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فورمولا 1 / جائزة تركيا الكبرى تقرير التجارب

غاسلي يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الحرّة الثالثة الممطرة في تركيا

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نجح الفرنسي بيير غاسلي في تسجيل الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الثالثة من جائزة تركيا الكبرى في الأمطار ليتقدّم على زميله السابق ماكس فيرشتابن، وذلك في ظلّ اختيار ثنائيّ مرسيدس عدم إكمال الكثير من اللفّات.

غاسلي يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الحرّة الثالثة الممطرة في تركيا

مثلما كان متوقّعًا فقد جاءت الأمطار اليوم السبت وهو ما تسبّب في تلكؤ لدى السائقين للدخول إلى الحلبة، وذلك بالرغم من حاجتهم للتعوّد على تلك الظروف بالنظر إلى إمكانيّة تهاطل الأمطار في التصفيات والسباق.

لكنّ الأرصاد الجويّة توقّعت توقّف الأمطار مع مرور 20 دقيقة من عمر الحصّة، وبالفعل بدأت الأجواء بالتحسّن مع تقدّم الدقائق.

وكان بيير غاسلي أوّل الداخلين إلى الحلبة بعد مرور 7 دقائق وسرعان ما تلاه زميله يوكي تسونودا.

وتتابع دخول السائقين إثر ذلك، وعلى إثر بعض اللفّات بإطارات "فول ويت"، فقد بدأ المسار بالتحسّن وهو ما دفعهم للانتقال إلى إطارات "انترميديت".

لكنّ المسار كان لا يزال زلقًا وهو ما تسبّب في الكثير من الأخطاء من قبل السائقين، إلى أن انزلق جورج راسل سائق ويليامز عند المنعطف الثاني وعلق في المنطقة الحصويّة ما تسبّب في رفع العلم الأحمر.

واستؤنفت الحصّة سريعًا بعد ذلك، حيث عاد السائقون لإكمال بعض اللفّات السريعة والتعوّد على المسار في هذه الظروف.

وكانت أغلب الانزلاقات في المنعطف العاشر بالأساس، كون الحفف الجانبيّة كانت مخادعة للغاية، لكنّها كانت جميعها مجرّد انزلاقات من دون أيّة أضرار، حيث قال فيرشتابن: "لقد التففت 360 درجة!" لدى انزلاقه.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى غاسلي سائق ألفا تاوري بعد أن سجّل الزمن الأسرع البالغ 1:30.447 دقيقة.

وتقدّم الفرنسي بـ 0.164 ثانية على فيرشتابن الذي حسّن زمنه في الدقيقة الأخيرة لصالح ريد بُل، بينما ذهب المركز الثالث إلى زميله سيرجيو بيريز.

وبالرغم من عدم تركيزه على الطلعات القصيرة بالنظر إلى انطلاقه من المركز الأخير في جميع الأحوال، فإنّ كارلوس ساينز الإبن حلّ رابعًا مكملًا عددًا مرتفعًا نسبيًا من اللفّات تحضيرًا للسباق.

وفي حين أنّه تناقش مع فريقه فيراري في الدقائق الأخيرة فكرة الدخول على إطارات ملساء للطقس الجاف بالرغم من "صعوبة الوضع على المسار"، آثر شارل لوكلير عدم المجازفة كثيرًا وعاد على إطارات "انترميديت" في طلعته الأخيرة، وأكمل الحصّة خامسًا متقدّمًا بـ 0.002 ثانية عن فرناندو ألونسو.

وكان المركز السابع من نصيب كيمي رايكونن الذي واجه خروجًا غير آمن في طريق سيارة هاس في خطّ الحظائر.

وانتهى المطاف بتسونودا ثامنًا أمام فالتيري بوتاس، في حين أكمل إستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل. أمّا لويس هاميلتون متصدّر البطولة فقد اقتصر على المركز الـ 18 مكتفيًا بخمس لفّات فقط.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 19 1:30.447     212.464
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 11 1:30.611 0.164 0.164 212.080
3 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 13 1:30.684 0.237 0.073 211.909
4 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 22 1:31.262 0.815 0.578 210.567
5 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 18 1:31.543 1.096 0.281 209.921
6 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 15 1:31.545 1.098 0.002 209.916
7 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 17 1:31.572 1.125 0.027 209.854
8 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 21 1:31.981 1.534 0.409 208.921
9 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 8 1:31.996 1.549 0.015 208.887
10 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 17 1:32.089 1.642 0.093 208.676
11 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 21 1:32.097 1.650 0.008 208.658
12 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 14 1:32.111 1.664 0.014 208.626
13 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 23 1:32.228 1.781 0.117 208.361
14 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 18 1:32.270 1.823 0.042 208.267
15 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 18 1:32.314 1.867 0.044 208.167
16 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 11 1:33.348 2.901 1.034 205.861
17 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 14 1:33.425 2.978 0.077 205.692
18 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 5 1:33.636 3.189 0.211 205.228
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 8 1:35.681 5.234 2.045 200.842
20 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 2        
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