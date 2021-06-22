تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / براون يتطلع لرؤية جولة فورمولا واحد ثنائية في الولايات المتحدة هذا العام
فورمولا 1 / جائزة فرنسا الكبرى أخبار

غاسلي يردّ على انتقادات نوريس لطريقته في التجاوز خلال سباق فرنسا

دافع بيير غاسلي سائق ألفا تاوري في الفورمولا واحد عن حركته العدائية على لاندو نوريس في فرنسا والتي أغضبت سائق مكلارين.

غاسلي يردّ على انتقادات نوريس لطريقته في التجاوز خلال سباق فرنسا

خلال سباق فرنسا وصف نوريس منافسه غاسلي "بالأحمق" عبر لاسلكي مكلارين وذلك بعد أن تجاوزه الفرنسي بعدائية.

لكن غاسلي علق على المسألة حين سُئِل عنها من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلاً: "لقد كانت منافسة قوية، لكنني استمتعتُ بها. لا يمكن أن نتوقع تجاوزاً من دون منافسة".

وأكمل: "لذا حاولتُ الإبقاء على التجاوز نظيفاً. إنه منعطف صعب حقاً، طويل للغاية والسيارة دائماً ما تكون هناك على الحدود القصوى للتماسك. من الصعب إبقاء السيارة على المسار. لم أرَ لقطة الإعادة بعد، سأفعل ذلك كي أرى إن كانت حركتي عدائية كثيراً أم لا".

وتابع: "انزلقت على الحفف الجانبية في المخرج. أعتقد أنه كان تنافساً عادلاً، في اللفة التالية أعتقد أننا تنافسنا مجدداً. هكذا هي السباقات".

اقرأ أيضاً:

في نهاية المطاف، خسر غاسلي مركزه لكل من نوريس ودانيال ريكاردو، لكنه واصل مسيرة تسجيل النقاط بالمركز السابع.

فقال: "لا بدّ من التخلي عن المشاعر قليلاً، لأنك في خضم المنافسة مع عدة أمور في وقت واحد. لكن مع المركز السابع، حيث كنا رابع أسرع سيارة، خلف سيارتي المكلارين وسيارتي المرسيدس وسيارتي ريد بُل، أعتقد أننا مسرورون بهذه النتيجة".

وتابع: "من الواضح أنه كان بوسعنا القيام ببعض الأمور بشكل مختلف، خاصة فيما يتعلق بوقفة الصيانة حيث تركنا شارل (لوكلير) ودانيال (ريكاردو) يدخلان قبلنا وبالتالي ذلك كلفنا مركزاً على المسار".

وأردف: "كان عليّ المنافسة مباشرة، كما أن الإطارات تآكلت بسرعة. لذا هناك عدة أمور بحاجة للمراجعة. بشكل عام المركز السابع مع رابع أسرع سيارة ليس بالأمر السيء. أعتقد أنه كان سباقاً قوياً".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، أوضح غاسلي أنه لم يفهم سبب معاناة فيراري، حيث تراجع لوكلير إلى المركز 16.

فقال: "تفاجأت حقاً. إنه أمر جنوني. لا أدري حقاً ما حصل مع شارل. لكنه بالتأكيد استهلك إطاراته. معدل التآكل كان كبيراً".

المشاركات
التعليقات
براون يتطلع لرؤية جولة فورمولا واحد ثنائية في الولايات المتحدة هذا العام

المقال السابق

براون يتطلع لرؤية جولة فورمولا واحد ثنائية في الولايات المتحدة هذا العام
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

غاسلي يردّ على انتقادات نوريس لطريقته في التجاوز خلال سباق فرنسا

33دقيقة
2
فورمولا 1

لماذا أفلت فيرشتابن من العقوبة لخرقه بروتوكولات حدود المسار

17س
3
فورمولا 1

أستون مارتن: نتيجة فرنسا "إسكاتٌ" لاتهاماتنا بالغشّ

19س
4
موتو جي بي

تحليل: العلامات التي تُشير إلى اعتزال روسي للموتو جي بي

5
فورمولا 1

وولف يرحّب بغضب بوتاس عبر لاسلكي الفريق في فرنسا

23س
أحدث الأخبار
غاسلي يردّ على انتقادات نوريس لطريقته في التجاوز خلال سباق فرنسا
فورمولا 1

غاسلي يردّ على انتقادات نوريس لطريقته في التجاوز خلال سباق فرنسا

33د
براون يتطلع لرؤية جولة فورمولا واحد ثنائية في الولايات المتحدة هذا العام
فورمولا 1

براون يتطلع لرؤية جولة فورمولا واحد ثنائية في الولايات المتحدة هذا العام

لماذا أفلت فيرشتابن من العقوبة لخرقه بروتوكولات حدود المسار
فورمولا 1

لماذا أفلت فيرشتابن من العقوبة لخرقه بروتوكولات حدود المسار

17س
أستون مارتن: نتيجة فرنسا "إسكاتٌ" لاتهاماتنا بالغشّ
فورمولا 1

أستون مارتن: نتيجة فرنسا "إسكاتٌ" لاتهاماتنا بالغشّ

19س
تعديلات على حلبة مرسى ياس بأبوظبي لزيادة الإثارة خلال سباق 2021
فورمولا 1

تعديلات على حلبة مرسى ياس بأبوظبي لزيادة الإثارة خلال سباق 2021

21س
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

بيير غاسلي More from
بيير غاسلي
غاسلي: العودة إلى جائزة فرنسا الكبرى كفائزٍ بسباق تمنحني شعوراً "خاصاً" جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1

غاسلي: العودة إلى جائزة فرنسا الكبرى كفائزٍ بسباق تمنحني شعوراً "خاصاً"

"لا أجوبة" لدى غاسلي حيال سبب سرعة سيارة ألفا تاوري في باكو جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

"لا أجوبة" لدى غاسلي حيال سبب سرعة سيارة ألفا تاوري في باكو

غاسلي يتوقع عودة الأداء الاعتيادي لفريقه ألفا تاوري في إسبانيا جائزة إسبانيا الكبرى
فورمولا 1

غاسلي يتوقع عودة الأداء الاعتيادي لفريقه ألفا تاوري في إسبانيا

الأكثر شعبية اليوم

غاسلي يردّ على انتقادات نوريس لطريقته في التجاوز خلال سباق فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

غاسلي يردّ على انتقادات نوريس لطريقته في التجاوز خلال سباق فرنسا

لماذا أفلت فيرشتابن من العقوبة لخرقه بروتوكولات حدود المسار
فورمولا 1 فورمولا 1

لماذا أفلت فيرشتابن من العقوبة لخرقه بروتوكولات حدود المسار

أستون مارتن: نتيجة فرنسا "إسكاتٌ" لاتهاماتنا بالغشّ
فورمولا 1 فورمولا 1

أستون مارتن: نتيجة فرنسا "إسكاتٌ" لاتهاماتنا بالغشّ

تحليل: العلامات التي تُشير إلى اعتزال روسي للموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي

تحليل: العلامات التي تُشير إلى اعتزال روسي للموتو جي بي

وولف يرحّب بغضب بوتاس عبر لاسلكي الفريق في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يرحّب بغضب بوتاس عبر لاسلكي الفريق في فرنسا

وولف: تصريح تأجيل قرار السائقين حتّى الشتاء جاء "لإسكات" الأسئلة المتواصلة
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: تصريح تأجيل قرار السائقين حتّى الشتاء جاء "لإسكات" الأسئلة المتواصلة

مرسيدس: لم يكن هنالك تكافؤ فرص لناحية ضغط الإطارات في الفورمولا واحد من قبل
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس: لم يكن هنالك تكافؤ فرص لناحية ضغط الإطارات في الفورمولا واحد من قبل

فيرشتابن يبرع باستراتيجيّة مختلفة محققًا الفوز أمام هاميلتون في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يبرع باستراتيجيّة مختلفة محققًا الفوز أمام هاميلتون في فرنسا

أحدث الأخبار

غاسلي يردّ على انتقادات نوريس لطريقته في التجاوز خلال سباق فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

غاسلي يردّ على انتقادات نوريس لطريقته في التجاوز خلال سباق فرنسا

براون يتطلع لرؤية جولة فورمولا واحد ثنائية في الولايات المتحدة هذا العام
فورمولا 1 فورمولا 1

براون يتطلع لرؤية جولة فورمولا واحد ثنائية في الولايات المتحدة هذا العام

لماذا أفلت فيرشتابن من العقوبة لخرقه بروتوكولات حدود المسار
فورمولا 1 فورمولا 1

لماذا أفلت فيرشتابن من العقوبة لخرقه بروتوكولات حدود المسار

أستون مارتن: نتيجة فرنسا "إسكاتٌ" لاتهاماتنا بالغشّ
فورمولا 1 فورمولا 1

أستون مارتن: نتيجة فرنسا "إسكاتٌ" لاتهاماتنا بالغشّ

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.