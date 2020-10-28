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غاسلي يبقى رسميًا في صفوف ألفا تاوري في موسم 2021

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غاسلي يبقى رسميًا في صفوف ألفا تاوري في موسم 2021
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سيبقى بيير غاسلي في صفوف فريق ألفا تاوري لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد بعد الإعلان عن ذلك بشكلٍ رسمي اليوم الأربعاء.

كان غاسلي أحد أفضل السائقين هذا الموسم في الفورمولا واحد، وذلك بعد أن سجّل انتصاره الأوّل المفاجئ خلال جائزة إيطاليا الكبرى في سبتمبر الماضي.

ودفع أداء غاسلي إلى إشارة البعض إلى إمكانيّة عودته إلى فريق ريد بُل في العام المقبل، وذلك على إثر إرجاعه إلى تورو روسو بعد 12 سباقًا في 2019، لكنّ الفريق أوضح أنّه لن يُقدم على ذلك التغيير.

وقبيل جائزة إيميليا رومانيا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري، أعلنت ألفا تاوري عن أنّ غاسلي سيبقى في صفوف الفريق لموسم 2021.

وقال غاسلي: "أنا سعيدٌ جدًا بمواصلة العمل مع ألفا تاوري لموسمٍ آخر. سار هذا العام على نحوٍ رائع، ونحن نسير لتحقيق الموسم الأكثر نجاحًا في تاريخ الفريق. أشعر بأنّ لدينا علاقة قويّة جدًا، واستغللنا الفرص التي حصلنا عليها، وأفضلها خلال جائزة إيطاليا الكبرى".

وأردف: "كان الفوز بسباقي الأوّل في الفورمولا واحد في مونزا لحظة مميّزة جدًا بالنسبة لي، وما زادها حلاوة هو أنّه الفوز الثاني في تاريخ الفريق، أنا فخورٌ جدًا بذلك".

من جانبه قال فرانز توست مدير الفريق: "أظهر غاسلي أداءً قويًا وحقّق منصّتي تتويج منذ عودته العام الماضي".

وأضاف: "أثبت بيير أنّه تنافسي من خلال أدائه الرائع في السباقات، وهو قادرٌ على استخراج كامل إمكانيّات السيارة في كلّ سباق وتقديم ردود فعلٍ قيّمة لمهندسيه".

وأكمل: "إنّه قويٌ جدًا من الناحية الذهنيّة، كما أنّه متحفّزٌ وعندما يضع أهدافًا لنفسه فإنّه يبذل أقصى جهده لتحقيقها".

وأردف: "أتطلّع قدمًا لمواصلة هذه الشراكة وخوض موسمٍ ناجحٍ آخر في 2021".

ولا تزال هويّة من سيُجاور غاسلي العام المقبل غير واضحة في الوقت الحاضر.

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الكاتب مروان الوافي

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