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فورمولا 1 / جائزة ميامي الكبرى أخبار

غاسلي: مقابلة مايكل جوردان كانت "أفضل تجربة في حياتي"

قال بيير غاسلي سائق ألفا تاوري في الفورمولا واحد أن مقابلة أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان هذا الأسبوع قُبيل جائزة ميامي الكبرى مثّلت "أفضل تجربة على الإطلاق في حياته".

غاسلي: مقابلة مايكل جوردان كانت "أفضل تجربة في حياتي"

التقى غاسلي - الفائز بجائزة إيطاليا الكبرى 2020 - بنجم كرة السلة السابق جوردان - صاحب البطولات الست مع فريق شيكاغو بولز خلال مسيرته التي امتدت لـ 15 عامًا - ضمن عشاء امتد لثلاث ساعات.

وإلى جانب نجاحه الرياضي، فإن جوردان قد أصبح أيقونة ثقافية، وهو ما ساهم به النجاح الساحق لنطاق الأحذية الرياضية "إير جوردان" الذي تصنّعه نايكي.

وقد نظّم أحد رُعاة غاسلي الشخصيين وصديق جوردان ذلك اللقاء يوم الأربعاء الماضي، وذلك قُبيل النسخة الأولى من جائزة ميامي الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

"كانت تلك وبفارق كبير أفضل تجربة مررت بها في حياتي" قال غاسلي يوم أمس الخميس.

وأضاف: "كان ذلك هو العشاء الأكثر إلهامًا الذي حضرته في حياتي. منذ طفولتي ودومًا ما ألهمني ذلك الرجل، ذهنيته والنجاح الذي حققه على مدار هذه الأعوام".

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وتابع: "يقول الجميع بأنه لا يجب عليك مطلقًا أن تلتقي بمثلك الأعلى، كونك ستشعر مؤكدًا بخيبة أمل، لكن ما حدث كان العكس تمامًا".

وأكمل: "إنه عبقري، يحلّق في عالم آخر، بطريقة تفكيره وكل شيء. لقد أثار إعجابي بشكل مذهل. كذلك لم أكن أعلم أنه مشجع كبير للفورمولا واحد. إنه يعرف الرياضة أفضل مني تقريبًا! كان ذلك مثيرًا جدًا للإعجاب، وكان من الرائع مناقشة الرياضة مع أسطورة كهذه. كان عشاء رائعًا، وسيظل في الذاكرة طيلة حياتي".

واختتم: "دومًا ما تتعلم الكثير من هؤلاء الأساطير ومقاربتهم للنجاح والفشل. الأمر يتمحور بشكل كامل حول الحفاظ على ذلك المستوى من التأديات. في النهاية، لا أعتقد بأن هنالك أحد آخر في العالم كنت أودّ مقابلته أكثر منه".

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