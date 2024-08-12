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غاسلي واجه "المشاكل تلو المشاكل" بسبب أخطاء ألبين

واجه بيير غاسلي سائق ألبين الكثير من المشاكل في آخر ثلاثة سباقات قبل العطلة الصيفية لموسم 2024 في الفورمولا واحد.

بيير غاسلي، ألبين

طالب غاسلي فريقه ألبين بالتخلص من "الأخطاء"، بعد واجه "المشاكل تلو المشاكل" خلال السباقات قبل العطلة الصيفية.

وكانت ألبين قد عانت من بداية كارثية للموسم مع سيارتها التي كانت بعيدة كثيراً عن الوتيرة المطلوبة، ورغم جميع محاولات السائقين والفريق، إلا أن العلامة الفرنسية تقبع حالياً في المركز الثامن ضمن ترتيب بطولة المصنعين.

في سيلفرستون، تعرض لمشكلة في علبة التروس خلال لفة التحمية، كما تسببت مشاكل هيدروليكية بانسحابه في المجر.

وبعد انتهاء السباق في بلجيكا، كشف غاسلي أنه كان يعاني من ضعف السرعة على المقاطع المستقيمة وهي مشكلة إضافية أخرى عانى منها وحرمته تسجيل النقاط.

فقال: "كانت الوتيرة سيئة جداً على المقاطع المستقيمة. كنت أخسر 7 أعشار الثانية في كل لفة، إضافة لبعض مشاكل الحرارة في المحرك".

وأكمل: "كان ذلك محبطاً جداً، عانيت من المشاكل تلو المشاكل خلال الجولات الأخيرة. تعرضت لمشاكل في التوجيه خلال السباق، طبقنا الاستراتيجيات الخاطئة، وارتكبنا الكثير من الأخطاء كفريق".

وأردف: "لقد كانت بداية الموسم قاسية للغاية. سجلنا 10 نقاط في القسم الأول للموسم، وعلينا القيام بعمل أفضل في النصف الثاني".

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بيير غاسلي، ألبين

بيير غاسلي، ألبين

الصورة من قبل: ألبين

علاوة على ذلك، واجهت ألبين مشاكل إدارية خلال المواسم الأخيرة، وعلى هامش جولة بلجيكا، تم الإعلان عن ترك برونو فامين منصبه كمدير للفريق، بعد أن استلم مهام أوتمار زافناور المدير السابق.

وتعقيباً على ذلك، قال غاسلي: "تناوب على الفريق خمسة مدراء منذ العودة للمنافسات تحت اسم رينو في 2016".

وأكمل: "أعتقد أن الأهداف واضحة لنا كفريق".

وتابع: "أجرينا بعض التغييرات وكان هناك الكثير من الكلام لكننا سنخوض في كل ذلك معاً. أودّ شكر برونو على عمله وشفافيته وصدقه".

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