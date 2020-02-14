غاسلي واثقٌ من أنّ ألفا توري ستمنحه "ما يحتاجه" للنجاح في الفورمولا واحد

يدخل الفريق الموسم تحت هويّة جديدة بعد تغيير اسمه من تورو روسو في الأعوام الماضية إلى ألفا توري، لكن مع حفاظه على كامل طاقمه وتشكيلته.

وأطلقت الحظيرة الإيطاليّة مقاتلتها الجديدة "آي.تي01" مساء اليوم تحضيرًا لانطلاق التجارب الشتويّة الأسبوع المقبل.

وكان غاسلي قد أُعيد إلى صفوف تورو روسو وسط الموسم الماضي بعد معاناته في صفوف ريد بُل، ويرى الفرنسيّ أنّ فريقه الحاليّ قادرٌ على منحه كلّ ما يحتاجه للعودة إلى السكّة الصحيحة والحصول على مستقبلٍ مشرقٍ في الفورمولا واحد.

وعندما سُئل عن مستقبله في البطولة في ظلّ امتلاك أربعة سائقين فقط لعقودٍ لموسم 2021، أجاب الفرنسيّ: "بالتأكيد هناك ما هو علنيٌ في ما يتعلّق بالعقود وما هو ليس كذلك. لكن كلّا، أعتقد أنّني أعلم ما سيكون عليه مستقبلي".

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وأضاف: "بالطبع تحتاج دائمًا لتقديم الأداء الأقصى. لا أؤدّي نيابة عن أيّ أحد، أقوم بذلك فقط لصالحي كوني شخصٌ تنافسيّ وأريد أن أكون سريعًا، وإن كنت أشارك فذلك لرغبتي بأن أكون تنافسيًا وكذلك من أجل مستقبلي للمنافسة على الانتصارات والبطولات".

وأكمل: "لذا كلّا، أشعر فقط أنّه من المهمّ بالنسبة لي تقديم أفضل أداءٍ لي وأكون قادرًا على إظهار ذلك. لكنّني واثقٌ من أنّ فريق ألفا توري سيمنحني ما أحتاجه للقيام بذلك".

كما عبّر غاسلي عن تفاؤله بشأن أهدافه وأهداف الفريق للموسم الجديد، حيث أكّد على سعيه للوصول إلى ثبات الأداء والمنافسة طوال الموسم، إلى جانب استهداف الفريق للمركز الخامس في بطولة الصانعين.

وقال بخصوص ذلك: "من الواضح أنّني سائقٌ تنافسيّ، وأريد تسجيل النقاط وأكون ثابتًا في القيام بذلك، وأريد أن أكون سريعًا طوال العام".

وأضاف: "لكنّني لا أملك معلومات كافية في الوقت الحاضر لمعرفة إن كنت سأنافس ضمن الخمسة، أو الثمانية، أو الـ 12 أو الـ 15 الأوائل. لذا أعتقد بأنّ الهدف الأكبر يتمثّل في التغلّب على نتيجة العام الماضي عندما حقّقنا المركز السادس في بطولة الصانعين، يريد الفريق القيام بعملٍ أفضل وتحقيق المركز الخامس والقتال من أجل ذلك. تلك هي رغبة الفريق الكبرى".