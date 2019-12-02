غاسلي "مشمئز" من حادثة اللفة الأولى مع سترول في أبوظبي

ارتطام سيارة سترول خلال المنعطف الأول بسيارة غاسلي أدى إلى احتكاك جناحه الأمامي بسيارة سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت الآخر.

أدى ذلك إلى تضرر أنف سيارة غاسلي وجانحها الأمامي، ومع عودته وخروجه من منصة الصيانة كان قد خسر لفة كاملة بعد استبدال القطع المتضررة.

وبينما خرج غاسلي من دون نقاط، نجح كارلوس ساينز سائق مكلارين بخطف المركز السادس منه ضمن ترتيب بطولة السائقين.

وضمن معرض كلامه مع محطة "كانال+" الفرنسية قال غاسلي: "أنا فقط مشمئز مما حصل، نظراً ومن الواضح أننا كنا نمتلك القدرة على تحقيق المركز السادس. حصول مثل هذه الأمور أمر مزعج".

بالمقابل أشار غاسلي بوضوح إلى مسؤولية سترول على ما حصل، فقال: "مع سترول في الخلف، هناك فرصة 50/50 لحدوث مشكلة".

وأكمل: "ذلك مؤسف، إنه أمر مؤسف للغاية، لقد امتلكنا وتيرة جيدة وسيارة جيدة، وعملنا بشكل جيد طوال نهاية الأسبوع، وعندما نرى ما حققه ساينز وكذلك دانييل (كفيات، الذي أحرز المركز التاسع على متن سيارة تورو روسو الأخرى)، فمن الواضح أن الإمكانية كانت موجودة لتحقيق نتيجة جيدة".

وكرر غاسلي موقفه مما حصل خلال تصاريحه لوسائل الإعلام باللغة الانكليزية، حيث قال: "مما يمكنني رؤيته حتى الآن، لانس خرّب كل شيء".

وأكمل: "السباق الأخير في الموسم، أن تخرّب سباقك بحادثة في المنعطف الأول، ذلك أمر مزعج للغاية".

وتابع: "وضعنا ذلك خلف الجميع بلفة، منذ اللفة الأولى، حيث كنا ندعو طوال السباق لدخول سيارة الأمان وأعيننا على الترتيب العام".

وأوضح غاسلي أن انزعاجه مما حصل في أبوظبي، يمنعه من التفكير بالكيفية التي سار بها موسمه حتى الآن.

فقال: "أعتقد أنه ليس الوقت الملائم (كي أتكلم عن موسمي)، نظراً لاستيائي مما حصل خلال السباق".

واختتم: "لا بد لي من بعض الأيام كي أهدأ وأفكر بكيفية سير الموسم الذي شهد الكثير من الأمور. لذا نعم، عليّ التأكد من عودتي بقوة الموسم المقبل".