تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / فيرشتابن لن يغيّر موقفه إزاء التغيب عن المشاركة في وثائقي "قُد للنجاة" التالي / الاتّجاه لزيادة وزن سيارات الفورمولا واحد لموسم 2022
فورمولا 1 / تجارب البحرين في مارس تقرير التجارب

غاسلي يتفوّق على ساينز مع نهاية اليوم الأوّل من تجارب البحرين

ضمن الفرنسي بيير غاسلي صدارة اليوم الأوّل من تجارب البحرين متقدّمًا على كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري، وذلك مع بدء الفرق التركيز على الأداء تحضيرًا لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

غاسلي يتفوّق على ساينز مع نهاية اليوم الأوّل من تجارب البحرين

عرف اليوم نهاية مبكّرة قليلًا قبل بضع دقائق من النهاية الفعليّة على إثر انزلاق سيرجيو بيريز عند المنعطف الثامن بعد أن كانت إطاراته باردة وعلق في المنطقة الحصويّة.

وبعد العمل بالأساس على التحقّق من الأنظمة في تجارب برشلونة، بدأت الفرق بالتركيز بشكلٍ تدريجي على الأداء مع انطلاق تجارب البحرين، إلى جانب تقييم بعض التحديثات التي تمّ جلبها وانصبّ بالفعل أغلب التركيز هذا اليوم على تصميم جانب سيارة مرسيدس.

وتمكّن غاسلي من تسجيل الزمن الأسرع مع بقاء أكثر من ساعة بقليل على نهاية اليوم وذلك بعد أن سجّل 1:33.902 دقيقة وكان الوحيد القادر على كسر حاجز الـ 94 ثانية.

كما كان يوم سائق ألفا تاوري مثمرًا بعد أن أكمل أكثر من 100 لفّة.

وحلّ كارلوس ساينز الإبن ثانيًا لصالح فيراري بعد أن تقدّم على زمن زميله شارل لوكلير متصدّر الحصّة الصباحيّة بحوالي عُشرين من الثانية، وأكمل الثنائيّ أكثر من 100 لفّة بينهما.

وتسبّب لانس سترول في رفع العلم الأحمر الأوّل في هذا اليوم بعد ساعة من فترة ما بعد الظهر، وذلك على إثر انفصال مجموعة من أنظمة الاستشعار عن سيارته وانتشار الكثير من الأشلاء على المسار وهو ما تسبّب في تعطيله لبعض الوقت.

لكنّ الكندي عاد لاستئناف برنامجه وتمكّن من الحلول رابعًا أمام أليكسندر ألبون سائق ويليامز.

ولم يسر يوم مكلارين على النحو المرجو، فبعد اقتصاره على أكثر من 20 لفّة بقليل في الفترة الصباحيّة بسبب مشاكل في المكابح، لم تسر فترة ما بعد الظهر على نحوٍ أفضل كذلك، ليقتصر البريطاني الشاب على ما مجموعه 50 لفّة في اليوم.

وذهب المركز السابع إلى فالتيري بوتاس الذي تقدّم على سيباستيان فيتيل.

واستلم جورج راسل مهام قيادة سيارة مرسيدس ليحلّ تاسعًا على بُعد ثانيتين عن الصدارة، حيث تقدّم على بيريز الذي كان السائق الأكثر نشاطًا برصيد 138 لفّة.

في المقابل واجه فريق ألبين بعض المشاكل في فترة ما بعد الظهر وهو ما ترك فرناندو ألونسو عالقًا في المرآب معظم الوقت.

وتمكّن فريق هاس من الدخول أخيرًا في فترة ما بعد الظهر عبر سائقه الاحتياطي بييترو فيتيبالدي.

نتيجة اليوم:

  السائق الفريق عدد اللفّات التوقيت
1

France بيير غاسلي

 ألفا تاوري 103 1:33.902 
2 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري 52 1:34.359 
3 Monaco شارل لوكلير فيراري 53 1:34.531 
4 Canada لانس سترول أستون مارتن 50 1:34.736 
5 Thailand أليكسندر ألبون ويليامز 104 1:35.070 
6

United Kingdom لاندو نوريس

 مكلارين 50 1:35.356 
7

Finland فالتيري بوتاس

 ألفا روميو 66 1:35.395 
8 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن 39 1:35.706 
9 United Kingdom جورج راسل مرسيدس 60 1:35.941 
10

Mexico سيرجيو بيريز

 ريد بُل 138 1:35.977 
11 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس 62 1:36.365 
12 Spain فرناندو ألونسو ألبين 62 1:36.365 
13 France إستيبان أوكون ألبين 42 1:36.768 
14 China غوانيو جو ألفا روميو 54 1:37.164 
15 Brazil بييترو فيتيبالدي هاس 47 1:38.527 
المشاركات
التعليقات
فيرشتابن لن يغيّر موقفه إزاء التغيب عن المشاركة في وثائقي "قُد للنجاة"
المقال السابق

فيرشتابن لن يغيّر موقفه إزاء التغيب عن المشاركة في وثائقي "قُد للنجاة"
المقال التالي

الاتّجاه لزيادة وزن سيارات الفورمولا واحد لموسم 2022

الاتّجاه لزيادة وزن سيارات الفورمولا واحد لموسم 2022
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

ساينز يضع فيراري في صدارة اليوم الثاني من تجارب البحرين أمام فيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز يضع فيراري في صدارة اليوم الثاني من تجارب البحرين أمام فيرشتابن

ريد بُل: تصميم جانب سيارة مرسيدس "متطرف" لكن قانوني
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل: تصميم جانب سيارة مرسيدس "متطرف" لكن قانوني

فريق ويليامز يُنهي يومه مبكّرًا بعد احتراق نظام التعليق
فورمولا 1 فورمولا 1

فريق ويليامز يُنهي يومه مبكّرًا بعد احتراق نظام التعليق

مكلارين "في سباقٍ ضدّ الزمن" لجلب مكوّنات المكابح الجديدة إلى البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1

مكلارين "في سباقٍ ضدّ الزمن" لجلب مكوّنات المكابح الجديدة إلى البحرين

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.