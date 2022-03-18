غاسلي يتفوّق على ثنائيّ فيراري في التجارب الحرّة الأولى في البحرين

بالرغم من كلّ الاختبارات الانسيابيّة التي أجرتها الفرق في تجارب الأسبوع الماضي فإنّها واصلت فعل ذلك في بداية الحصّة، خاصة مع جلب بعضها لبعض التحديثات بغرض الحدّ من ظاهرة الارتدادات.

لكنّ الحصّة عرفت توقّفًا لاحقًا عبر رفع العلم الأحمر نتيجة انكسار الهيكل الخارجي المحيط بجانب سيارة ألبين الخاصة بإستيبان أوكون على الخطّ المستقيم وذلك من أجل السماح للمارشلز بالدخول إلى المسار وإبعاد الأشلاء.

وتنوّعت برامج السائقين على صعيد الإطارات، حيث كان بعضهم على تركيبة "سوفت"، في حين تواجد آخرون على إطارات "ميديوم".

ومثلما حدث في التجارب الأسبوع الماضي، فقد تواصلت أخطاء إغلاق المكابح، وهو ما سيلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على الإطارات في السباق.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى غاسلي الذي استغلّ إطارات "سوفت" ليُحقّق الزمن الأسرع البالغ 1:34.193 دقيقة.

وتقدّم الفرنسي على ثنائيّ فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن بحوالي أربعة أعشارٍ من الثانية، لكنّ ثنائيّ الحصان الجامح استخدم إطارات "ميديوم".

وذهب المركز الرابع إلى جورج راسل سائق مرسيدس الذي نجح في التقدّم على حامل اللقب ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

وتواجد لانس سترول في المركز السادس على متن أستون مارتن وتقدّم على لويس هاميلتون الذي عانى قليلًا على سيارة مرسيدس "دبليو13" التي يختبر الفريق أرضيّة جديدة لها في محاولة لحلّ مشاكله المتواصلة.

وقفز فرناندو ألونسو في الدقائق الأخيرة إلى المركز الثامن أمام يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري الآخر، في حين واجه المكسيكي سيرجيو بيريز بعض المصاعب في طريقه إلى المركز العاشر.

لكنّ اللافت أنّ ثانية واحدة غطّت السائقين الـ 12 الأوائل. في هذه الحصّة.

بدوره حلّ نيكو هلكنبرغ في المركز الـ 14 ضمن تعويضه لسيباستيان فيتيل المصاب بفيروس كورونا، حيث يُعدّ ذلك أداءً جيّدًا للألماني المتغيّب منذ سنتين والذي لم يسبق له اختبار هذه السيارات الجديدة مطلقًا.

نتيجة الحصّة: