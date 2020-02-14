غاسلي واثقٌ من أنّ ألفا توري ستمنحه "ما يحتاجه" للنجاح في الفورمولا واحد

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
12 مارس
-
15 مارس
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فيتنام الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
47 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
تذاكر
16 أبريل
-
19 أبريل
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
82 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
96 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
110 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
117 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
131 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
138 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
152 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
166 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
194 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
201 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
215 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
222 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
236 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
250 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
257 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
271 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
285 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

غاسلي واثقٌ من أنّ ألفا توري ستمنحه "ما يحتاجه" للنجاح في الفورمولا واحد

المشاركات
التعليقات
غاسلي واثقٌ من أنّ ألفا توري ستمنحه "ما يحتاجه" للنجاح في الفورمولا واحد
من قبل:
14-02-2020

عبّر الفرنسيّ بيير غاسلي عن ثقته في أنّ فريقه ألفا توري سيكون قادرًا على منحه كلّ ما يحتاجه لتحقيق النجاح في بطولة العالم للفورمولا واحد وذلك على إثر إطلاق الفريق لمقاتلته الجديدة لموسم 2020.

يدخل الفريق الموسم تحت هويّة جديدة بعد تغيير اسمه من تورو روسو في الأعوام الماضية إلى ألفا توري، لكن مع حفاظه على كامل طاقمه وتشكيلته.

وأطلقت الحظيرة الإيطاليّة مقاتلتها الجديدة "آي.تي01" مساء اليوم تحضيرًا لانطلاق التجارب الشتويّة الأسبوع المقبل.

وكان غاسلي قد أُعيد إلى صفوف تورو روسو وسط الموسم الماضي بعد معاناته في صفوف ريد بُل، ويرى الفرنسيّ أنّ فريقه الحاليّ قادرٌ على منحه كلّ ما يحتاجه للعودة إلى السكّة الصحيحة والحصول على مستقبلٍ مشرقٍ في الفورمولا واحد.

وعندما سُئل عن مستقبله في البطولة في ظلّ امتلاك أربعة سائقين فقط لعقودٍ لموسم 2021، أجاب الفرنسيّ: "بالتأكيد هناك ما هو علنيٌ في ما يتعلّق بالعقود وما هو ليس كذلك. لكن كلّا، أعتقد أنّني أعلم ما سيكون عليه مستقبلي".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "بالطبع تحتاج دائمًا لتقديم الأداء الأقصى. لا أؤدّي نيابة عن أيّ أحد، أقوم بذلك فقط لصالحي كوني شخصٌ تنافسيّ وأريد أن أكون سريعًا، وإن كنت أشارك فذلك لرغبتي بأن أكون تنافسيًا وكذلك من أجل مستقبلي للمنافسة على الانتصارات والبطولات".

وأكمل: "لذا كلّا، أشعر فقط أنّه من المهمّ بالنسبة لي تقديم أفضل أداءٍ لي وأكون قادرًا على إظهار ذلك. لكنّني واثقٌ من أنّ فريق ألفا توري سيمنحني ما أحتاجه للقيام بذلك".

كما عبّر غاسلي عن تفاؤله بشأن أهدافه وأهداف الفريق للموسم الجديد، حيث أكّد على سعيه للوصول إلى ثبات الأداء والمنافسة طوال الموسم، إلى جانب استهداف الفريق للمركز الخامس في بطولة الصانعين.

وقال بخصوص ذلك: "من الواضح أنّني سائقٌ تنافسيّ، وأريد تسجيل النقاط وأكون ثابتًا في القيام بذلك، وأريد أن أكون سريعًا طوال العام".

وأضاف: "لكنّني لا أملك معلومات كافية في الوقت الحاضر لمعرفة إن كنت سأنافس ضمن الخمسة، أو الثمانية، أو الـ 12 أو الـ 15 الأوائل. لذا أعتقد بأنّ الهدف الأكبر يتمثّل في التغلّب على نتيجة العام الماضي عندما حقّقنا المركز السادس في بطولة الصانعين، يريد الفريق القيام بعملٍ أفضل وتحقيق المركز الخامس والقتال من أجل ذلك. تلك هي رغبة الفريق الكبرى".

المقال التالي
ألفا توري تنزع النقاب عن سيارتها لموسم 2020

المقال السابق

ألفا توري تنزع النقاب عن سيارتها لموسم 2020
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الكاتب مروان الوافي

منصة السباق

جائزة أستراليا الكبرى

جائزة أستراليا الكبرى

١٢ مارس - ١٥ مارس
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس تشرح كيف يُعالج تصميم سيارة "دبليو11" مشاكل التبريد

2
فورمولا 1

تحليل تقني: هل تزخر سيارة مكلارين بمكوّنات فريدة؟

3
فورمولا 1

ألفا توري تنزع النقاب عن سيارتها لموسم 2020

4
فورمولا 1

مسار جائزة أستراليا الكبرى قد يخضع للتغيير في 2021

5
فورمولا 1

ماذا وراء التصميم العدائيّ لجانب سيارة مرسيدس "دبليو11" الجديدة؟

أحدث ملفات الفيديو

حصري: كيمي رايكونن يقود سيارة ألفا روميو 02:46
فورمولا 1

حصري: كيمي رايكونن يقود سيارة ألفا روميو "سي39" في فيورانو

إطلاق سيارة مكلارين 2020 00:45
فورمولا 1

إطلاق سيارة مكلارين 2020

بث مباشر: إطلاق سيارة ألفا توري 2020 00:00
فورمولا 1

بث مباشر: إطلاق سيارة ألفا توري 2020

تجارب سيارة 01:22
فورمولا 1

تجارب سيارة "ريد بُل" الأولية في سيلفرستون

دانيال ريكاردو جاهز للقفز خلف المقود 01:56
فورمولا 1

دانيال ريكاردو جاهز للقفز خلف المقود

أحدث الأخبار

غاسلي واثقٌ من أنّ ألفا توري ستمنحه "ما يحتاجه" للنجاح في الفورمولا واحد
F1

غاسلي واثقٌ من أنّ ألفا توري ستمنحه "ما يحتاجه" للنجاح في الفورمولا واحد

ألفا توري تنزع النقاب عن سيارتها لموسم 2020
F1

ألفا توري تنزع النقاب عن سيارتها لموسم 2020

مرسيدس تشرح كيف يُعالج تصميم سيارة "دبليو11" مشاكل التبريد
F1

مرسيدس تشرح كيف يُعالج تصميم سيارة "دبليو11" مشاكل التبريد

معرض صور: جميع سيارات فيراري في الفورمولا واحد منذ 1950
F1

معرض صور: جميع سيارات فيراري في الفورمولا واحد منذ 1950

تحليل تقني: هل تزخر سيارة مكلارين بمكوّنات فريدة؟
F1

تحليل تقني: هل تزخر سيارة مكلارين بمكوّنات فريدة؟

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
١٦ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.