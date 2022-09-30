غاسلي يتوقع إجابات حيال مستقبله في الفورمولا واحد "في غضون أسبوعين أو ثلاثة"

كان غاسلي طرفاً في "الدراما" المتواصلة التي شهدها سوق الانتقالات هذا الموسم، حيث بدأت مع خطوة إعلان ألونسو انتقاله الصادم إلى أستون مارتن نهاية الموسم الحالي.

وكانت ريد بُل منفتحة بالفعل على السماح للفرنسي بالانتقال في حال حصلت على بديل مناسب له، حيث وقع الاختيار في البداية على كولتون هيرتا نجم إندي كار، لكن وبسبب عدم امتلاك الأمريكي ما يكفي من النقاط لنيل رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس" التي تؤهله المشاركة في الفورمولا واحد، تخلت ريد بُل عن الفكرة.

لكن، يمتلك غاسلي فرصة أخرى، وذلك في حال حصل نيك دي فريز - الذي شارك مع ويليامز في مونزا للمرة الأولى له ضمن سباق فورمولا واحد ونجح بتسجيل النقاط - على فرصة الانتقال إلى ألفا تاوري، ما يعني أن الفرنسي سيحصل على فرصة الانتقال إلى ألبين ليزامل إستيبان أوكون.

وحين سُئِل عن آخر أخبار مستقبله لموسم 2023، ردّ غاسلي: "الجميع يعلم أن المفاوضات جارية، لكنني آمل أن أعلم الجواب بغضون أسبوعين أو ثلاثة".

وأردف: "لكن، حتى الآن لم يتغير شيء. لا شيء مؤكد بعد فيما يتعلق بمستقبلي، لكنني واثق بأنكم - الصحفيون - ستعلمون مباشرة حالما يحصل شيء!".

بيير غاسلي، ألفا تاوري تصوير: ريد بُل

وتعقيباً على الأداء المتوقع في سنغافورة بعد حزمة التحديثات الانسيابية الجديدة للفريق، عبّر غاسلي عن أمله بأن تصبح السيارة أكثر تنافسية.

فقال: "كانت سبا جيدة بالنسبة لنا، مونزا كذلك. لكن يبدو أننا نعاني على جميع الحلبات التي تتطلب ارتكازية مرتفعة (مثل سنغافورة)".

وأكمل: "آمل أن تمكننا هذه التحديثات من تغيير ذلك قليلاً. نعلم أن سيارة مكلارين سريعة جداً على حلبات كهذه، ألبين أيضاً، وكذلك أستون مارتن".

واختتم: "ليست لدي أية توقعات حقاً، آمل أن تمنحنا التحديثات المزيد من السرعة".