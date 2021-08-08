غاسلي يتوقّع المزيد من "السباقات الجنونية" في 2021

استفاد غاسلي من سيناريوهات مشابهة عندما حلّ ثانيًا في البرازيل موسم 2019، وعندما فاز لصالح ألفا تاوري في مونزا العام الماضي، وكذلك عندما حلّ ثالثًا في أذربيجان هذا الموسم.

وتأهّل الفرنسي بالمركز الخامس في المجر نهاية الأسبوع الماضي، لكنّه اضطرّ للخروج عن المسار عند المنعطف الأول لتفادي الحادثة التي جمعت فالتيري بوتاس، لاندو نوريس، ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز، ليتراجع إلى المركز الـ 12 مع رفع العلم الأحمر.

وتمكن غاسلي في النهاية من إكمال السباق سادسًا، التصنيف الذي أصبح خامسًا بعد ذلك إثر شطب نتيجة سيباستيان فيتيل. كما حصل على نقطة أسرع لفة كذلك مستفيدًا من توقّفه لوضع إطارات جديدة.

مع ذلك، شعر الفرنسي بالإحباط لأنه كانت أمامه فرصة لتحقيق نتيجة أفضل بكثير إذا ما خرج من المنعطف الأول دون أن يتراجع، مثلما حدث مع الفائز بالسباق إستيبان أوكون.

حيث قال: "كان هنالك فرص جيّدة في باكو، وكنا حاضرين لاستغلالها والصعود إلى منصة التتويج".

وأضاف: "لكن الحظ العاثر وقف في طريقنا اليوم، حيث لم نتمكن من استغلال فرصة المنعطف الأول، لكنني أتوقّع المزيد من السباقات الجنونية في هذا الموسم".

وتابع: "نرى معركة محتدمة للغاية في صدارة البطولة، مع احتمالية وجود ظروف جنونية، حيث ستكون هنالك المزيد من الفرص، وهذا ما نحتاج للتركيز عليه".

وأكمل: "البعض كان أكثر حظًا من الآخر في السباق، بناءً على ما حدث على الانطلاقة، لكنّهم خاضوا سباقًا جيّدًا بعد ذلك للحفاظ على ما حققوه، إذ عليك أن تكون حاضرًا عندما تبرز مثل هذه الفرص".

واختتم: "أعتقد بأننا خضنا يومًا جيّدًا للغاية بأن أنهينا في المركز السادس في نهاية المطاف، كما تمكنا من حصد نقطة أسرع لفة، لكن بالنظر إلى منصة التتويج اليوم، فقد كان الأمر محبطًا، كوني أعتقد بأنه كان هنالك المزيد لتحقيقه لو كنا أكثر حظًا بعض الشيء على الانطلاقة".