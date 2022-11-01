غاسلي يرغب بالتحدّث إلى المراقبين وسط اقتراب حرمانه من أحد السباقات بعد عقوبة المكسيك

بات غاسلي يملك 10 نقاط عقوبة خلال عام، على بُعد نقطتين من التفعيل التلقائي لعقوبة الحرمان من المشاركة في أحد السباقات.

وكانت أولى نقاط عقوبة غاسلي هذا العام في جائزة إسبانيا الكبرى في 22 مايو/أيار الماضي - ما يعني أنه تحت القوانين الحالية، فإنه لن يخسر أيًا من نقاط عقوبته حتى بعد جائزة إيميليا رومانيا الكبرى العام المُقبل، الجولة السابعة من موسم 2023.

ولطالما تحدّث غاسلي عدّة مرات هذا الموسم عن قسوة العقوبات التي يتعرض لها، كان آخرها في المكسيك وتحديد عن نظام نقاط العقوبة.

وذلك قبل أن يتلقّى نقطة عقوبة في السباق بعدما رأى المراقبون أنه خرج عن المسار واكتسب أفضلية في معركته مع لانس سترول.

وأبدى غاسلي إحباطه عقب السباق بسبب العقوبة، ولا سيما وأنه لم يتم إخباره بإعادة المركز إلى سترول.

فقال: "أنا سائق سباقات، وإذا ما رأيت مساحة، سأذهب نحوها. وإذا كنت غير سعيد حيال ذلك، أخبرني بأن أعيد المركز، وعندما سأحاول من جديد. لم يتم إعطائي أي تعليق، وذلك أمر مؤسف".

وأضاف: "كل ما عليهم فعله هو قول ذلك عبر اللاسلكي، وهذا ما فعلوه في الماضي، لكن ولسبب ما لم يفعلوه هذه المرة".

وأوضح غاسلي أنه سيتحدث إلى المراقبين بشأن ذلك في الجولة المُقبلة في البرازيل.

فقال: "يبدو المراقبون قاسين للغاية مؤخرًا. يبدو بأنهم مستائين مما أقوم بها في الوقت الحالي، لذلك سأتحدث معهم لفهم ماذا يجب أن غير تحديدًا".