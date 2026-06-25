غاسلي يتسلم كأس المركز الثالث في موناكو بعد أكثر من أسبوعين وسط استمرار الجدل القانوني حول النتيجة

رغم أن بيير غاسلي سائق ألبين أنهى السباق ضمن المراكز الثلاثة الأولى في موناكو، فإنه تراجع في الترتيب بعد رفع العلم الشطرنجي بسبب عقوبتين زمنيتين منفصلتين، بلغت كل منهما خمس ثوانٍ.

واعترض فريق ألبين على النتيجة، وتقدم بطلب لإلغاء العقوبات المفروضة على سائقه، مستندًا إلى أن مخالفة تجاوز السرعة داخل ممر الصيانة استندت إلى قياسات غير صحيحة.

وقُبل طلب الفريق، وتم إلغاء العقوبات المعنية. وبذلك عاد غاسلي إلى المركز الثالث، فيما خسر إسحاق حجار، سائق ريد بُل، أول منصة تتويج له مع فريقه الجديد.

وعقب هذا القرار، حصل غاسلي أيضًا على كأس المركز الثالث في جائزة موناكو الكبرى. ومع ذلك، فإن النتائج النهائية للسباق لم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن.

فقد تقدمت كل من ريد بُل ومكلارين باستئنافين منفصلين، معتبرتين أن القرار الصادر لصالح ألبين أثر بشكل مباشر على نتائجهما.

وتشير التقديرات إلى أن الفصل النهائي في هذه الاعتراضات قد يستغرق عدة أسابيع أخرى.