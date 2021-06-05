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فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى تقرير التجارب

غاسلي يتصدّر التجارب الثالثة في باكو وفيرشتابن يتعرّض لحادث

من قبل:
, رئيس التحرير

سجّل سائق ألفا تاوري بيير غاسلي الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الثالثة لسباق جائزة أذربيجان الكبرى، في الوقت الذي تعرّض فيه ماكس فيرشتابن لحادثٍ على المنعطف الـ 15 أفقده فرصة القيام بمحاكاةٍ للتجارب التأهيلية.

غاسلي يتصدّر التجارب الثالثة في باكو وفيرشتابن يتعرّض لحادث

يُمكن القول بأنّ التجارب الحرّة الثالثة كانت صعبة على جميع السائقين بسبب ضعف مستويات التماسك، إذ بدأت مع خروج ثنائي هاس إلى الحلبة إذ أخبر نيكيتا مازيبين فريقه بأنّ "الحلبة متسخة للغاية"، قبل أن تخرج المزيد من السيارات ويتحسّن التماسك بشكلٍ طفيف وسط صعود سيرجيو بيريز إلى الصدارة بشكلٍ مبدئي بعد تسجيله لدقيقة واحدة و44.165 ثانية خلال الرُبع ساعة الأولى من انطلاقة الحصة.

ولكن المشكلة الأكبر التي واجهت السائقين تمثّلت في إيجاد التماسك المطلوب خلال الدقائق الـ 30 الأولى حيث أخبر لويس هاميلتون فريقه "لا يوجد تماسك أمامي أو خلفي"، فيما قال كارلوس ساينز لفيراري "الأزمنة أبطأ من يوم أمس كون التماسك ضعيفٌ للغاية في القسم الخلفي".

في غضون ذلك، دقّات القلب لدى ريد بُل ارتفعت بشكلٍ جنونيّ بعدما اصطدم ماكس فيرشتابن بالجدار الجانبي للمسار عند المنعطف الـ 15 – في حادثة مشابهة بشكلٍ كبير لما تعرّض له شارل لوكلير يوم أمس خلال التجارب الحرّة.

ولم يتمكّن السائق الهولندي من الرجوع للوراء بسيارته من أجل إكمال طريقه والدخول لمنطقة الصيانة إذ ركن سيارته في مكانها وخرج منها مع تبقي 32 دقيقة. وقد بدا متصدّر البطولة غاضبًا للغاية أثناء عودته وحيدًا إلى مرآب فريقه مع توقف الحصة عقب رفع العلم الأحمر.

استغّلت معظم الفرق التوقف من أجل إجراء بعض التعديلات الضرورية على السيارات حيث كتب فريق مرسيدس على حسابه على تويتر "لقد تمّ رفع العلم الأحمر، لذلك هذا وقتٌ جيد من أجل التحدث إلى سائقينا: بوتاس أكثر ارتياحًا داخل السيارة اليوم، بينما نقوم ببعض التحسينات على سيارة هاميلتون. الأخير يتحدث مع مهندسه بونو".

ومع تبقي 24 دقيقة و10 ثوانٍ على نهاية الزمن، رُفع العلم الأخضر حيث خرجت السيارات تباعًا إلى المسار؛ ولكن كارلوس ساينز تفادى القيام بخطأ كبير على المنعطف الـ 15 حيث أغلق مكابح سيارته وتوجّه مباشرةً إلى المنطقة الآمنة الواسعة قبل أن يعود إلى المسار من دون أضرار، عكس السائق الروسي مازيبين الذي اصطدم بالجدار الجانبي على نفس المنعطف قائلاً لفريقه "أنا آسف. لقد صدمتُ السيارة. عليّ العودة إلى المرآب".

بدوره لم يكن بوتاس سعيدًا بدرجةٍ كبيرة حيث تحدث مع مهندسه عبر اللاسلكي أثناء تواجده في المركز الـ 17 خلف زميله هاميلتون مباشرةً قائلاً "إنّ التغيير الذي قمنا به لم يُحدث أيّ فرق..لذلك لا أعلم حقًا".

بدوره، حمل السائق الفرنسي غاسلي شعار "مصائبُ قومٍ عند قومٍ فوائدُ" بحيث استغلّ تعثّر السيارات أمامه من أجل تسجيل أسرع زمن في التجارب ليتصدّرها بعد تسجيله لدقيقة واحدة و42.251 ثانية.

وتقدّم سائق ألفا تاوري بفارق ثلاثة أعشار من الثانية على بيريز، بينما صعد هاميلتون إلى المركز الثالث في الدقائق الأخيرة.

المركز الرابع كان من نصيب سائق فيراري لوكلير الذي أتى أمام زميله ساينز، فيما لم تتمكّن مكلارين من تسجيل نتيجة أفضل من المركز السادس مع سائقها لاندو نوريس.

فرناندو ألونسو خطف المركز السابع أمام يوكي تسونودا، بينما أكمل إستيبان أوكون ودانيال ريكاردو المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة:

المركز # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 10 France بيير غاسلي 16 1:42.251  
2 11 Mexico سيرجيو بيريز 19 1:42.595 0.344
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون 16 1:42.697 0.446
4 16 Monaco شارل لوكلير 16 1:42.778 0.527
5 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 17 1:43.006 0.755
6 4 United Kingdom لاندو نوريس 15 1:43.011 0.760
7 14 Spain فرناندو ألونسو 15 1:43.080 0.829
8 22 Japan يوكي تسونودا 19 1:43.244 0.993
9 31 France إستيبان أوكون 15 1:43.294 1.043
10 3 Australia دانيال ريكاردو 17 1:43.557 1.306
11 5 Germany سيباستيان فيتيل 13 1:43.585 1.334
12 18 Canada لانس سترول 13 1:43.682 1.431
13 77 Finland فالتيري بوتاس 16 1:43.745 1.494
14 7 Finland كيمي رايكونن 17 1:43.826 1.575
15 33 Netherlands ماكس فيرشتابن 6 1:43.984 1.733
16 6 Canada نيكولاس لاتيفي 17 1:44.054 1.803
17 99 Italy أنطونيو جيوفينازي 11 1:44.113 1.862
18 63 United Kingdom جورج راسل 12 1:44.434 2.183
19 47 Germany ميك شوماخر 17 1:45.282 3.031
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين 12 1:45.711 3.460
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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أذربيجان الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثالثة
الكاتب خضر الراوي

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