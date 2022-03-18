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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى تقرير التجارب

غاسلي يتفوّق على ثنائيّ فيراري في التجارب الحرّة الأولى في البحرين

أحدث بيير غاسلي المفاجأة في التجارب الحرّة الأولى لجائزة البحرين الكبرى الجولة الافتتاحيّة لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد بتسجيله الزمن الأسرع أمام ثنائيّ فيراري.

غاسلي يتفوّق على ثنائيّ فيراري في التجارب الحرّة الأولى في البحرين

بالرغم من كلّ الاختبارات الانسيابيّة التي أجرتها الفرق في تجارب الأسبوع الماضي فإنّها واصلت فعل ذلك في بداية الحصّة، خاصة مع جلب بعضها لبعض التحديثات بغرض الحدّ من ظاهرة الارتدادات.

لكنّ الحصّة عرفت توقّفًا لاحقًا عبر رفع العلم الأحمر نتيجة انكسار الهيكل الخارجي المحيط بجانب سيارة ألبين الخاصة بإستيبان أوكون على الخطّ المستقيم وذلك من أجل السماح للمارشلز بالدخول إلى المسار وإبعاد الأشلاء.

وتنوّعت برامج السائقين على صعيد الإطارات، حيث كان بعضهم على تركيبة "سوفت"، في حين تواجد آخرون على إطارات "ميديوم".

ومثلما حدث في التجارب الأسبوع الماضي، فقد تواصلت أخطاء إغلاق المكابح، وهو ما سيلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على الإطارات في السباق.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى غاسلي الذي استغلّ إطارات "سوفت" ليُحقّق الزمن الأسرع البالغ 1:34.193 دقيقة.

وتقدّم الفرنسي على ثنائيّ فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن بحوالي أربعة أعشارٍ من الثانية، لكنّ ثنائيّ الحصان الجامح استخدم إطارات "ميديوم".

وذهب المركز الرابع إلى جورج راسل سائق مرسيدس الذي نجح في التقدّم على حامل اللقب ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل.

وتواجد لانس سترول في المركز السادس على متن أستون مارتن وتقدّم على لويس هاميلتون الذي عانى قليلًا على سيارة مرسيدس "دبليو13" التي يختبر الفريق أرضيّة جديدة لها في محاولة لحلّ مشاكله المتواصلة.

وقفز فرناندو ألونسو في الدقائق الأخيرة إلى المركز الثامن أمام يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري الآخر، في حين واجه المكسيكي سيرجيو بيريز بعض المصاعب في طريقه إلى المركز العاشر.

لكنّ اللافت أنّ ثانية واحدة غطّت السائقين الـ 12 الأوائل. في هذه الحصّة.

بدوره حلّ نيكو هلكنبرغ في المركز الـ 14 ضمن تعويضه لسيباستيان فيتيل المصاب بفيروس كورونا، حيث يُعدّ ذلك أداءً جيّدًا للألماني المتغيّب منذ سنتين والذي لم يسبق له اختبار هذه السيارات الجديدة مطلقًا.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري 23 1:34.193     206.843
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري 22 1:34.557 0.364 0.364 206.047
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري 23 1:34.611 0.418 0.054 205.929
4 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس 23 1:34.629 0.436 0.018 205.890
5 1 Netherlands ماكس فيرشتابن

ريد بُل

 22 1:34.742 0.549 0.113 205.644
6 18 Canada لانس سترول أستون مارتن 22 1:34.814 0.621 0.072 205.488
7 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس 17 1:34.943 0.750 0.129 205.209
8 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين 14 1:35.000 0.807 0.057 205.086
9 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري 20 1:35.028 0.835 0.028 205.025
10 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل 23 1:35.050 0.857 0.022 204.978
11 24 China غوان يو تشو ألفا روميو 20 1:35.053 0.860 0.003 204.971
12 31 France إستيبان أوكون ألبين 15 1:35.151 0.958 0.098 204.760
13 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز 15 1:35.644 1.451 0.493 203.705
14 27 Germany نيكو هلكنبرغ أستون مارتن 23 1:35.815 1.622 0.171 203.341
15 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز 17 1:35.923 1.730 0.108 203.112
16 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين 22 1:36.304 2.111 0.381 202.309
17 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين 20 1:36.402 2.209 0.098 202.103
18 47 Germany ميك شوماخر هاس 23 1:36.536 2.343 0.134 201.823
19 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس 21 1:36.804 2.611 0.268 201.264
20 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو 2        
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