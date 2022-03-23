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غاسلي يتجه لتلقي عقوبة التراجع على المسار بعد حادثة البحرين "النارية"

قد يتلقى بيير غاسلي سائق ألفا تاوري عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق في وقت مبكر من موسم 2022 للفورمولا واحد، بعد توقعات بأن مشكلة في مدخرة طاقة سيارته تسبب بحادثته "النارية" في البحرين.

غاسلي يتجه لتلقي عقوبة التراجع على المسار بعد حادثة البحرين "النارية"

توقفت سيارة غاسلي على المسار في وقت متأخر من السباق، بينما اشتعلت النيران فيها ما تسبب بدخول سيارة الأمان.

وعلى الفريق الآن محاولة إعادة ترميم السيارة قبل جائزة السعودية الكبرى في جدة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وقد يستدعي الأمر تغيير هيكل سيارة الفرنسي.

لكن ما يقلق الفريق هو إمكانية التخلي عن إحدى مدخرتَي الطاقة لهذا الموسم منذ أول جولة، ما قد يعني بشكل شبه مؤكد أن عقوبة التراجع على المسار لم تعد بعيدة لأنه لن يكون قادراً على إكمال الموسم بمدخرة طاقة واحدة فقط.

كما أن هناك احتمالاً لتضرر مكونات أخرى من وحدة الطاقة جراء النيران.

وكان غاسلي يقدم وتيرة جيدة في الصخير في مواجهة سائقين مثل فرناندو ألونسو وكيفن ماغنوسن، قبل توقف سيارته.

حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال الانسحاب: "لم تكن لدي أية علامة تحذير على الإطلاق وذلك أمر غريب جداً. لست واثقاً مما جرى، لقد توقفت السيارة بالكامل مع الخروج من المنعطف الأول".

وأردف: "كنا واثقين للغاية بعد التجارب، لم نعانِ من أية مشكلة على الإطلاق. لكن لا يمكنك الوثوق الكامل بأي شيء. آمل ألا يكون المحرك قد تضرر بالكامل".

وتابع: "لم نحقق النتيجة التي أردناها خاصة بعد بداية جيدة للسباق والمعركة الرائعة مع فرناندو ومن ثم مع كيفن. كنا لنحرز المركز الثامن بسهولة. من المؤسف حصول ذلك".

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من جهته، أكد جودي إيغينتون المدير التقني، أن الفريق لم يلحظ أية علامات تحذير قبل المشكلة.

فقال: "لقد كانت مشكلة مفاجئة وخسارة كاملة للطاقة الكهربائية. حالياً قد تكون هذه متعلقة بمدخرة الطاقة، لكننا لا ندرك بالضبط. ما زلنا نجري التحقيقات لمعرفة مكمن المشكلة".

واسترسل: "خسرنا طاقة السيارة بالكامل مباشرة واشتعلت النيران. مصدر النيران قد يكون أن القطع قد ارتفعت حرارتها بشكل كبير ولم تُبرّد كما يجب. نحن ننظر في المسألة".

واختتم: "ما زلنا نقيم الوضع، سنقيّم مدخرة الطاقة وكذلك وحدة الاحتراق الداخلي. أسوأ سيناريو هو تضرر مكونات وحدة الطاقة والهيكل. لكن حالياً، ما زال من المبكر الكلام عن ذلك".

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