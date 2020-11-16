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غاسلي: وتيرة ألفا تاوري كانت "مخجلة" في تركيا

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غاسلي: وتيرة ألفا تاوري كانت "مخجلة" في تركيا

وصف بيير غاسلي أداء فريقه ألفا تاوري في تركيا "بالمُخجل" و"الضعيف"، وذلك بعدما أنهى هو وزميله دانييل كفيات سباق اسطنبول خارج النقاط.

حلّ غاسلي بالمركز الـ 13، بفارق مركز وحيد خلف كفيات، وذلك بعدما عانى كلاهما من أجل إيجاد الوتيرة ضمن الأجواء المخادعة التي شهدها السباق.

كما تلقّت آمال ألفا تاوري بمقارعة فيراري على المركز السادس في بطولة الصانعين ضربة قوية كذلك بتحقيق قلعة مارانيللو أكبر رصيد نقاط لها هذا الموسم في تركيا بتسجيل 27 نقطة بعد حلول سائقَيها بالمركزين الثالث والرابع.

في المقابل، بدأ يوم غاسلي على نحوٍ سيئ عندما أطلقت "فيا" تحقيقًا إثر واقعة إلغاء الفريق طلبه بتغيير محرك الفرنسي بعدما حصلت على موافقة بتغييره في مساء اليوم السابق.

ورأى المراقبون بأنّ طالما عمل الفريق على السيارة في المساء، فإنّ ذلك يعدّ خرقًا لقوانين خط الحظائر المغلق، وبالتالي تعيّن على غاسلي الانطلاق من مؤخّرة الترتيب.

"ليس فقط اليوم، نهاية الأسبوع بأكملها كانت سيئة للغاية" قال غاسلي.

وأضاف: "عانينا من أداء ضعيف للغاية في الأجواء الماطرة، ولأكون صريحًا، كان أداءً مُخجلًا، حيث كنّا بطيئين للغاية مع إطارات الأمطار والإنترميديت. لم يكن بوسعنا تشغيلها. وكان الوضع ذاته في التصفيات".

وتابع: "كما تلقينا عقوبة كذلك. لذلك كانت هنالك مشاكل عديدة. وعلينا أن نقوم بعمل أفضل من هذا للسباقات المُقبلة".

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وأكمل: "بالطبّع كانت الأجواء في تلك الجولة فريدة للغاية، والتي لا أتوقع بأن نواجهها في السباقات المُقبلة، ولكن أرى أنّنا بحاجة إلى فهم ما سار على نحوٍ خاطئ وما لم ينجح معنا. لدينا بالفعل بعض الإجابات من التصفيات، لكننا لم نتمكن من تغيير أي شيء لليوم".

واختتم: "مع ذلك، كان من المفترض أن نتوقّع كل هذه الأمور، حيث أعتقد أنّنا كنا لنقوم بعمل أفضل من هذا بكثير. ولكن ما حدث قد حدث، والآن نحن بحاجة للنظر إلى السباقات الثلاثة المُقبلة".

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