غاسلي: من "المُحزن" فشل القوانين الجديدة في تقليص الفارق مع الصدارة

أدخلت الفورمولا واحد تعديلات كبيرة على قوانينها التقنية لموسم 2022، حيث ركزت بشكل كبير على الجوانب الانسيابية في محاولة لتسهيل ملاحقة السيارات لبعضها البعض والسماح بالمزيد من الإثارة على المسار.

كما شهدت القوانين قيودًا على الحريات التقنية من أجل المساعدة في خلط أوراق المنافسة وتقريبها بين الفرق.

مع ذلك، كان الفوز في السباقات السبعة الأولى من الموسم من نصيب إما فيراري أو ريد بُل، بينما عانت العديد من فرق الوسط من أجل الاقتراب للمنافسة مع فرق الصدارة.

حيث اعترف غاسلي في موناكو بأنه "توقّع تقارب المنافسة بشكل أكبر في 2022"، وأنه في حين حدث ذلك التقارب ضمن مجموعة الوسط، لكنه محبط من أن فرق الصدارة ظلت بعيدة المنال.

فقال: "أعتقد أنه وإذا نظرت من رابع أسرع سيارة إلى المركز الأخير، فستجد بأن المنافسة بينهم قد تقاربت كثيرًا جدًا، لكن الثلاثة الأوائل في عالم آخر".

وأضاف: "حتى في العام الماضي، تحمست في العديد من المرات مع تمكنّي من التأهل أمام سيارة فيراري، وأحيانًا أمام ريد بُل، وكذلك مرسيدس. شعرت بأن الثلاثة الأوائل أسرع بالتأكيد، لكنهم لم يكونوا في عالم مختلف هكذا وكان بالإمكان زعزعتهم قليلًا".

وتابع: "لكن ذلك بات مستحيلًا هذا العام. إنها خطوة كبيرة للغاية. فقط (فالتيري) بوتاس بمقدوره منافستهم في بعض الأحيان. نحن نقاتل في الواقع على المركز السابع، وهو أمر محزن بعض الشيء، كون الهدف بطبيعة الحال كان إغلاق ذلك الفارق".