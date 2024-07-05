غاسلي يتّجه لتلقي عقوبة على شبكة انطلاق سباق بريطانيا
ستمنح ألبين وحدة طاقة جديدة بالكامل لبيير غاسلي نهاية هذا الأسبوع وهو ما يفوق مخصّصاته لموسم 2024 من بطولة العالم للفورمولا 1.
بيير غاسلي، ألبين
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
يتّجه بيير غاسلي للانطلاق من آخر الترتيب في سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 وذلك بعد أن تجاوز الحدّ المسموح به من مكوّنات وحدات الطاقة لهذا الموسم.
احتاج غاسلي لبطارية ومجموعة تحكم إلكترونيّ جديدتين لوحدة طاقته رينو لجولة سيلفرستون وهو ما يُكلّف الفرنسي 20 مركزًا على شبكة الانطلاق.
وبالنظر إلى انطلاقه من آخر الترتيب في جميع الأحوال، قرّرت ألبين منحه وحدة طاقة جديدة بالكامل بغرض تقليص عقوبات شبكة الانطلاق التي سيحتاج غاسلي لتطبيقها لاحقًا في الموسم.
وكان غاسلي بصدد استخدام النسخ الرابعة من محرّك الاحتراق الداخلي، والشاحن التوربيني والمحرّكات الكهربائيّة الأخيرة بالفعل، لذا فإنّ الحصول على نسخ خامسة منها سيمنحه بعض المتنفّس الإضافي في السباقات المقبلة.
وقال غاسلي أمسٍ الخميس لقناة "كانال+": "تعيّن علينا تغيير البطارية".
وأضاف: "كانت لدينا بعض المشاكل في وقتٍ سابقٍ من الموسم وهو ما كان يعني أنّه انتهى بنا الأمر ببطاريّة معطّلة، وأخرى فيها تنبيهان أو ثلاثة في مراحل معيّنة. لذا نحتاج لتغيير البطارية وهو ما يعني عقوبة 20 مركزًا".
وأردف: "سنستغلّ الفرصة لإضافة محرّكٍ جديد لأنّني سأنطلق من آخر الترتيب في جميع الأحوال.
ومع عدم ترجيح منافسة غاسلي على النقاط بانطلاقه من الخلف، اختارت ألبين منح سائقها الاحتياطي جاك دوهان سيارة غاسلي لقيادتها في التجارب الحرّة الأولى.
لكنّ هذه الكبوة تأتي في وقتٍ غير مناسب كون الفريق لا يزال يتنافس مع آر.بي وأستون مارتن وهاس على النقاط في السباقات الأخيرة.
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
ريد بُل تعترف بتأخرها الواضح خلف مكلارين في سيلفرستون
فريق "يخفي أداءه": نوريس يكشف عن التهديد الأكبر لمكلارين في سيلفرستون
الكرة في ملعب "فيا" الآن بعد تأكّد مكلارين من خرق فيرستابن للقوانين في النمسا
هورنر: "اعتقدنا أن تمديد عقد بيريز" سيساعده
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات