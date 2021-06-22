غاسلي يردّ على انتقادات نوريس لطريقته في التجاوز خلال سباق فرنسا

خلال سباق فرنسا وصف نوريس منافسه غاسلي "بالأحمق" عبر لاسلكي مكلارين وذلك بعد أن تجاوزه الفرنسي بعدائية.

لكن غاسلي علق على المسألة حين سُئِل عنها من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلاً: "لقد كانت منافسة قوية، لكنني استمتعتُ بها. لا يمكن أن نتوقع تجاوزاً من دون منافسة".

وأكمل: "لذا حاولتُ الإبقاء على التجاوز نظيفاً. إنه منعطف صعب حقاً، طويل للغاية والسيارة دائماً ما تكون هناك على الحدود القصوى للتماسك. من الصعب إبقاء السيارة على المسار. لم أرَ لقطة الإعادة بعد، سأفعل ذلك كي أرى إن كانت حركتي عدائية كثيراً أم لا".

وتابع: "انزلقت على الحفف الجانبية في المخرج. أعتقد أنه كان تنافساً عادلاً، في اللفة التالية أعتقد أننا تنافسنا مجدداً. هكذا هي السباقات".

في نهاية المطاف، خسر غاسلي مركزه لكل من نوريس ودانيال ريكاردو، لكنه واصل مسيرة تسجيل النقاط بالمركز السابع.

فقال: "لا بدّ من التخلي عن المشاعر قليلاً، لأنك في خضم المنافسة مع عدة أمور في وقت واحد. لكن مع المركز السابع، حيث كنا رابع أسرع سيارة، خلف سيارتي المكلارين وسيارتي المرسيدس وسيارتي ريد بُل، أعتقد أننا مسرورون بهذه النتيجة".

وتابع: "من الواضح أنه كان بوسعنا القيام ببعض الأمور بشكل مختلف، خاصة فيما يتعلق بوقفة الصيانة حيث تركنا شارل (لوكلير) ودانيال (ريكاردو) يدخلان قبلنا وبالتالي ذلك كلفنا مركزاً على المسار".

وأردف: "كان عليّ المنافسة مباشرة، كما أن الإطارات تآكلت بسرعة. لذا هناك عدة أمور بحاجة للمراجعة. بشكل عام المركز السابع مع رابع أسرع سيارة ليس بالأمر السيء. أعتقد أنه كان سباقاً قوياً".

بالمقابل، أوضح غاسلي أنه لم يفهم سبب معاناة فيراري، حيث تراجع لوكلير إلى المركز 16.

فقال: "تفاجأت حقاً. إنه أمر جنوني. لا أدري حقاً ما حصل مع شارل. لكنه بالتأكيد استهلك إطاراته. معدل التآكل كان كبيراً".