هذا الحد.

وخلال جلسة الاستماع التي عُقدت يوم الخميس، اعترفت شركة إدارة التوقيت التابعة للفورمولا 1 بوجود خطأ في قياس المسافة المستخدمة لحساب السرعة داخل ممر الصيانة.

وتبين أن حلقة القياس الموجودة عند مدخل ممر الصيانة، وهي النقطة التي سُجلت عندها جميع مخالفات السائقين الستة، كانت أقصر بمقدار 77 سنتيمترًا من الطول المفترض، ما أدى إلى احتساب متوسط السرعات بصورة أعلى من الواقع.

لكن السائقين الآخرين الذين تعرضوا للعقوبة كانوا قد نفذوا عقوباتهم بالفعل أو حاولوا تنفيذها خلال السباق، وبما أنهم لم يتقدموا بطلبات "حق مراجعة"، فلا توجد آلية قانونية تسمح بإلغاء العقوبات التي تلقوها.

وجاء في قرار مراقبي "فيا": "يلاحظ المراقبون أنه فيما يتعلق بالسيارات الأخرى التي تعرضت للعقوبة، فقد نفذ بعضها العقوبات المفروضة عليه، وهو ما أثر للأسف على استراتيجيات سباقها ونتائجها النهائية".

وأضاف القرار: "ستبقى بلا شك تساؤلات حول ما إذا كانت تلك المخالفات حقيقية أم لا. لكن لا يوجد أي نص تنظيمي يمنح المراقبين صلاحية التراجع عن عقوبة تم تنفيذها بالفعل".

وبنتيجة هذا القرار، خسر إسحاق حجار سائق ريد بُل منصة التتويج بعدما تراجع من المركز الثالث إلى الرابع، في حين استعاد غاسلي المركز الثالث رسميًا.

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