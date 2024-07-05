غاسلي يتّجه لتلقي عقوبة على شبكة انطلاق سباق بريطانيا

يتّجه بيير غاسلي للانطلاق من آخر الترتيب في سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 وذلك بعد أن تجاوز الحدّ المسموح به من مكوّنات وحدات الطاقة لهذا الموسم.

احتاج غاسلي لبطارية ومجموعة تحكم إلكترونيّ جديدتين لوحدة طاقته رينو لجولة سيلفرستون وهو ما يُكلّف الفرنسي 20 مركزًا على شبكة الانطلاق.

وبالنظر إلى انطلاقه من آخر الترتيب في جميع الأحوال، قرّرت ألبين منحه وحدة طاقة جديدة بالكامل بغرض تقليص عقوبات شبكة الانطلاق التي سيحتاج غاسلي لتطبيقها لاحقًا في الموسم.

وكان غاسلي بصدد استخدام النسخ الرابعة من محرّك الاحتراق الداخلي، والشاحن التوربيني والمحرّكات الكهربائيّة الأخيرة بالفعل، لذا فإنّ الحصول على نسخ خامسة منها سيمنحه بعض المتنفّس الإضافي في السباقات المقبلة.

وقال غاسلي أمسٍ الخميس لقناة "كانال+": "تعيّن علينا تغيير البطارية".

وأضاف: "كانت لدينا بعض المشاكل في وقتٍ سابقٍ من الموسم وهو ما كان يعني أنّه انتهى بنا الأمر ببطاريّة معطّلة، وأخرى فيها تنبيهان أو ثلاثة في مراحل معيّنة. لذا نحتاج لتغيير البطارية وهو ما يعني عقوبة 20 مركزًا".

وأردف: "سنستغلّ الفرصة لإضافة محرّكٍ جديد لأنّني سأنطلق من آخر الترتيب في جميع الأحوال.

ومع عدم ترجيح منافسة غاسلي على النقاط بانطلاقه من الخلف، اختارت ألبين منح سائقها الاحتياطي جاك دوهان سيارة غاسلي لقيادتها في التجارب الحرّة الأولى.

لكنّ هذه الكبوة تأتي في وقتٍ غير مناسب كون الفريق لا يزال يتنافس مع آر.بي وأستون مارتن وهاس على النقاط في السباقات الأخيرة.