غاسلي: معارك مكلارين وفيراري قدّمت "نوعًا مختلفًا من الحماس"

حقّق غاسلي نقاطًا أكثر من أيٍ من مواسمه السابقة الثلاثة الكاملة في الفورمولا واحد في 2021، وحلّ تاسعًا في الترتيب العام برصيد 110 نقاط.

وفي حين أنّ غاسلي لم يكن قادرًا على تكرار انتصاره المفاجئ في مونزا في 2020، فإنّ الفرنسي أحرز منصّة تتويج في أذربيجان، وكان خارج العشرة الأوائل في ثلاثة سباقات فقط من بين جميع السباقات التي أكملها.

وخسرت ألفا تاوري معركتها مع ألبين على المركز الخامس في بطولة الصانعين بفارقٍ طفيف بلغ 13 نقطة.

وقال غاسلي أنّه في حين كان من "الصعب" رؤية هكذا فوارق طفيفة تفصل الفرق في نهاية هذا الموسم الطويل، فإنّه بدا فخورًا وراضيًا عن أداء ألفا تاوري على مدار الموسم.

وقال في هذا الصدد: "ما حقّقناه كفريق، عند النظر إلى جميع المواسم السابقة لألفا تاوري وتورو روسو، كان مذهلًا".

وأضاف: "لذا أنا فخورٌ حقًا بالشباب، ومتفائلٌ كذلك بما يُمكننا تحقيقه العام المقبل. لأنّهم أثبتوا هذا العام أنّ بوسعهم تقديم أداءٍ عند أعلى المستويات".

وفي حين أنّ غاسلي لا يعتقد بأنّ موسم 2021 تفوّق على 2020 كأفضل مواسمه في الفورمولا واحد، قائلًا أن "لا شيء يتفوّق على شعور تحقيق الفوز"، فإنّ فرصة منافسة متصدّرَي فرق الوسط فيراري ومكلارين بشكلٍ متواتر أبقت على حافزه عاليًا.

وقال في هذا الصدد: "عليّ القول بأنّني استمتعت بجميع السباقات الـ 22. أن تدخل عطلة نهاية الأسبوع وأنت تعلم أنّك ستُنافس على النقاط وستتنافس مع فيراري ومكلارين لهو نوعٌ مختلفٌ بالكامل من الحماس".

وأكمل: "عليّ القول بأنّني أحببت هذا العام، وآمل أن يتكرّر ذلك في العام المقبل".

وفي حين أنّ ألبين نجحت في الابتعاد عن ألفا تاوري لتُحقّق المركز الخامس في النهاية مستفيدة من فوز إستيبان أوكون في المجر ومنصّة تتويج فرناندو ألونسو في قطر، أشاد غاسلي بـ "العمل الجيّد" الذي قامت به ألبين.