غاسلي: موسم 2022 كان بعيدًا للغاية عن توقّعات ألفا تاوري
يشعر بيير غاسلي بأنّ موسم 2022 كان "بعيدًا للغاية" عن سقف توقّعات فريق ألفا تاوري وذلك بعد تراجع الفريق إلى المركز التاسع في ترتيب البطولة.
قاد غاسلي فريق ألفا تاوري إلى أعلى رصيد نقاطٍ له في الفورمولا واحد خلال موسم 2021 عندما سجّل 142 نقطة في طريقه للمركز السادس في بطولة الصانعين.
لكنّ الفريق عانى لاستغلال ذلك مع انطلاق حقبة القوانين التقنيّة الجديدة ليتراجع إلى المركز التاسع في 2022، حيث اقتصر الفريق على 35 نقطة بين غاسلي وزميله يوكي تسونودا.
وشعر غاسلي بأنّه كان من الصعب تحديد قدر تقدّم الفريق خلال هكذا موسمٍ صعب، وأنّه لم يكن من السهل تحقيق أقصى نتائج ممكنة واستغلال كامل إمكانيّات سيارة "آي.تي03" في ظلّ معاناتها.
وقال الفرنسي ضمن حوار نهاية الموسم مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "بالنسبة لي فقد تمحور الأمر حول حقيقة العمل ومحاولة استخراج أقصى أداء من السيارة التي لم تتمتّع بذات إمكانيّات سيارة 2021".
وأضاف: "ذلك ليس سهلًا لأنّني كنت أحاول الحفاظ على الحافظ داخل غرفة الهندسة، وكان الشباب يُحاولون الحفاظ على التركيز من أجل تقليل الأخطاء".
وأكمل: "إذ في حال قدّمت ذات الموسم، فإنّ الديناميكيّة داخل الفريق تكون مختلفة، خاصة كون العام الماضي كان رائعًا بالنسبة للجميع، كان عامًا ناجحًا (2021)".
وأردف: "كانت هناك توقّعات عالية لهذا العام، ومن المنصف القول بأنّنا كنّا بعيدين للغاية عن تلك التوقّعات".
فالوز: أستون مارتن تستفيد من تعاقداتها من الفرق الأخرى في البادوك
ألفا تاوري تتوقع تحقيق تسونودا خطوة إلى الأمام في 2023
أحدث الأخبار
ألونسو: مشاكل الموثوقية لدى ألبين لا يمكن مقارنتها بفترة مكلارين-هوندا
يرى فرناندو ألونسو أن مشاكل الموثوقية التي عانى منها مع ألبين في الفورمولا واحد لا يمكن مقارنتها بما واجهه خلال فترة تسابقه في حقبة مكلارين-هوندا، موضحًا أن هذا الموسم كان أكثر متعة مع ألبين.
ألفا تاوري تتوقع تحقيق تسونودا خطوة إلى الأمام في 2023
يرى فرانز توست مدير فريق ألفا تاوري أن سائقه يوكي تسونودا من المتوقّع أن يحرز خطوة إلى الأمام ضمن موسمه الثالث مع الفريق في 2023.
غاسلي: موسم 2022 كان بعيدًا للغاية عن توقّعات ألفا تاوري
يشعر بيير غاسلي بأنّ موسم 2022 كان "بعيدًا للغاية" عن سقف توقّعات فريق ألفا تاوري وذلك بعد تراجع الفريق إلى المركز التاسع في ترتيب البطولة.
فالوز: أستون مارتن تستفيد من تعاقداتها من الفرق الأخرى في البادوك
قال دان فالوز المدير التقني لفريق أستون مارتن أنّ الحظيرة البريطانيّة تستفيد بالفعل من مزيج التعاقدات الجديدة التي أجرتها إلى جانب الأعضاء القدماء في الفريق.
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.