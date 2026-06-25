غاسلي يتسلم كأس المركز الثالث في موناكو بعد أكثر من أسبوعين وسط استمرار الجدل القانوني حول النتيجة
تسلم بيير غاسلي كأس المركز الثالث في جائزة موناكو الكبرى بعد أكثر من أسبوعين على إقامة السباق.
بيير غاسلي، ألبين
الصورة من قبل: سام باجنال
رغم أن بيير غاسلي سائق ألبين أنهى السباق ضمن المراكز الثلاثة الأولى في موناكو، فإنه تراجع في الترتيب بعد رفع العلم الشطرنجي بسبب عقوبتين زمنيتين منفصلتين، بلغت كل منهما خمس ثوانٍ.
واعترض فريق ألبين على النتيجة، وتقدم بطلب لإلغاء العقوبات المفروضة على سائقه، مستندًا إلى أن مخالفة تجاوز السرعة داخل ممر الصيانة استندت إلى قياسات غير صحيحة.
وقُبل طلب الفريق، وتم إلغاء العقوبات المعنية. وبذلك عاد غاسلي إلى المركز الثالث، فيما خسر إسحاق حجار، سائق ريد بُل، أول منصة تتويج له مع فريقه الجديد.
وعقب هذا القرار، حصل غاسلي أيضًا على كأس المركز الثالث في جائزة موناكو الكبرى. ومع ذلك، فإن النتائج النهائية للسباق لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن.
فقد تقدمت كل من ريد بُل ومكلارين باستئنافين منفصلين، معتبرتين أن القرار الصادر لصالح ألبين أثر بشكل مباشر على نتائجهما.
وتشير التقديرات إلى أن الفصل النهائي في هذه الاعتراضات قد يستغرق عدة أسابيع أخرى.
شارك أو احفظ هذه القصّة
شتاينر ينتقد قرار إعادة منصة موناكو لغاسلي: "مهزلة كاملة"
الطريقة الوحيدة "العادلة" - أو ربما ليس تماماً - لإصلاح فوضى عقوبات سباق موناكو 2026
مكلارين وريد بُل تستأنفان رسمياً قرار إعادة مركز غاسلي في موناكو
فيلنوف: إعادة منصة غاسلي تضع "فيا" في ورطة كبيرة
ريد بُل تشعر بـ"الارتباك" بعد إعادة منصة تتويج غاسلي في موناكو
فيا توافق على طلب ألبين حق مراجعة عقوبتي غاسلي المثيرتين للجدل في موناكو
أحدث الأخبار
فيرستابن: أنتونيللي "موهبة هائلة" وعليه أن يكتب قصته الخاصة بعيدًا عن المقارنات
فيرستابن يترقب تحديثات ريد بُل الجديدة في النمسا: "لا أستطيع الانتظار لمعرفة تأثيرها على الأداء"
غاسلي يتسلم كأس المركز الثالث في موناكو بعد أكثر من أسبوعين وسط استمرار الجدل القانوني حول النتيجة
شتاينر يحذر فيراري بعد انتصار هاميلتون في برشلونة
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات