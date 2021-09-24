غاسلي: "من المفاجئ" أنّ حفف سوتشي كسرت جناحي الأمامي

جاءت الواقعة بعد سباقٍ واحد تعرّض فيه الفرنسي لحادث كبير عند انطلاقة السباق القصير في مونزا، وذلك بعد أن علق جناحه الأمامي أسفل إطارَيه الأماميين على إثر احتكاكه بدانيال ريكاردو.

كما فقد غاسلي جناحه الأمامي إثر احتكاك في السباق الافتتاحيّ في البحرين.

وجاء حادث اليوم على إثر عبور غاسلي فوق حفف النقانق في نهاية الحصّة الثانية، وانكسر الجناح فورًا نتيجة لذلك. واعترف الفرنسي بأنّه من المفاجئ أن يتسبّب ذلك الاحتكاك الطفيف في كلّ ذلك الضرر، وأنّ فريقه قد يكون بحاجة "لمراجعة" التصميم.

وقال الفرنسي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "يبدو أنّ جناحنا الأمامي ضعيف. فقدت واحدًا مع دانيال في مونزا، وكذلك في البحرين، ويوكي (تسونودا) فقد واحدًا في مونزا كذلك".

وأضاف: "واجهت ضعف استجابة للانعطاف وكنت سأصطدم بالحفف بمنتصف السيارة، لذا غيّرت وجهتي للعبور خلفها معتقدًا بأنّ الوضع سيكون أفضل. لكنّ الجناح بأكمله تدمّر في النهاية. نحتاج لرؤية إن كان بوسعنا فعل أيّ شيء، لكن لا مخاوف كبرى".

وأردف: "هذه الحفف ليست مصنّعة لتدمير السيارة، بل إبطائك قليلًا. كان ذلك مفاجئًا".

لكن على الجانب الإيجابي فإنّ غاسلي أكمل التجارب الثانية في المركز الثالث خلف ثنائيّ مرسيدس فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون. ومن المتوقّع أن تتهاطل الأمطار يوم السبت، لذا من غير المرّجح إكمال المزيد من الطلعات في الأجواء الجافة قبل سباق الأحد.

وعندما سُئل إن كان ذلك الأداء واقعيًا، أجاب: "سأقول بأنّ ذلك مشجّع. كنت سادسًا هذا الصباح، وثالثًا بعد الظهر. من الواضح أنّنا نعلم ما قد يحدث في بقيّة عطلة نهاية الأسبوع وعلى صعيد الظروف غدًا، أعتقد بأنّه من الجيّد تقديم زمنٍ قويٍ هذا اليوم".

وأضاف: "لم يكن ذلك سهلًا لأنّني لم أشعر بذات الراحة المعتادة داخل السيارة، أمامنا الكثير من العمل للقيام به. لكن أعتقد بأنّ الوضع صعبٌ على الجميع. أنا سعيدٌ لتمكّننا من تقديم أداء قوي في الحصّتين، لأنّ ذلك واعدٌ لبقيّة عطلة نهاية الأسبوع".

ومع انطلاق ماكس فيرشتابن من آخر الترتيب بسبب عقوبة تغيير وحدة طاقته، فُتح باب آخر مراكز منصّة التتويج خلف ثنائيّ مرسيدس.

وقال في هذا الصدد: "دائمًا ما يُوفّر ذلك المزيد من الفرص، لأنّهم ينطلقون من الخلف. نعلم سرعة لحاقهم بنا عادة من خلال وتيرتهم في السباق".

وأكمل: "بالرغم من ذلك فأعتقد بأنّ لدينا سيارة جيّدة لبدء السباق في الأمام وإمكانيّة تحقيق نقاط جيّدة".