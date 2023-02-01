غاسلي يتكلم عن الفروقات في مقاربته مع فريقي ألبين وريد بُل

سيقود غاسلي مع فريق ألبين بدءاً من موسم 2023، وذلك بعد أن أمضى القسم الأكبر من مسيرته المهنية مع فريق ألفا تاوري الرديف لفريق ريد بُل الأساسي، حيث شارك في البطولة للمرة الأولى موسم 2017.

وتمت ترقية غاسلي ليقود مع فريق ريد بُل الأساسي في 2019 كبديل عن دانيال ريكاردو، قبل أن يعود إلى تورو روسو بعد 12 سباقاً فقط في مبادلة مباشرة مع أليكس ألبون بعد العطلة الصيفية حيث عانى للتأقلم ومجاراة زميله.

وفي نهاية الموسم، شرح غاسلي لموقعنا "موتورسبورت.كوم" شرح غاسلي الدروس التي تعلمها من انتقاله غير الناجح إلى ريد بُل، قبل الانتقال إلى ألبين الفريق الذي يهدف لتحقيق النجاح معه.

فقال: "أشعر وكأنني كنت منذ زمن بعيد جداً مع ريد بُل، وقد تغير الكثير منذ ذلك الحين على الصعيدين الشخصي والمهني".

وأكمل: "أشعر أنني تطورت حقاً في جميع النواحي. أذكر فترة وصولي إلى ريد بُل وأقارنها بحالي الآن قبل الانضمام إلى ألبين؛ مقاربتي مختلفة تماماً".

وتابع: "لدي الكثير من الأفكار الواضحة. أعتقد أن المزيد من الوضوح هو ما كنت بحاجته لتقديم الأداء المطلوب وما أحتاج إليه للمنافسة".

وأردف: "أود استعمال خبرتي التي جمعتها مع ألفا تاوري، بالأوقات الصعبة والجيدة، وما تعلمته من ريد بُل كذلك".

واسترسل: "أمتلك الكثير من الثقة بنجاح علاقتنا معاً، ليس لدي أي شك. لقد تقدمت كثيراً منذ 2019".

بيير غاسلي، ألبين تصوير: صور موتورسبورت

وقد لمع نجم غاسلي في ألفا تاوري مباشرة ليصبح قائد الفريق، حيث أحرز منصة تتويج في البرازيل موسم 2019 قبل تحقيق فوز صادم في مونزا الموسم التالي.

وقد تصاعدت التكهنات العام الماضي بأنه سينضم إلى ألبين تزامناً مع خروج فرناندو ألونسو الذي سينتقل ليقود مع أستون مارتن.

وقاد الفرنسي، السيارة الفرنسية للمرة الأولى في تجارب أبوظبي بعد انتهاء الموسم، حيث كانت تلك فرصة ثمينة له لمحاولة التأقلم مع الفريق قبل التجارب الشتوية في البحرين.

"بالتأكيد لم تكن تلك مدة طويلة قبل بداية الموسم، لكنني سأقوم بالتحضيرات اللازمة وأعلم أنني قادر على التأقلم بسرعة" قال غاسلي.

واختتم: "قمت بذلك في الماضي. لكنني أدرك أن الوضع قد يكون مختلفاً وقد لا يكون. لذا من المهم للغاية أن أعتمد مقاربة منفتحة".