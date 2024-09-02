غاسلي يرغب بإلغاء حظر ماغنوسن "غير العادل" كونه لم يفعل أيّ شيء في واقعة مونزا

طالب بيير غاسلي مراقبي جائزة إيطاليا الكبرى بإلغاء عقوبة حظر ماغنوسن من سباقٍ في الفورمولا 1 بعد أن أدّت حادثتهما إلى بلوغ الدنماركي للحدّ الأقصى من نقاط العقوبة على رخصة قيادته الخاصة.

وقع احتكاكٌ طفيفٌ بين الثنائيّ بالدخول إلى منعطف فاريانتي ديلا روجيا جنبًا إلى جنب، وهو ما حال دون عبور أيٍ منهما المنعطف بشكلٍ طبيعي. وتمكّن ماغنوسن من تجاوز غاسلي لاحقًا ليحلّ تاسعًا ما أصبح مركزًا عاشرًا عند تطبيق عقوبة الثواني العشر التي تلقاها لقاء الواقعة.

وتلقى ماغنوسن بعد ذلك نقطتي عقوبة على رخصة قيادته، ما رفع رصيده إلى 12 وبالتالي تلقيه عقوبة الحظر من المشاركة في سباق.

وشعر غاسلي أنّ "لا شيء حدث" وأنّ الواقعة كانت "تسابق عجلة جنب عجلة". مُضيفًا أنّه سيكون سعيدًا بزيارة المراقبين وحثّهم على إلغاء القرار بحقّ ماغنوسن.

وقال الفرنسي: "لم يكن ذلك أيّ شيء بكلّ صدق. كنّا بطيئين جدًا طوال فترة ما بعد الظهر. نحتاج للسيطرة على الوضع لأنّني اعتقدت بأنّنا سنتمتّع بإمكانيّات أفضل في السباق، لكنّه كان أكثر صعوبة".

وأردف: "قال لي أحدهم أنّه تلقى عقوبة 10 ثوانٍ. أنا متفاجئ بعض الشيء لأنّه حاول، وكانت محاولة تسابق عجلة جنب عجلة ولم أخسر أيّ وقتٍ في النهاية. أنا متفاجئ بعض الشيء".

وأكمل: "آمل أن يكون بمقدورهم إلغاء العقوبة لأنّ ذلك غير عادلٍ بالتأكيد. سأكون سعيدًا بفعل ذلك (الحديث مع المراقبين)، سأرى ما يُمكنني فعله. سيكون ذلك غير عادلٍ على الإطلاق بالنسبة لحجم الحادثة التي وقعت".

كما تعاطف فرناندو ألونسو مع ماغنوسن، حيث شعر بأنّ بعض النقاط التي تلقاها ماغنوسن لا تتماشى مع العقليّة الأولى المتمثّلة في تضييق الخناق على القيادة الخطرة.

وقال: "أتعاطف معه بنسبة 100 بالمئة، لأنّ نقاط العقوبة مثلما تحدّثنا عدّة مرّات يجب أن تكون لقاء القيادة الخطرة. أمرٌ ما خطرٌ على الرياضة والآخرين".

وأردف: "أعتقد بأنّ عددًا من تلك النقاط التي جمعها لا يندرج ضمن ذلك على ما أعتقد، ليست لديّ القائمة هنا، لكن أشياء مثل الخطّ الأبيض، وتسريح غير آمن، وكلّ تلك الأمور".

ثمّ تابع: "ذلك جزء من التسابق، هناك عقوبة العبور من خطّ الحظائر، عقوبة 5 ثوانٍ. أتفهّم عقوبات التسابق، لكنّ عقوبات السلامة يصعب فهمها".