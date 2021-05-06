غاسلي يتوقع عودة الأداء الاعتيادي لفريقه ألفا تاوري في إسبانيا

تأهل الفرنسي خامساً خلال أول سباقين في الموسم، لكنه اكتفى بالمركز التاسع في بورتيماو. خلال السباق خسر مركزاً، لينهي بالمركز العاشر.

وشدد غاسلي على أن الفريق الإيطالي كان يعلم تماماً أن المنعطفات البطيئة على حلبة ألغارفي لا تناسب السيارة

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا بد من القول أن السباق كان متوقعاً من ناحيتنا".

وأكمل: "لقد حققنا نتائج تتماشى مع توقعاتنا - ربما أفضل قليلاً لأنني تمكنت من تجاوز كارلوس (ساينز) في النهاية وتسجيل نقطة. لكن من الواضح أن ذلك هو أقصى ما كان بوسعنا تحقيقه".

وأردف: "لقد كان سباقاً صعباً، عانينا كثيراً على الحلبة مع المنعطفات البطيئة، وهذه ناحية ندرك ضرورة التحسن فيها".

ويتوقع غاسلي أن تكون سيارة ألفا تاوري تنافسية في برشلونة التي تناسب خصائصها.

فقال: "نعم، أعتقد ذلك. أنا واثق من أننا سنحسّن من وتيرتنا مقارنة بالجولات السابقة".

وتابع: "إنها حلبة بمنعطفات سريعة ومتوسطة السرعة. لكن لدينا كذلك القسم الأخير الصعب بالنسبة لنا. لكن في بورتيماو لدينا الكثير من المنعطفات البطيئة، وذلك ليس بالأمر الجيد خاصة في مواجهة ألبين، فيراري ومكلارين".

بالمقابل، يعي غاسلي أن ألبين أقرب المنافسين، أظهرت أداء قوياً في البرتغال.

فقال: "يبدو أن ألبين سريعون جداً على المقاطع المستقيمة وكانوا يقومون بالتجاوزات طوال الوقت عبرها. إن معركة الوسط محتدمة جداً، وسنرى معارك قوية للغاية".

وتابع: "من الواضح أن الأداء ضمن المنعطفات البطيئة يحتاج للتحسن، ستكون موناكو صعبة كذلك، ولا أعتقد أن لدينا أية تحديثات كبيرة لتلك الحلبات".

واسترسل: "لذا، علينا إيجاد طريقة لتغيير إعدادات حزمتنا لتلائم تلك الظروف والمنعطفات. سيارة العام الحالي تنزلق أكثر بعض الشيء خاصة في القسم الخلفي".

وأكمل: "لا يمكنك دخول المنعطفات بسرعة كبيرة، وإلا فإن القسم الأمامي للسيارة لن يتحمل وسينزلق".

واختتم: "الفروقات ليست كبيرة، بل أمور صغيرة هنا وهناك. لكنها في نهاية المطاف تتسبب بخسارتك عُشرين أو ثلاثة في اللفة، وذلك ما يعني 15 ثانية بعد 67 لفة".