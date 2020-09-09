غاسلي "مستعد" للعودة إلى ريد بُل آملًا أن يُكافأ على أدائه الجيّد

سجّل غاسلي أوّل فوز له في الفورمولا واحد على حلبة مونزا نهاية الأسبوع الماضي مستفيدًا من توقّف السباق والعقوبة التي تلقاها لويس هاميلتون، قبل أنّ يدافع ببراعة عن صدارته من هجمات كارلوس ساينز سائق مكلارين في المراحل الختامية من السباق.

ويأتي ذلك الانتصار بعد 13 شهرًا فقط من إبعاد ريد بُل غاسلي إلى صفوف فريق تورو روسو الرديف (ألفا تاوري الآن) بعد 12 سباقًا صعبًا خاضهم الفرنسي الشاب قي بداية موسم 2019، كما يسجّل كذلك هذا الفوز منصّة التتويج الثانية لغاسلي بعد تحقيقه مركز الوصافة في سباق جائزة البرازيل الكبرى العام الماضي.

في المقابل، تأتي تلك النتيجة في وقت غير مناسب بالمرة لبديل غاسلي في صفوف ريد بُل ريسينغ ألكسندر ألبون الذي يعاني بشكل كبير حتّى الآن في هذا الموسم، حيث يتواجد غاسلي على بُعد خمس نقاط فقط خلف التايلندي في ترتيب السائقين.

ولطالما صرّحت ريد بُل مرارًا بأنّها لا تفكّر بالاستغناء عن ألبون، لكنّ غاسلي قال عقب فوزه في مونزا أنّه يشعر بأنّه مستعد للعود إذا ما رغب في الفريق بالاستعانة بخدماته من جديد.

"أعتقد بأنّني مستعد، لكنّ الأمر ليس بيدي لاتّخاذ مثل هذا القرار" قال غاسلي.

وأضاف: "الأمر الوحيد الذي قمت به منذ أن أعادوني إلى تورو روسو هو التركيز فقط على نفسي وإظهار ما يُمكنني القيام به. عندما أحصل على الأدوات المناسبة في يدي، أقدم أداءً أسعد به كثيرًا. ولا أتحدث فقط عن البرازيل العام الماضي، ولكن بوجه عام، حيث ظهرنا بأداء قوي للغاية في معظم الأوقات".

جديرٌ بالذكر أنّ انتصار غاسلي في مونزا هو الثاني في تاريخ الفريق المتمركز في فاينزا، حيث جاءت أولى انتصاراته على يد سيباستيان فيتيل على ذات الحلبة في موسم 2008.

وقد عبّر الفرنسي عن فخره بأنّ يكون جزءًا هامًا بهذا القدر في تاريخ الفريق، حيث قال بأنّه يأمُل أن يُكافأ على أدائه الجيّد.

"مرّ العديد من السائقين الأقوياء في مسيرة تورو روسو" قال غاسلي.

واختتم: "أنا سعيد بالفعل أن أكون أحد سائقين اثنين تمكنوا من تحقيق الفوز لصالح هذا الفريق. أعتقد بأنّ النتائج القوية ينبغي أن تُكافأ بشيء ما، ولكن سنرى ما سيحدث".