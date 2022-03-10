غاسلي يتفوّق على ساينز مع نهاية اليوم الأوّل من تجارب البحرين

عرف اليوم نهاية مبكّرة قليلًا قبل بضع دقائق من النهاية الفعليّة على إثر انزلاق سيرجيو بيريز عند المنعطف الثامن بعد أن كانت إطاراته باردة وعلق في المنطقة الحصويّة.

وبعد العمل بالأساس على التحقّق من الأنظمة في تجارب برشلونة، بدأت الفرق بالتركيز بشكلٍ تدريجي على الأداء مع انطلاق تجارب البحرين، إلى جانب تقييم بعض التحديثات التي تمّ جلبها وانصبّ بالفعل أغلب التركيز هذا اليوم على تصميم جانب سيارة مرسيدس.

وتمكّن غاسلي من تسجيل الزمن الأسرع مع بقاء أكثر من ساعة بقليل على نهاية اليوم وذلك بعد أن سجّل 1:33.902 دقيقة وكان الوحيد القادر على كسر حاجز الـ 94 ثانية.

كما كان يوم سائق ألفا تاوري مثمرًا بعد أن أكمل أكثر من 100 لفّة.

وحلّ كارلوس ساينز الإبن ثانيًا لصالح فيراري بعد أن تقدّم على زمن زميله شارل لوكلير متصدّر الحصّة الصباحيّة بحوالي عُشرين من الثانية، وأكمل الثنائيّ أكثر من 100 لفّة بينهما.

وتسبّب لانس سترول في رفع العلم الأحمر الأوّل في هذا اليوم بعد ساعة من فترة ما بعد الظهر، وذلك على إثر انفصال مجموعة من أنظمة الاستشعار عن سيارته وانتشار الكثير من الأشلاء على المسار وهو ما تسبّب في تعطيله لبعض الوقت.

لكنّ الكندي عاد لاستئناف برنامجه وتمكّن من الحلول رابعًا أمام أليكسندر ألبون سائق ويليامز.

ولم يسر يوم مكلارين على النحو المرجو، فبعد اقتصاره على أكثر من 20 لفّة بقليل في الفترة الصباحيّة بسبب مشاكل في المكابح، لم تسر فترة ما بعد الظهر على نحوٍ أفضل كذلك، ليقتصر البريطاني الشاب على ما مجموعه 50 لفّة في اليوم.

وذهب المركز السابع إلى فالتيري بوتاس الذي تقدّم على سيباستيان فيتيل.

واستلم جورج راسل مهام قيادة سيارة مرسيدس ليحلّ تاسعًا على بُعد ثانيتين عن الصدارة، حيث تقدّم على بيريز الذي كان السائق الأكثر نشاطًا برصيد 138 لفّة.

في المقابل واجه فريق ألبين بعض المشاكل في فترة ما بعد الظهر وهو ما ترك فرناندو ألونسو عالقًا في المرآب معظم الوقت.

وتمكّن فريق هاس من الدخول أخيرًا في فترة ما بعد الظهر عبر سائقه الاحتياطي بييترو فيتيبالدي.

نتيجة اليوم:

السائق الفريق عدد اللفّات التوقيت 1 بيير غاسلي ألفا تاوري 103 1:33.902 2 كارلوس ساينز الإبن فيراري 52 1:34.359 3 شارل لوكلير فيراري 53 1:34.531 4 لانس سترول أستون مارتن 50 1:34.736 5 أليكسندر ألبون ويليامز 104 1:35.070 6 لاندو نوريس مكلارين 50 1:35.356 7 فالتيري بوتاس ألفا روميو 66 1:35.395 8 سيباستيان فيتيل أستون مارتن 39 1:35.706 9 جورج راسل مرسيدس 60 1:35.941 10 سيرجيو بيريز ريد بُل 138 1:35.977 11 لويس هاميلتون مرسيدس 62 1:36.365 12 فرناندو ألونسو ألبين 62 1:36.365 13 إستيبان أوكون ألبين 42 1:36.768 14 غوانيو جو ألفا روميو 54 1:37.164 15 بييترو فيتيبالدي هاس 47 1:38.527