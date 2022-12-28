غاسلي: موسم 2022 كان بعيدًا للغاية عن توقّعات ألفا تاوري

قاد غاسلي فريق ألفا تاوري إلى أعلى رصيد نقاطٍ له في الفورمولا واحد خلال موسم 2021 عندما سجّل 142 نقطة في طريقه للمركز السادس في بطولة الصانعين.

لكنّ الفريق عانى لاستغلال ذلك مع انطلاق حقبة القوانين التقنيّة الجديدة ليتراجع إلى المركز التاسع في 2022، حيث اقتصر الفريق على 35 نقطة بين غاسلي وزميله يوكي تسونودا.

وشعر غاسلي بأنّه كان من الصعب تحديد قدر تقدّم الفريق خلال هكذا موسمٍ صعب، وأنّه لم يكن من السهل تحقيق أقصى نتائج ممكنة واستغلال كامل إمكانيّات سيارة "آي.تي03" في ظلّ معاناتها.

وقال الفرنسي ضمن حوار نهاية الموسم مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "بالنسبة لي فقد تمحور الأمر حول حقيقة العمل ومحاولة استخراج أقصى أداء من السيارة التي لم تتمتّع بذات إمكانيّات سيارة 2021".

وأضاف: "ذلك ليس سهلًا لأنّني كنت أحاول الحفاظ على الحافظ داخل غرفة الهندسة، وكان الشباب يُحاولون الحفاظ على التركيز من أجل تقليل الأخطاء".

وأكمل: "إذ في حال قدّمت ذات الموسم، فإنّ الديناميكيّة داخل الفريق تكون مختلفة، خاصة كون العام الماضي كان رائعًا بالنسبة للجميع، كان عامًا ناجحًا (2021)".

وأردف: "كانت هناك توقّعات عالية لهذا العام، ومن المنصف القول بأنّنا كنّا بعيدين للغاية عن تلك التوقّعات".