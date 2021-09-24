تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فيرشتابن يستعدّ لجولة "أكثر صعوبة" في سوتشي مقارنة بسباق 2018
فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى أخبار عاجلة

غاسلي: "من المفاجئ" أنّ حفف سوتشي كسرت جناحي الأمامي

قال بيير غاسلي أنّه قد يتعيّن على فريقه ألفا روميو مراجعة تصميم جناحه الأمامي بعد أن فقده إثر عبوره على الحفف الجانبيّة على حلبة سوتشي اليوم الجمعة.

غاسلي: "من المفاجئ" أنّ حفف سوتشي كسرت جناحي الأمامي

جاءت الواقعة بعد سباقٍ واحد تعرّض فيه الفرنسي لحادث كبير عند انطلاقة السباق القصير في مونزا، وذلك بعد أن علق جناحه الأمامي أسفل إطارَيه الأماميين على إثر احتكاكه بدانيال ريكاردو.

كما فقد غاسلي جناحه الأمامي إثر احتكاك في السباق الافتتاحيّ في البحرين.

وجاء حادث اليوم على إثر عبور غاسلي فوق حفف النقانق في نهاية الحصّة الثانية، وانكسر الجناح فورًا نتيجة لذلك. واعترف الفرنسي بأنّه من المفاجئ أن يتسبّب ذلك الاحتكاك الطفيف في كلّ ذلك الضرر، وأنّ فريقه قد يكون بحاجة "لمراجعة" التصميم.

وقال الفرنسي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "يبدو أنّ جناحنا الأمامي ضعيف. فقدت واحدًا مع دانيال في مونزا، وكذلك في البحرين، ويوكي (تسونودا) فقد واحدًا في مونزا كذلك".

وأضاف: "واجهت ضعف استجابة للانعطاف وكنت سأصطدم بالحفف بمنتصف السيارة، لذا غيّرت وجهتي للعبور خلفها معتقدًا بأنّ الوضع سيكون أفضل. لكنّ الجناح بأكمله تدمّر في النهاية. نحتاج لرؤية إن كان بوسعنا فعل أيّ شيء، لكن لا مخاوف كبرى".

وأردف: "هذه الحفف ليست مصنّعة لتدمير السيارة، بل إبطائك قليلًا. كان ذلك مفاجئًا".

لكن على الجانب الإيجابي فإنّ غاسلي أكمل التجارب الثانية في المركز الثالث خلف ثنائيّ مرسيدس فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون. ومن المتوقّع أن تتهاطل الأمطار يوم السبت، لذا من غير المرّجح إكمال المزيد من الطلعات في الأجواء الجافة قبل سباق الأحد.

اقرأ أيضاً:

وعندما سُئل إن كان ذلك الأداء واقعيًا، أجاب: "سأقول بأنّ ذلك مشجّع. كنت سادسًا هذا الصباح، وثالثًا بعد الظهر. من الواضح أنّنا نعلم ما قد يحدث في بقيّة عطلة نهاية الأسبوع وعلى صعيد الظروف غدًا، أعتقد بأنّه من الجيّد تقديم زمنٍ قويٍ هذا اليوم".

وأضاف: "لم يكن ذلك سهلًا لأنّني لم أشعر بذات الراحة المعتادة داخل السيارة، أمامنا الكثير من العمل للقيام به. لكن أعتقد بأنّ الوضع صعبٌ على الجميع. أنا سعيدٌ لتمكّننا من تقديم أداء قوي في الحصّتين، لأنّ ذلك واعدٌ لبقيّة عطلة نهاية الأسبوع".

ومع انطلاق ماكس فيرشتابن من آخر الترتيب بسبب عقوبة تغيير وحدة طاقته، فُتح باب آخر مراكز منصّة التتويج خلف ثنائيّ مرسيدس.

وقال في هذا الصدد: "دائمًا ما يُوفّر ذلك المزيد من الفرص، لأنّهم ينطلقون من الخلف. نعلم سرعة لحاقهم بنا عادة من خلال وتيرتهم في السباق".

وأكمل: "بالرغم من ذلك فأعتقد بأنّ لدينا سيارة جيّدة لبدء السباق في الأمام وإمكانيّة تحقيق نقاط جيّدة".

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن يستعدّ لجولة "أكثر صعوبة" في سوتشي مقارنة بسباق 2018

المقال السابق

فيرشتابن يستعدّ لجولة "أكثر صعوبة" في سوتشي مقارنة بسباق 2018
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بوتاس يتفوّق على هاميلتون بـ 0.044 ثانية ويتصدّر التجارب الحرّة الثانية في سوتشي

3 س
2
فورمولا 1

فيرشتابن: تعليقات هاميلتون حيال ضغط اللقب تُظهر "أنّه لا يعرفني"

3
فورمولا 1

فيرشتابن يستعدّ لجولة "أكثر صعوبة" في سوتشي مقارنة بسباق 2018

1 س
4
فورمولا 1

توقعات بهطول الأمطار يوم السبت في سوتشي وسط تقديم موعد سباق الفورمولا 3 

5 س
5
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2021

أحدث الأخبار
غاسلي: "من المفاجئ" أنّ حفف سوتشي كسرت جناحي الأمامي
فورمولا 1

غاسلي: "من المفاجئ" أنّ حفف سوتشي كسرت جناحي الأمامي

46د
فيرشتابن يستعدّ لجولة "أكثر صعوبة" في سوتشي مقارنة بسباق 2018
فورمولا 1

فيرشتابن يستعدّ لجولة "أكثر صعوبة" في سوتشي مقارنة بسباق 2018

1 س
هاميلتون: على مرسيدس استغلال عقوبة فيرشتابن في روسيا
فورمولا 1

هاميلتون: على مرسيدس استغلال عقوبة فيرشتابن في روسيا

2 س
بوتاس يتفوّق على هاميلتون بـ 0.044 ثانية ويتصدّر التجارب الحرّة الثانية في سوتشي
فورمولا 1

بوتاس يتفوّق على هاميلتون بـ 0.044 ثانية ويتصدّر التجارب الحرّة الثانية في سوتشي

3 س
فيرشتابن ينطلق من آخر الترتيب في سباق روسيا بعد تغيير وحدة الطاقة
فورمولا 1

فيرشتابن ينطلق من آخر الترتيب في سباق روسيا بعد تغيير وحدة الطاقة

3 س
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

بوتاس يتفوّق على هاميلتون بـ 0.044 ثانية ويتصدّر التجارب الحرّة الثانية في سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يتفوّق على هاميلتون بـ 0.044 ثانية ويتصدّر التجارب الحرّة الثانية في سوتشي

فيرشتابن: تعليقات هاميلتون حيال ضغط اللقب تُظهر "أنّه لا يعرفني"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: تعليقات هاميلتون حيال ضغط اللقب تُظهر "أنّه لا يعرفني"

فيرشتابن يستعدّ لجولة "أكثر صعوبة" في سوتشي مقارنة بسباق 2018
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يستعدّ لجولة "أكثر صعوبة" في سوتشي مقارنة بسباق 2018

توقعات بهطول الأمطار يوم السبت في سوتشي وسط تقديم موعد سباق الفورمولا 3 
فورمولا 1 فورمولا 1

توقعات بهطول الأمطار يوم السبت في سوتشي وسط تقديم موعد سباق الفورمولا 3 

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2021

فيرشتابن ينطلق من آخر الترتيب في سباق روسيا بعد تغيير وحدة الطاقة
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن ينطلق من آخر الترتيب في سباق روسيا بعد تغيير وحدة الطاقة

غاسلي: "من المفاجئ" أنّ حفف سوتشي كسرت جناحي الأمامي
فورمولا 1 فورمولا 1

غاسلي: "من المفاجئ" أنّ حفف سوتشي كسرت جناحي الأمامي

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في روسيا

أحدث الأخبار

غاسلي: "من المفاجئ" أنّ حفف سوتشي كسرت جناحي الأمامي
فورمولا 1 فورمولا 1

غاسلي: "من المفاجئ" أنّ حفف سوتشي كسرت جناحي الأمامي

فيرشتابن يستعدّ لجولة "أكثر صعوبة" في سوتشي مقارنة بسباق 2018
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يستعدّ لجولة "أكثر صعوبة" في سوتشي مقارنة بسباق 2018

هاميلتون: على مرسيدس استغلال عقوبة فيرشتابن في روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: على مرسيدس استغلال عقوبة فيرشتابن في روسيا

بوتاس يتفوّق على هاميلتون بـ 0.044 ثانية ويتصدّر التجارب الحرّة الثانية في سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يتفوّق على هاميلتون بـ 0.044 ثانية ويتصدّر التجارب الحرّة الثانية في سوتشي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.