غاسلي يتفوّق على فيرشتابن في التجارب الحرّة الثالثة الممطرة في تركيا

مثلما كان متوقّعًا فقد جاءت الأمطار اليوم السبت وهو ما تسبّب في تلكؤ لدى السائقين للدخول إلى الحلبة، وذلك بالرغم من حاجتهم للتعوّد على تلك الظروف بالنظر إلى إمكانيّة تهاطل الأمطار في التصفيات والسباق.

لكنّ الأرصاد الجويّة توقّعت توقّف الأمطار مع مرور 20 دقيقة من عمر الحصّة، وبالفعل بدأت الأجواء بالتحسّن مع تقدّم الدقائق.

وكان بيير غاسلي أوّل الداخلين إلى الحلبة بعد مرور 7 دقائق وسرعان ما تلاه زميله يوكي تسونودا.

وتتابع دخول السائقين إثر ذلك، وعلى إثر بعض اللفّات بإطارات "فول ويت"، فقد بدأ المسار بالتحسّن وهو ما دفعهم للانتقال إلى إطارات "انترميديت".

لكنّ المسار كان لا يزال زلقًا وهو ما تسبّب في الكثير من الأخطاء من قبل السائقين، إلى أن انزلق جورج راسل سائق ويليامز عند المنعطف الثاني وعلق في المنطقة الحصويّة ما تسبّب في رفع العلم الأحمر.

واستؤنفت الحصّة سريعًا بعد ذلك، حيث عاد السائقون لإكمال بعض اللفّات السريعة والتعوّد على المسار في هذه الظروف.

وكانت أغلب الانزلاقات في المنعطف العاشر بالأساس، كون الحفف الجانبيّة كانت مخادعة للغاية، لكنّها كانت جميعها مجرّد انزلاقات من دون أيّة أضرار، حيث قال فيرشتابن: "لقد التففت 360 درجة!" لدى انزلاقه.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى غاسلي سائق ألفا تاوري بعد أن سجّل الزمن الأسرع البالغ 1:30.447 دقيقة.

وتقدّم الفرنسي بـ 0.164 ثانية على فيرشتابن الذي حسّن زمنه في الدقيقة الأخيرة لصالح ريد بُل، بينما ذهب المركز الثالث إلى زميله سيرجيو بيريز.

وبالرغم من عدم تركيزه على الطلعات القصيرة بالنظر إلى انطلاقه من المركز الأخير في جميع الأحوال، فإنّ كارلوس ساينز الإبن حلّ رابعًا مكملًا عددًا مرتفعًا نسبيًا من اللفّات تحضيرًا للسباق.

وفي حين أنّه تناقش مع فريقه فيراري في الدقائق الأخيرة فكرة الدخول على إطارات ملساء للطقس الجاف بالرغم من "صعوبة الوضع على المسار"، آثر شارل لوكلير عدم المجازفة كثيرًا وعاد على إطارات "انترميديت" في طلعته الأخيرة، وأكمل الحصّة خامسًا متقدّمًا بـ 0.002 ثانية عن فرناندو ألونسو.

وكان المركز السابع من نصيب كيمي رايكونن الذي واجه خروجًا غير آمن في طريق سيارة هاس في خطّ الحظائر.

وانتهى المطاف بتسونودا ثامنًا أمام فالتيري بوتاس، في حين أكمل إستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل. أمّا لويس هاميلتون متصدّر البطولة فقد اقتصر على المركز الـ 18 مكتفيًا بخمس لفّات فقط.

نتيجة الحصّة: