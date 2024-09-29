غاسلي: والد فيرستابن رماه بالخوذة عندما حل ثانيًا في أحد السباقات وهو بعمر الـ 12
شارك بيير غاسلي واقعة "عنيفة" شاهدها في الماضي بين بطل العالم ماكس فيرستابن ووالده يوس.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ووالده يوس
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
قال بيير غاسلي سائق ألبين الحالي في الفورمولا 1 أنه شهد واقعة رمي يوس فيرستابن بالخوذة على نجله ماكس بعد أحد سباقات الكارتينغ.
لعب يوس والد ماكس فيرستابن دورًا محوريًا في مسيرة نجله الناجحة في بطولة العالم للفورمولا 1، وهو الذي يملك في جعبته 3 ألقاب حتى الآن حققها مع ريد بُل.
مع ذلك، فإنه معروف عن والده سائق الفورمولا 1 السابق طرقه القاسية التي استخدمها في تنشئة نجله.
وقد شارك غاسلي واقعة عنيفة بين ماكس ووالده يوس ضمن الوثائقي "Né pour gagner" أو "ولد ليفوز" الذي عرض في 2022 والذي كان مخصصًا لماكس فيرستابن.
وتحدث الفرنسي عن تلك الواقعة قائلًا: "فزت بسباق في إسبانيا وماكس حل ثانيًا".
وأضاف: "استشاط والده غضبًا وبدأ بالصراخ بالهولندية ومن ثم تلفظ بشتائم بالإنجليزية".
وتابع: "ومن ثم أخذ خوذة ماكس ورماه بها، كما أهانه قائلًا: لا يمكنك حتى الفوز بسباق!".
هذا وأضاف غاسلي بأن الأطفال الآخرين قد شهدوا على تلك الواقعة والصدمة كانت واضحة عليهم.
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